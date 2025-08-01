Darum schafft Trump es nicht, mit Putin einen „Deal“ zu machen

Von Patrick Lawrence (globalbridge)

(Red.) Das Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin in Alaska schien zu einem historischen Ereignis zu werden. Und was ist davon geblieben? Nichts. Unser Kolumnist aus den USA, Patrick Lawrence , erklärt, wo das Problem liegt. (cm)

Es ist immer wichtig, sich mit Urteilen zurückzuhalten, wenn Donald Trump sich mit wichtigen Staatsangelegenheiten befasst. Man muss dem amerikanischen Präsidenten genügend Zeit geben, um zu scheitern, um weit hinter seinen erklärten Absichten zurückzubleiben, wie er es früher oder später immer tut.

Das haben wir in Trumps ersten vier Jahren im Weißen Haus und in seiner aktuellen Amtszeit schon oft gesehen. Da war sein erster Versuch, die Beziehungen Amerikas zu Russland neu zu gestalten, der spektakulär scheiterte. Da waren seine gewagten Verhandlungen mit Kim Jong-un, dem Führer Nordkoreas, die im Frühjahr 2019 in einem Hotel in Hanoi abrupt endeten. Da war seine Entschlossenheit, mit Xi Jinping „einen Deal zu machen“ – ein historisches Abkommen, das die Beziehungen zwischen China und den USA auf eine völlig neue Grundlage stellen sollte. Auch das scheiterte, um das Offensichtliche zu sagen.

Und jetzt haben wir Trumps Plan, den Krieg in der Ukraine zu beenden – als Teil eines weiteren Versuchs, die Beziehungen zwischen Washington und Moskau wieder aufzubauen. Mir scheint, als würde sich dieses Muster gerade wiederholen.

Es ist kaum zu überschätzen, wie hoch Trumps Ziele waren, als er sich Mitte August mit Wladimir Putin zu einem Gipfeltreffen in Alaska traf. Irgendwann während seines dreistündigen Treffens mit dem russischen Präsidenten verwarf Trump alle Überlegungen, ein Waffenstillstandsabkommen zur Beendigung der Kämpfe in der Ukraine auszuhandeln, zugunsten eines radikal ehrgeizigeren Plans. Wie er am nächsten Tag auf Truth Social , seiner digitalen Plattform, erklärte:

Zitat:

«Alle waren sich einig, dass der beste Weg, um den schrecklichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, darin besteht, direkt zu einem Friedensabkommen zu gelangen, das den Krieg beenden würde, und nicht zu einem bloßen Waffenstillstandsabkommen, das oft nicht hält.»

Zitat Ende.

Wie Trump es ausdrücken würde, war dies „großartig“. Bisher weit entfernte Fragen wie Sicherheitsgarantien und Gebietsaustausche – „Landtausch“, wie Trump sie nennt – standen plötzlich zur Diskussion, berichteten Trumps Mitarbeiter. Während seiner Treffen mit Wolodymyr Selenskyj und einer Gruppe europäischer Staats- und Regierungschefs nach dem Gipfel unterbrach Trump theatralisch die Diskussionen, um den Kreml anzurufen, „um die Vorbereitungen für ein Treffen zwischen Präsident Putin und Präsident Selenskyj an einem noch zu bestimmenden Ort zu beginnen“, wie Trump es auf Truth Social formulierte.

Präsident Trump, in dem für die Amerikaner so typischen „Can-do“-Geist, war wieder in Bewegung, und er wollte, dass die Welt das wusste.

Es hat nicht lange gedauert, etwas mehr als eine Woche, bis die Luft aus diesem neuesten Ballon von Donald Trump wieder entwichen war. Der Kreml hat unmissverständlich klargestellt, dass territoriale Absprachen nach wie vor ein fernes Ziel sind und dass jegliche Sicherheitsgarantien, an denen Truppen aus den USA oder anderen NATO-Mitgliedern beteiligt sind, schlichtweg ausgeschlossen sind. In einer der Nachrichtensendungen am Sonntagmorgen des vergangenen Wochenendes erklärte Sergej Lawrow, es gebe keinerlei Pläne für ein Gipfeltreffen zwischen Putin und Selenskyj. „Zuerst muss es eine Agenda geben“, sagte der russische Außenminister in der langjährigen NBC-Nachrichtensendung „Meet the Press“. „Diese Agenda ist noch überhaupt nicht fertig.“

