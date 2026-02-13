Da braut sich was zusammen: Die US-Regierung investiert hunderte Millionen USD in moderne Konzentrationslager

Quelle: legitim

„Zweifellos waren Konzentrationslager ein Mittel, eine Drohung, um die Ordnung aufrechtzuerhalten.“ Albert Speer, Nürnberger Prozesse

Im Jahr 2021, inmitten einer globalen Pandemie, wurden Warnungen, dass die Bundesregierung Lagerhäuser auf amerikanischem Boden zu Haftanstalten umfunktionieren könnte, als spekulativ, alarmistisch oder sogar verschwörerisch abgetan. Fünf Jahre später ist das, was einst Spekulation war, nun ein Plan, um jeden einzusperren, den die Regierung ins Visier nimmt. Laut investigativen Berichten kaufen das Heimatschutzministerium und die Einwanderungs- und Zollbehörde aktiv Lagerhäuser, Fabriken und Industriegebäude im ganzen Land, um sie als Haftanstalten zu nutzen – oft ohne große öffentliche Bekanntmachung, mit minimaler Aufsicht und praktisch ohne Rechenschaftspflicht.

Dies ist keine Warnung mehr, sondern ein Feueralarm der Stufe 5.

Da die Trump-Regierung ihre Pläne zum raschen Erwerb von Lagerhäusern für ein möglicherweise landesweites Massenhaftungsnetzwerk vorantreibt, ist es nicht mehr die Frage, ob die Regierung die Massenhaftung ausweiten wird, um Amerikaner wegen Missachtung ihrer Anordnungen einzusperren, sondern wann.

So fängt es an.

Die Regierung verfügt bereits über die Mittel, die Macht und die Motivation. Sie hat Jahrzehnte damit verbracht, ein riesiges Archipel aus Gefängnissen, Haftanstalten und Notfallanlagen aufzubauen, in denen eine große Anzahl von Menschen inhaftiert werden kann. Derzeit werden fast 70.000 Menschen von der ICE festgehalten. Mit einem Budget von 45 Milliarden Dollar gibt das Heimatschutzministerium viel Geld für seine Konzentrationslager aus, um mehr Menschen für längere Zeiträume und mit weniger Einschränkungen festhalten zu können.

Während die Trump-Regierung darauf besteht, dass sie nur die „Schlimmsten der Schlimmsten“ ins Visier nimmt – Mörder, Vergewaltiger, Gangmitglieder, Pädophile und Terroristen – haben die meisten der Festgenommenen keine Vorstrafen. Illegaler Aufenthalt ist eine zivilrechtliche Verletzung, kein Verbrechen. Hier müssen wir vorsichtig sein, denn autoritäre Regime lieben es, mit Worten zu spielen, und die derzeitige Regierung bildet da keine Ausnahme.

Ein Beispiel: Die Ministerin für innere Sicherheit, Kristi Noem, behauptet, dass jede einzelne Person, die verhaftet oder inhaftiert wurde, ein Verbrechen begangen hat. Aber wegen eines Verbrechens angeklagt oder sogar verdächtigt zu werden, ist etwas ganz anderes, als wegen eines Verbrechens verurteilt zu werden. (vgl. rollcall.com) Wenn die Ministerin für Innere Sicherheit eine Verhaftung mit einem Verbrechen gleichsetzt, spielt sie nicht nur Wortspiele – sie hebt damit faktisch die in der fünften und vierzehnten Verfassungsänderung garantierten Rechte auf ein ordentliches Verfahren und die Unschuldsvermutung auf.

Wenn die Schwelle für eine Verhaftung lediglich die Begehung eines Verbrechens wäre, würden wir alle eingesperrt sein. Es könnte irgendwann so weit kommen. Angesichts der übermäßigen Kriminalisierung des amerikanischen Rechtssystems, das über 5.000 Bundesstrafgesetze und Hunderttausende von Vorschriften umfasst – was bedeutet, dass jeder einzelne Amerikaner unwissentlich mindestens drei Straftaten pro Tag begeht – kann jeder Amerikaner nach Belieben der Regierung zum „Kriminellen” erklärt werden.

Wenn eine Regierung damit beschäftigt ist, Menschen zusammenzutreiben, um Lagerhäuser zu füllen und sich als hart gegen Kriminalität zu profilieren, werden nicht nur undokumentierte Einwanderer zusammengetrieben.

