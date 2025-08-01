Das Adels-Amt

Gegen Putin für Krieg

Autor: Uli Gellermann (rationalgalerie)

Das Treffen von Putin und Trump hat einen möglichen Krieg der beiden

Großmächte vermieden. Man hat sich zur Beendigung des Ukraine-Kriegs

auf Verhandlungen über ein Friedensabkommen geeinigt. Die

Kriegsfraktion in Deutschland hätte gern eine „Waffenruhe“ gesehen,

eine Ruhe, in der die reaktionäre Fraktion in der Ukraine in aller Ruhe

mit noch mehr westlichen Waffen beliefert werden könnte. Mit Waffen,

die den Krieg verlängert hätten und ihn durchaus bis zu einem

Weltkrieg hätte zuspitzen können.

Antirussische Fraktion

In Deutschland gibt es, vor allem in den Medien, jede Menge Kräfte, die

auf eine Verlängerung des Krieges orientieren. Neben der

Rüstungsindustrie, die in diesem ihre Profite sichern und erhöhen

will, gibt es eine alte antirussische Fraktion, die den gegen Russland

verlorenen Weltkrieg gern in einen späten Sieg umwandeln will. Dass

dieser „Sieg“ mit Sicherheit in eine erneute Niederlage Deutschlands

und in einen 3. Weltkrieg führen würde, ist dieser Kriegsfraktion

gleichgültig.

„Putin hat alles bekommen, was er will“

Zu dieser Fraktion hat sich erneut die „Tagesschau“ bekannt, das

quotenstarke Zentralorgan der Reaktion in Deutschland. Der jüngste

Versuch der „Tagesschau“, den möglichen Frieden in der Ukraine zu

torpedieren, gipfelt in ihrem Beitrag mit der Überschrift „Putin hat

alles bekommen, was er will“ vom 16. August. Eine Überschrift, die den

Ukraine-Krieg wie ein Spiel behandelt, in dem es um „Gewinn“ geht,

obwohl in einem Krieg alle verlieren.

Tendenz-Interview

Um die Thesen und Wünsche der Tagesschau-Macher zu bestätigen, wird als

Kronzeuge gegen das Treffen von Putin und Trump der deutsche

Ex-Botschafter Rüdiger von Fritsch interviewt. Um die Tendenz des

Interviews vorab festzulegen, gibt die „Tagesschau“ dem Interviewten

gleich eine Einstiegsvorlage: „Wir sind alle ein bisschen überrascht

über das, was in Alaska NICHT passiert ist. Sie auch?“

Rüdiger Werner Hans-Erdmann Freiherr von Fritsch-Seerhausen

Der Herr Rüdiger Werner Hans-Erdmann Freiherr von Fritsch-Seerhausen

kommt aus dem deutschen Adel und setzt dessen antirussischen Traditionen

im Auswärtigen Amt munter fort: Mit „Wir haben einen schrecklichen

Aggressionskrieg“ steigt der Freiherr ein, natürlich blendet er die

aggressive NATO aus, die versucht hat, die Ukraine als Sprungbrett gegen

Russland zu akquirieren. Dass hier die Quelle des Kriegs liegt, wollen

weder die ARD noch der Freiherr zugeben.

NAZI-Zeit und diplomatischer Dienst

Schon in der NAZI-Zeit war der diplomatische Dienst mit Adligen gut

bestückt; diese Tradition sollte sich in der Bundesrepublik fortsetzen.

In der bis heute üblichen Verwechslung von Russland mit der Sowjetunion

ist die Gegnerschaft zu Russland begründet: Man hat mit der

Oktoberrevolution Ländereien und Einfluß verloren: Das verzeiht der

Adel auch dem Rechtsnachfolger der Sowjetunion.

Wehrfähigkeit: Aufrüstung und Kriegsvorbereitung.

Von Fritsch war bereits von 1986 bis 1989 als politischer Referent an

der deutschen Botschaft in Warschau tätig, unter anderem mit der

Aufgabe, den Kontakt zur damals illegalen Opposition zu halten,

insbesondere zur Gewerkschaft Solidarność. Zwar gilt die

Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder kaum als Akt

der Diplomatie, aber von Fritsch denkt und handelt in den alten,

reichsdeutschen Kategorien des Imperialismus. Deshalb behauptet er:

„Putin will aber keinen Frieden“. Und setzt fort: „Es ist für die

Ukraine und für die Zukunft der europäischen Sicherheit eine extrem

schlechte Ausgangssituation“. Dieser Satz nennt die Zielrichtung des

Herrn: „europäische Sicherheit“ bedeutet für diese Fraktion

„Kriegstüchtigkeit“, sprich Aufrüstung und Kriegsvorbereitung.

Behauptung vom bedrohlichen Russen

Hinter der „Wehrfähigkeit“ lauert die Behauptung vom

„bedrohlichen Russen“. Dass die Verhältnisse grundsätzlich

anders sind, ist an den Fakten zu erkennen: Die NATO-Staaten geben

gemeinsam viel mehr Geld für ihre Verteidigung aus als Russland –

insgesamt fast dreizehn Mal so viel und immerhin noch dreimal so viel,

wenn man die Ausgaben der USA vom gesamten NATO-Etat abzieht. Die ARD

und ihr Freiherr betreiben Propaganda. Von Journalismus und Diplomatie

keine Spur. Man arbeitet tüchtig für den Krieg.

