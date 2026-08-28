Das amerikanische Imperium nahm seinen letzten Atemzug unter Trump und starb

Von Helena Glass (globalresearch)

CIA-Direktor John Ratcliffe macht einen unangekündigten kurzen, stundenlangen Besuch in Moskau, bevor er abhebt.

Beide Präsidenten sind Mutter. Spekulationen sind weit verbreitet, Putin ist jedoch zunehmend wütend über die anhaltenden Angriffe der Ukraine auf Zivilisten und hat Washington wahrscheinlich aufgefordert, den kleinen Mann zu stoppen oder Konsequenzen zu tragen.

CIA-Agenten arbeiten in der gesamten Ukraine und die Position von Putin ist entweder Ratcliffe, sie zu entfernen oder die Folgen eines massiven Kiewer Angriffs zu erleiden.

Putin versprach, dass das Vereinigte Königreich ein legitimes Ziel sein würde, wenn es die Ukraine weiterhin mit Waffen und Informationen versorgt, die verdiente Vergeltungsmaßnahmen fördern. Es gibt so viele triangulierte Probleme auf freiem Fuß, die ein Vulkanausbruchszenario aufgebaut haben, und es scheint, dass der Vulkan bereit ist, zu explodieren. Woher der erste Streik kommen wird, ist der einzige Unbekannte.

Angesichts der Erschöpfung des Waffeninventars durch Kriegsminister Pete Hegseth in seinem Scuttle mit Intel und den Generälen ist Amerika in Gefahr. Die globalen Auswirkungen des Weißen Hauses werden nicht von jeder Nation genossen und zu diesem Zeitpunkt hat Amerika keine anderen Karten als „Geschwächstal“ übrig.

Ratcliffe wurde ein Ultimatum gestellt, das mit dem wirklichen Militär diskutiert werden muss – nicht mit Hegseths bloviierendem egozentrischem Machtvakuum. Das türkische Militär ist trotz Israels Gejammer in Syrien eingedrungen – mit Zustimmung von Al-Jolani wurden über 10.000 Soldaten, Panzer, Artillerie und Waffensysteme stationiert.

Trump hat Kriegsübungen mit Südkorea abgesagt, weil er die Truppen oder die Waffen nicht verschonen kann.

Die Sanktionen des Iran werden von China nicht anerkannt. Trumps Behauptung, die US-Marine habe die Straße aller Minen erobert, gefährdet Leben, da es sich um eine eklatante Falschaussage handelt. Sowohl China als auch Russland haben den Iran mit Waffen ausgestattet. Nordkorea gibt bekannt, dass es 57 Atomwaffen hat und die Epstein-Pädophilen gerne hinrichten wird.

Trumps Fehde mit Kanada bedeutet, dass Premierminister Carney nicht mehr mit Mineralien handeln wird, die notwendig sind, damit Trump sein Waffeninventar wieder aufbauen kann, was auf jeden Fall Jahre dauern würde. Bessent hat den Dollar zusammengebrochen. BRICS ist es egal, weil der Dollar unter Trump bereits nichtig war. BRICS macht 25% der weltweiten Exporte aus.

Die ersten 30.000 Pfund argentinisches Rindfleisch, das nach Florida und Texas geliefert wurde, wurden zurückgerufen. Der Deal ist bei der Ankunft tot.

Elon Musk fließt weiterhin Steuergelder für eine Weltraum-Odyssee-Operation ein, die nirgendwo hingegangen ist, nichts getan hat und den Mars niemals in irgendeiner Weise erreichen wird, die zu einer „Kolonie“ führen würde. Mars ist eine Kälte (-243′ bis 68′ F.), trocken, felsig, höhlenartige Wüste ohne Leben, Flora, Fauna, Bäume, Gras, Tiere oder Leben jeglicher Art. Niemand sieht das als Spaß. Es ist eine Verschwendung wertvoller Mittel, die der Infrastruktur zugewiesen werden könnten. Unsere Schlaglöcher, Brücken, Straßen, Rohre, Gitter usw. sind alte baufällige Verschüttung und sind jeden Tag dem Versagen unterworfen. Die Höhe des Geldes, das die Steuerzahler für Musk verloren haben, liegt jetzt bei weit über $ 40 Milliarden – haben wir Anteile an seinen Unternehmen? Nein! Nein! Wie ist unsere Eigenkapitalrendite? $0.

Wenn amerikanische Steuerzahler verpflichtet sind, öffentliche Unternehmen wie Tesla, Lockheed, Raytheon usw. zu finanzieren, dann haben die amerikanischen Steuerzahler Anspruch auf einen gegenseitigen Anteil am Unternehmen – dem Grundkapitalismus. Stattdessen verwendet unsere Regierung eine faschistische extraktive Machtmanipulation, die die Amerikaner weiterhin ärmer macht und gleichzeitig Millionäre und Milliardäre schafft.

Ein besiegter Trump kehrt zu Außerirdischen zurück, die im Atlantik leben. Trump sagt dem Gericht, dass, wenn seine Kennedy-Center-Renovierungen nicht genehmigt werden, er das Kennedy Center abreißen / in die Luft sprengen wird. Ungelenk. Es beginnt nicht, das Weiße Haus zu definieren. Die Welt ist bereits angewidert von Trump und seiner Epstein/Israel-Plage. Wie das amerikanische Volk.

Wir kommen an den Rand des Abgrunds. Glücklicherweise gibt es einige Länder, die sich dieser Strategie der globalen Vernichtung durch die Hände von Zionisten und christlichen Zionisten widersetzen, die darauf aus sind, den letzten Atemzug der Erde einzuläuten. Der Grad des Wahnsinns hat einen Gipfel erreicht, und die Nationen erkennen, dass sie nicht mehr einfach an der Seitenlinie sitzen können und hoffen, dass es nicht passiert. Russland muss sich der Tatsache stellen, dass ein Krieg mit Großbritannien und Europa unvermeidlich ist – Erstschlag? Chinas Souveränität wurde unzählige Male herausgefordert, da das Trump-Regime Patty-Cake spielt, in der Hoffnung, dass Xi Jinping nicht erkennt, dass ihr Gesicht die Hände im Spiel ersetzt hat.

Die Amerikaner sind wütend. Unsere Regierung ist ein Betrug, der auf den Deckmantel einer Schattenelite gerichtet ist, die den Terror von Kindern zur Selbstbefriedigung einsetzt. Trumps persönlicher Anwalt, jetzt Chef des Justizministeriums, bestreitet weiterhin, dass es in den Epstein-Akten ein Fehlverhalten gab, während er versichert, dass es keine Verhaftungen geben wird, niemand angeklagt wird und die Namen redigiert bleiben. Das Böse hat die Kontrolle und jeder „Feind“ Amerikas versucht, die Wahrheit zu enthüllen – weshalb sie als Feind gelten.

Unterdessen sind die Wettermanipulatoren immer noch über Feuer, Tornados und Winde in der EU aktiv, um die Länder zu bestrafen, die sich weigerten, im Namen Israels zu kämpfen und zu sterben – Frankreich, Spanien und Deutschland – und Leiden und Schmerzen für diejenigen verursachten, die einfach nicht für Israel erschienen.

Das amerikanische Imperium ist tot.

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Helena Glass ist die ehemalige CPA & Series 7, mit Schwerpunkt auf Immobilien- und Finanzplanung. Zwei Gehirne in einem: ehemaliger Bronze Sculpter und Danseuse. Besuchen Sie den Blog des Autors.

Sie schreibt regelmäßig für Global Research.

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