In „The Origins of Totalitarianism“ (Die Ursprünge des Totalitarismus) warnte die Politikwissenschaftlerin Hannah Arendt, dass Konzentrationslager nicht in erster Linie für Kriminelle gebaut wurden. Sie wurden gebaut, um Unschuldige zu inhaftieren – Menschen, die vom Staat allein aufgrund ihrer Identität oder ihrer Überzeugungen zu „Kriminellen“ gemacht wurden. Diese Lager fungierten als Laboratorien für totale Herrschaft, in denen Schuld irrelevant war und Unschuld keinen Schutz bot. Den Menschen wurden ihre Rechte genommen, sie wurden in Kategorien eingeteilt und zu entbehrlichen Wesen gemacht.

Das ist die Gefahr, der wir heute gegenüberstehen: Rechtlosigkeit in einem Zeitalter der Rechte. Wenn Haftquoten an die Stelle eines ordentlichen Verfahrens treten, wenn Menschen nicht wegen ihrer Taten, sondern aufgrund der Entscheidung der Regierung, wer sie sind, inhaftiert werden, ist die Maschinerie des Autoritarismus bereits in Gang gesetzt. Berichte darüber, dass die ICE Autoscheiben einschlägt, Menschen auf der Straße festnimmt und amerikanische Staatsbürger trotz nachweislicher Legalität inhaftiert, geben einen Vorgeschmack auf das, was noch bevorsteht.

Wir sollten nicht in einer Gesellschaft leben, in der man ständig seine Papiere vorzeigen muss, doch unter Trumps Führung entwickelt sich Amerika rasch zu einer solchen. Die Geschichte hat einen Namen dafür, was passiert, wenn Regierungen den Rechtsstaat aufgeben und Menschen wegen ihrer Identität, statt wegen ihrer Taten einsperren. Der nächste Schritt ist immer logistischer Natur. Sobald die Entscheidung getroffen ist, Menschen massenhaft festzunehmen, muss der Staat Orte finden, an denen er sie unterbringen kann – außer Sichtweite, außer Reichweite und außerhalb des Gesetzes. Und hier kommen die Lagerhäuser ins Spiel.

Machen Sie keinen Fehler: Das sind Konzentrationslager in ihrer frühesten Form, umbenannt und für ein neues Zeitalter wiederbelebt. ICE-Direktor Todd M. Lyons sagte über Abschiebungen:

Wir müssen besser darin werden, dies wie ein Geschäft zu behandeln. Wie [Amazon] Prime, nur mit Menschen. (Vgl. washingtonpost.com)

Diese Sprache wurde schon früher verwendet. Konzentrationslager waren ursprünglich nicht als Vernichtungslager konzipiert. Sie wurden gebaut, um diejenigen einzuschüchtern, zu isolieren und unschädlich zu machen, die als unerwünscht galten – politische Dissidenten, religiöse Minderheiten, soziale Ausgestoßene und alle, die als Bedrohung für das Regime angesehen wurden. (Vgl. encyclopedia.ushmm.org)

Das US-Holocaust-Memorial-Museum erklärt:

Der Begriff Konzentrationslager bezieht sich auf ein Lager, in dem Menschen inhaftiert oder festgehalten werden, in der Regel unter harten Bedingungen und ohne Rücksicht auf die in einer konstitutionellen Demokratie akzeptierten Rechtsnormen für Verhaftung und Inhaftierung.

Das ist der springende Punkt. Hier geht es nicht um Einwanderung. Es geht darum, was passiert, wenn eine Regierung für sich das Recht beansprucht, zu entscheiden, wer dazugehört, wer eine Bedrohung darstellt und wer im Interesse der Ordnung verschwinden darf. Der rechtliche Rahmen dafür existiert bereits. Gemäß dem National Defense Authorization Act (NDAA) sind der Präsident und das Militär befugt, Personen – einschließlich US-Bürger – ohne Zugang zu Familie, Rechtsbeistand oder Gerichten festzuhalten, wenn die Regierung sie als Terroristen einstuft.

Diese Einstufung kann mittlerweile so austauschbar mit den Begriffen „regierungsfeindlich“ und „extremistisch“ verwendet werden, dass es nicht mehr viel braucht, um als Terrorist zu gelten.

Das Ministerium für Innere Sicherheit definiert Extremisten beispielsweise allgemein als Personen und Gruppen, die „überwiegend regierungsfeindlich“ sind, die Bundesbehörden ablehnen oder die Legitimität der Regierungsgewalt in Frage stellen. Militärveteranen wurden allein aufgrund ihrer Unzufriedenheit oder Desillusionierung als potenzielle extremistische Bedrohung eingestuft. (vgl. wsj.com) Normale Amerikaner, die ihre verfassungsmäßigen Rechte ausüben – frei sprechen, protestieren, die Regierung kritisieren, Schusswaffen besitzen oder Haftbefehle verlangen – können sich auf einer Beobachtungsliste der Regierung wiederfinden. (Vgl. nytimes.com)

Wie ein Leitartikel der New York Times einmal warnte, könnten Sie als regierungsfeindlicher Extremist (alias inländischer Terrorist) angesehen werden. Dies ist der Fall, wenn Sie befürchten, dass die Regierung plant, Ihre Schusswaffen zu beschlagnahmen, wenn Sie glauben, dass die Wirtschaft kurz vor dem Zusammenbruch steht, oder wenn Sie vermuten, dass die Regierung bald das Kriegsrecht verhängen wird, oder wenn Sie zu viele politische Autoaufkleber auf Ihrem Auto anbringen.

Laut FBI kann auch das Vertreten von Verschwörungstheorien oder Ansichten, die denen der Regierung widersprechen, jemanden als potenziellen inländischen Terroristen einstufen. (vgl. yahoo.com) Das passiert, wenn man die Macht, zu entscheiden, wer eine potenzielle Gefahr darstellt, in die Hände von Regierungsbehörden, Gerichten und der Polizei legt, diesen Behörden aber auch weitreichende Befugnisse einräumt, Personen ohne ordentliches Verfahren wegen vermeintlicher Vergehen festzunehmen und einzusperren. Es ist ein System, das geradezu nach Missbrauch schreit. Und das ist hier schon einmal passiert.

In den 1940er Jahren wurden japanischstämmige Amerikaner allein aufgrund ihrer Abstammung zusammengetrieben und in Konzentrationslagern inhaftiert. Der Oberste Gerichtshof bestätigte diese Politik im „Fall Korematsu“ gegen die Vereinigten Staaten (1944) und kam zu dem Schluss, dass die nationale Sicherheit Vorrang vor der individuellen Freiheit habe.

Gerichte neigen dazu, Ungerechtigkeiten erst im Nachhinein anzuerkennen, und die Regierung hat die Tendenz, sich über die Rechtsstaatlichkeit hinwegzusetzen, wenn es ihren Zwecken dient. Wie Richter Scalia einmal warnte: „In Kriegszeiten schweigen die Gesetze.“ (vgl. theatlantic.com) Die Grundlagen sind geschaffen. Die Infrastruktur für Konzentrationslager im Inland existiert seit Jahrzehnten. Die FEMA – die Federal Emergency Management Agency – ist seit langem mit der Notfallplanung beauftragt, die auch groß angelegte Inhaftierungskapazitäten umfasst.

Die FEMA wurde in den 1970er Jahren per Durchführungsverordnung gegründet und ihr Aufgabenbereich wurde stillschweigend erweitert. In den 1980er Jahren war sie an geheimen militärischen Übungen beteiligt, die in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium durchgeführt wurden. Unter dem Codenamen „Rex-84“ wurden Bundesbehörden, darunter die CIA und der Secret Service, darin geschult, wie sie auf innenpolitische Unruhen reagieren und Massenverhaftungen durchführen sollten. Die Rolle der FEMA bei der Planung von Internierungslagern und Massenhaftanstalten im Inland ist gut dokumentiert.

Wenn man nun Internierungslager auf amerikanischem Boden einrichten will, muss jemand diese bauen – oder bestehende Strukturen für diesen Zweck umfunktionieren – sie mit Personal ausstatten und schließlich füllen. Im Jahr 2006 vergab die Regierung einen Auftrag im Wert von 385 Millionen Dollar an eine Tochtergesellschaft von Halliburton, um amerikanische Haftanstalten für den Einsatz in „Notfällen” zu bauen, darunter Massenimmigration, „Naturkatastrophen” oder zur Unterstützung der raschen Entwicklung neuer Programme im Falle anderer Notfälle.

Diese Begründung wurde nun für eine neue Ära aktualisiert. Heute kaufen das DHS und die ICE Lagerhäuser, Fabriken und Industrieflächen im ganzen Land auf und bauen sie zu Haftanstalten um. Diese Gebäude, die für Lagerung und Logistik und nicht für Menschen konzipiert sind, werden mit Zäunen, Überwachungssystemen, Wartebereichen und provisorischen Schlafquartieren ausgestattet. Viele von ihnen arbeiten außerhalb der Standards, die für traditionelle Justizvollzugsanstalten gelten, mit weniger Kontrollen, begrenzter Aufsicht und geringer öffentlicher Sichtbarkeit.

Die Regierung beharrt darauf, dass diese Lagerhaus-Haftanstalten notwendig sind, um den Überhang an Gefangenen zu bewältigen, auf Notfälle zu reagieren und Flexibilität zu gewährleisten. Die Geschichte erzählt eine andere Geschichte. Was als vorübergehend beginnt, wird dauerhaft. Was als Ausnahme gerechtfertigt wird, wird zur Routine. Und was Nichtstaatsangehörigen angetan wird, hat eine unheimliche Tendenz, sich auszuweiten – insbesondere wenn Dissens, Protest oder Nichtbefolgung als Bedrohung der nationalen Sicherheit umgedeutet werden.

Wieder einmal wird die Sprache des Notstands benutzt, um außergewöhnliche Machtmissbräuche zu normalisieren. Nun benötigen Internierungslager nicht nur Gebäude, sondern auch Listen potenzieller Häftlinge, und auch hier ist die Regierung vorbereitet. Seit Jahrzehnten sammelt und pflegt die Regierung ohne Durchsuchungsbefehl oder Gerichtsbeschluss Datenbanken mit Personen, die als Bedrohung für die nationale Sicherheit gelten. Eine dieser Datenbanken – angeblich unter dem Namen „Main Core” bekannt – enthält Millionen von Namen und soll in nationalen Notfällen dazu dienen, vermeintliche Staatsfeinde aufzuspüren und festzunehmen.

Wie Salon berichtete, soll diese Datenbank, die angeblich „Main Core” genannt wird, von der Armee und der FEMA in Zeiten nationaler Notfälle oder unter Kriegsrecht genutzt werden, um Amerikaner aufzuspüren und festzunehmen, die als Bedrohung für die nationale Sicherheit angesehen werden. Im Jahr 2026 wurden die statischen Listen der Vergangenheit durch „lebende“ Datenbanken ersetzt. Angetrieben durch agentenbasierte KI und Massendaten-Scraping ist die Überwachungsarchitektur der Regierung nicht mehr auf manuelle Aktualisierungen angewiesen. Diese KI-Systeme durchsuchen autonom und in Echtzeit soziale Medien, Finanzdaten und Geolokalisierungsdaten und erstellen hochpräzise „Bedrohungsprofile“, denen man praktisch unmöglich entkommen kann.

Sobald Sie von einem Algorithmus markiert werden, der ohne menschliche Aufsicht arbeitet, sind Sie nicht mehr nur ein Name auf einer Liste – Sie sind ein permanenter Knotenpunkt in einem digitalen Raster, das Sie von Ihrer Tastatur bis zur Lagertür verfolgt. Dieses KI-gesteuerte Raster jagt anhand einer spezifischen, seit langem etablierten ideologischen Karte. Die Technologie hat lediglich den jahrzehntelangen Wunsch der Regierung aufgegriffen, abweichende Meinungen als Bedrohung der nationalen Sicherheit einzustufen.

Erinnern Sie sich daran, dass das Department of Homeland Security (DHS) im Jahr 2009 zwei Berichte veröffentlichte, einen über „Rechtsextremismus”, der Rechtsextremisten allgemein als Personen und Gruppen definiert, „die hauptsächlich gegen die Regierung sind, die Bundesbehörde zugunsten der staatlichen oder lokalen Behörde ablehnen oder die Regierungsbehörde vollständig ablehnen”, sowie einen über „Linksextremismus”, der Umwelt- und Tierrechtsaktivistengruppen als Extremisten bezeichnete. Unglaublicherweise wurden in beiden Berichten die Begriffe „Terrorist“ und „Extremist“ synonym verwendet.

Im selben Jahr startete das DHS die „Operation Vigilant Eagle“, die die Überwachung von Militärveteranen vorsieht, die aus dem Irak, Afghanistan und anderen weit entfernten Orten zurückkehren, und sie als Extremisten und potenzielle terroristische Bedrohungen im Inland charakterisiert, weil sie „verärgert, desillusioniert oder unter den psychologischen Auswirkungen des Krieges leiden“ könnten. Diese Berichte deuteten darauf hin, dass für die Regierung der sogenannte Extremismus keine parteipolitische Angelegenheit ist. Jeder, der als Gegner der Regierung angesehen wird – egal ob links, rechts oder irgendwo dazwischen – ist ein Ziel.

Das führt uns zu der unvermeidlichen Schlussfolgerung: Wenn die Regierung für sich das Recht beansprucht, weitreichend zu definieren, wer eine Bedrohung darstellt, Steuergelder verwendet, um ein Netzwerk von Konzentrationslagern im ganzen Land zu errichten, und systematisch Datenbanken aufbaut, in denen jeder, der als Regierungsgegner angesehen wird, als Extremist identifiziert wird, dann ist die Frage nicht, ob diese Macht missbraucht wird, sondern wann und wie oft.

Wenn der Preis für die Bekämpfung der illegalen Einwanderung die vollständige Aufgabe unserer konstitutionellen Republik ist, dann ist dieser Preis zu hoch. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Die Lösungen des Polizeistaats für unsere sogenannten Probleme stellen die größte Bedrohung für unsere Freiheiten dar.

Quelle: David Icke