J.D. Vance, Trumps Mann für solche Fälle, folgte dem russischen Außenminister in „Meet the Press“ und beharrte darauf, dass Trumps Verhandlungen mit Putin ganz nach Plan verliefen. „Wir werden letztendlich erfolgreich sein oder auf eine Mauer stoßen“, sagte der amerikanische Vizepräsident, „und auch wenn wir auf eine Mauer stoßen, werden wir diesen Verhandlungsprozess fortsetzen. Das ist die energische Diplomatie, die diesen Krieg beenden wird.“

Es ist gut und klug, dass Vance die Möglichkeit einer Mauer in Aussicht stellte. Meiner Meinung nach ist es nur eine Frage der Zeit, wann Trump und seine Leute auf eine solche Mauer stoßen werden – wenn sie das nicht sogar schon getan haben. Unter den Amerikanern herrschte Aufregung, als Trump in Anchorage über seine Fortschritte mit „Wladimir“, wie er den russischen Präsidenten nannte, berichtete. „Er macht es! Er schafft es!“, erklärte einer der Redakteure nach dem Gipfeltreffen begeistert. Tatsächlich tut er das nicht und wird es auch nicht tun.

Mittlerweile ist klar, dass alle Äußerungen von Trump und seinem Umfeld über eine neue Wende in den Beziehungen zwischen den USA und Russland und einen Fortschritt in Richtung Frieden in der Ukraine-Krise genau das waren: nur Äußerungen und wenig mehr. Die Russen, die in Staatsangelegenheiten sehr höflich sind, haben das schon einmal durchgemacht. Der Kreml hat geschwiegen – mehr oder weniger jedenfalls –, während Trump, Vance und Co. über ihre diplomatischen Fortschritte prahlen, die beide Seiten bei weitem noch nicht erreicht haben.

Es ist noch früh, und Trumps jüngste diplomatische Bemühungen könnten sich letztendlich doch als erfolgreich erweisen. Russland wird aber niemals einen Waffenstillstand unterzeichnen, der es den Europäern ermöglicht, das Kiewer Regime für neue Feindseligkeiten aufzurüsten. Trump hat zu Recht diese Idee fallen gelassen. Aber wenn man all die Desinformation und russophobe Propaganda beiseite lässt, scheint Präsident Putin wirklich offen für ein Abkommen zu sein, um den Krieg in der Ukraine zu beenden und die Beziehungen zu Washington (und schließlich auch zu den Europäern) wiederherzustellen. Auch in dieser Einschätzung hat Trump Recht.

Aber die Beweislage und Donald Trumps Bilanz in solchen Angelegenheiten lassen vermuten, dass dieses neue Unterfangen mit den Russen trotz anfänglich hoher Erwartungen wahrscheinlich seinen Platz in der Reihe von Trumps anderen diplomatischen Fehlschlägen einnehmen wird.

Ich bewundere Trumps Ehrgeiz, ehrlich gesagt. Die Neugestaltung der Ost-West-Beziehungen, die Beendigung eines der sinnlosen Kriege Washingtons, sein Versuch in seiner ersten Amtszeit, die jahrzehntelangen ebenso sinnlosen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zu entschärfen: Ohne Erfahrung in Staatskunst oder internationalen Beziehungen reist er von New York nach Washington, befasst sich mit diesen Fragen und fragt, warum sie nicht gelöst werden können. Das ist eine gute Frage.

Warum erlebt Trump einen diplomatischen Misserfolg nach dem anderen? Immer wieder scheitert er. Warum? Das ist eine weitere gute Frage.

■

Ich habe zwei Antworten auf diese Frage.

Die erste beginnt mit der eben erwähnten Reise von New York nach Washington, die Trump nach seiner ersten Wahl im November 2016 unternommen hat. Während seine politische Unerfahrenheit bei seiner Ankunft in der amerikanischen Hauptstadt zu ausgezeichneten Fragen führte, brachte er zu viel von New York mit. Wenn man Trumps Methode auch nur kurz studiert, wird deutlich, dass er vorschlägt, die Außen-, Sicherheits-, Wirtschafts- und Handelspolitik der USA wie eine lange Reihe von Immobilientransaktionen zu betreiben.

Die hartnäckige Grausamkeit, die denjenigen eigen ist, die auf dem New Yorker Immobilienmarkt überleben, kann man kaum übertreiben. Man handelt aus einer Position der unangreifbaren Stärke heraus und droht dabei ständig, seine überlegene Macht einzusetzen, um die andere Seite zu vernichten. Man stellt extravagante Forderungen, die weit über die eigenen Erwartungen hinausgehen, sodass der Gegner gezwungen ist, nachzugeben. So kann man den gewünschten „Deal” erzielen, ohne echte Zugeständnisse machen zu müssen.

Das ist New York. Das ist die Welt, die Donald Trump der Welt beschert hat. Quadratmeterzahl, Grundstücksgrenzen, Baukosten, Fertigstellungstermine – das sind die Dinge, die in dieser Welt zählen. Sonst nichts. Man ist entweder Gewinner oder Verlierer. Es ist klassisches Nullsummen-Verhandeln. Und es ist völlig ungeeignet für eine solide Diplomatie, die ein differenziertes Verständnis von Geschichte, Kulturen, innenpolitischen Interessengruppen und Innenpolitik, Zivilbevölkerung, Militär und hundert anderen Faktoren erfordert, die für ein dauerhaftes Abkommen relevant sind.

Ist Ihnen aufgefallen, dass die westliche Presse mittlerweile nicht mehr von Vereinbarungen, Abkommen oder Pakten spricht, sondern von „Deals“? Donald Trump ist auf Deals aus, wie er uns als Erster mitteilt. Und es ist der Unterschied zwischen einem Deal und einem Abkommen, einer Vereinbarung oder einem Pakt, der gut erklärt, warum Donald Trump, was auch immer er sonst sein mag, ein gescheiterter Staatsmann ist.

■

Bei Donald Trump ist alles persönlich. Dies ist der andere fatale Fehler in seiner Außenpolitik, der eng mit dem ersten zusammenhängt. Im Inland denkt Trump nicht daran, Regierungsinstitutionen zu missbrauchen, weil sie lediglich Hindernisse für die Verfolgung seiner persönlichen Ambitionen sind. Im Ausland interessiert er sich nicht für andere Nationen oder deren Funktionsweise. Er interessiert sich nicht für den russischen oder den chinesischen Präsidenten oder dafür, wie deren Regierungen funktionieren. Nein, er interessiert sich für „Wladimir“ oder dafür, Xi Jinping „das schönste Stück Schokoladenkuchen zu schenken, das Sie je gesehen haben“.

Persönliche Beziehungen können in der Diplomatie einen immensen Unterschied machen. Der Fall von Churchill und Roosevelt ist ein historisches Beispiel dafür. Aber sie sind nicht die Grundlage für die Beziehungen zwischen Staaten. Ausländische Staatschefs, die Trump begegnen, scheinen zufrieden genug zu sein, ihm nachzugeben. Trump ist immer der Einzige im Raum, der glaubt, dass dies etwas mit Staatskunst zu tun hat.

Es war ein sehr aufschlussreicher Moment, als Trump während seiner Treffen mit Selenskyj und den Europäern im Weißen Haus nach dem Gipfel zum Telefon griff, um den Kreml anzurufen. Damit wollte er zeigen, dass seine Beziehungen zu Wladimir Putin sehr persönlich sind und dass er, Trump, durch diese persönlichen Beziehungen Dinge erreichen werde. Das Gegenteil war der Fall. Es ist jetzt klar – Lawrow hätte es am vergangenen Sonntag im amerikanischen Fernsehen nicht deutlicher sagen können –, dass Trumps Anruf eine törichte, auffällige Geste war, durch die nichts erreicht werden wird.

Es ist schwer zu sagen, wie die Lage nach dem Treffen von Trump und Putin in Alaska steht, das zwei Wochen später wie ein Nicht-Ereignis erscheint. Der Krieg scheint unvermindert weiterzugehen, Selenskyj beharrt weiterhin darauf, dass das Regime in Kiew Frieden will, Moskau jedoch nicht – zwei Lügen in einem Satz –, und Trump hat Marco Rubio, seinem zu tief in die Angelegenheit verstrickten Außenminister, die Aufgabe übertragen, Sicherheitsgarantien auszuarbeiten, die Russland bereits klar abgelehnt hat. Plus ça change. (Je mehr sich ändert, umso mehr bleibt alles beim Alten. Red.) Das ist das Ergebnis eines amerikanischen Präsidenten, der gleichermaßen zu Narzissmus und Fantasie neigt und davon ausgeht, dass die Welt nur auf einen weiteren „Deal“ wartet.

Zum Originalbeitrag von Patrick Lawrence in US-englischer Sprache.

