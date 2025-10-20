„Das Demütigendste, was ich je gesehen habe“: Westliche Wirtschaftsführer „verängstigt“ nach Besichtigung chinesischer Fabriken

Jim Farley, CEO der Ford Motor Company, und andere führende Wirtschaftsvertreter sind laut einem aufsehenerregenden Bericht der Zeitung The Telegraph „erschrocken“ über Chinas rasante technologische Fortschritte. Sie warnen davor, dass die Innovationen der asiatischen Supermacht amerikanische Unternehmen vernichten könnten, wenn diese nicht schnell handeln. (Vgl. telegraph.co.uk)

Quelle: legitim

Farley war nach einer Besichtigung chinesischer Fabriken von der hochmodernen Technologie in ihren Fahrzeugen – darunter Software für autonomes Fahren und Gesichtserkennungssysteme [zh: Huch] – völlig überwältigt. Die Chinesen überholen nicht nur die US-amerikanischen Automobilhersteller. Laut The Telegraph warnte Farley:

Die Kosten und die Qualität ihrer Fahrzeuge sind denen im Westen weit überlegen.

Greg Jackson, Chef des britischen Energieversorgers Octopus, beschrieb „einen atemberaubenden Besuch in einer dunklen Fabrik“, in der Mobiltelefone produziert werden und kaum ein Mensch zu sehen ist:

Wir haben eine dunkle Fabrik besucht, in der eine astronomische Anzahl von Mobiltelefonen hergestellt wird. Der Produktionsprozess war so sehr automatisiert, dass es auf der Fertigungsseite keine Arbeiter gab, nur eine kleine Anzahl, die dafür sorgte, dass die Anlage funktionierte. Man spürt diese Veränderung, bei der Chinas Wettbewerbsfähigkeit sich von staatlichen Subventionen und niedrigen Löhnen zu einer enormen Anzahl hochqualifizierter, gut ausgebildeter Ingenieure verschoben hat, die wie wahnsinnig innovativ sind.

Der australische Bergbau-Milliardär Andrew Forrest hat seine Pläne zum Bau von Antrieben für Elektrofahrzeuge aufgegeben, nachdem er Chinas Dominanz mit eigenen Augen gesehen hatte. Forrest erklärte The Telegraph:

Wir stehen in einem globalen Wettbewerb mit China, und das betrifft nicht nur Elektrofahrzeuge. Wenn wir diesen Wettbewerb verlieren, haben wir bei Ford keine Zukunft mehr.

Forrest beschrieb futuristische Fabriken, in denen Roboter aus dem Boden aufsteigen und LKWs ohne menschliches Zutun zusammenbauen:

Ich kann Sie jetzt zu Fabriken [in China] mitnehmen, wo Sie im Grunde genommen neben einem großen Förderband stehen und die Maschinen aus dem Boden kommen. Sie gehen neben diesem Förderband entlang, und nach etwa 800-900 Metern fährt ein LKW heraus. Es gibt keine Menschen – alles ist robotergesteuert.

Der Markt für humanoide Robotik könnte bis 2050 zu einer 5-Billionen-Dollar-Industrie explodieren, angetrieben durch Lieferketten, Wartungs- und Support-Netzwerke. Analysten von Morgan Stanley prognostizieren einen Anstieg der Akzeptanz bis Ende der 2030er Jahre. Bis 2050 könnten über eine Milliarde Humanoide im Einsatz sein, davon 90% in industriellen und kommerziellen Bereichen.

Der Risikokapitalgeber Vinod Khosla, ein früher Unterstützer von OpenAI, prognostiziert innerhalb von zwei bis drei Jahren einen Durchbruch in der Robotik, ähnlich wie bei ChatGPT. Er stellt sich Roboter vor, die Gemüse schneiden oder Geschirr spülen können.

Das chinesische Unternehmen Unitree dominiert bereits den Markt und hält 60% des weltweiten Marktes für vierbeinige Roboter, sodass amerikanische Unternehmen, wie „Boston Dynamics“ Mühe haben, aufzuholen. Aber es gibt Hoffnung: Die humanoiden Roboter von Tesla könnten den amerikanischen Verbrauchern in den kommenden Jahren eine Chance im Wettbewerb mit Chinas Robotik-Giganten geben.

Quelle: ZeroHedge

(Visited 33 times, 33 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …