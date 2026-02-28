Covid-Impfstoffe als Biowaffe? Neue Entwicklungen im Verfahren gegen Gates und Bourla

von Dr. Peter F. Mayer (tkp)

Im brisanten Gerichtsverfahren um Covid-Impfstoffe in den Niederlanden gegen Bill Gates, Albert Bourla und Spitzenpolitiker hat das Gericht Expertenaussagen zu Covid-19-Impfstoffen als biotechnologische Waffe abgelehnt. Nun kommt es zur Berufungsverhandlung. Anwalt Van Kessel wurde aus der Untersuchungshaft entlassen und ein wichtiger Zeuge, Prof. Francis Boyle, verstarb überraschend und unerwartet.

Von Karel Beckmann, Herausgeber und Hoofdredakteur unseres niederländischen Partnermediums De Andre Krant, haben wir einige neue Entwicklungen rund um den Prozess erfahren. So wurde Anwalt Van Kessel gestern bis zum Prozessbeginn freigelassen. Dem Hauptanwalt der Kläger, Arno van Kessel, wurde vorgeworfen Mitglied einer „kriminellen Organisation“ zu sein, die angeblich gewaltsam die Regierung stürzen wolle. Am 11. Juni kam es zu zu einer Hausdurchsuchung, worauf die Festnahme folgte. Laut De Andere Krant werden die Argumente der Staatsanwaltschaft werden immer absurder.

Hier nun das Neueste zum Gates/Bourla-Prozess unter der Leitung von Van Stassen (Van Kessels Partner) – der nächste Verhandlungstermin ist der 9. März in Amsterdam, Zeugin Latypova wird kommen:

Aus der aktuellen Print-Zeitung ein Artikel von Toine de Graaf in deutscher Übersetzung:

Sachverständige Latypova im „Covid-Verfahren”:

„Ich werde am 9. März vor dem Gericht in Amsterdam erscheinen”

Die ehemalige Pharma-Managerin Sasha Latypova, vorgesehene Sachverständige in der Zivilklage gegen unter anderem den Milliardär Bill Gates, den ehemaligen Ministerpräsidenten Mark Rutte und den niederländischen Staat, wird am 9. März in Amsterdam bei der Berufungsverhandlung anwesend sein, in der darüber entschieden wird, ob sie und vier weitere internationale Sachverständige mündlich aussagen dürfen.

„In einer wichtigen Entwicklung im niederländischen Verfahren gegen Bill Gates, Albert Bourla und niederländische Staatsbeamte dürfen die Sachverständigen endlich vor Gericht erscheinen”, berichtete Sasha Latypova letzte Woche auf ihrem Substack („Due Diligence and Art”). „Ich werde am 9. März vor Gericht in Amsterdam erscheinen.” Laut Latypova plant auch die Sachverständige Catherine Austin Fitts – ehemalige Spitzenbeamtin in den USA und heute in Friesland wohnhaft – in die Hauptstadt zu kommen. Beide werden jedoch nicht vom Amsterdamer Gerichtshof angehört werden, da es in der Berufung gerade um die Frage geht, ob die fünf von Peter Stassen vorgeschlagenen Sachverständigen mündlich aussagen dürfen. Nach der Verhandlung werden beide Sachverständigen jedoch gemeinsam mit rechtbankRechtsanwalt Peter Stassen bei einer von der Stiftung Recht Oprecht organisierten Pressekonferenz im Zentrum von Amsterdam ihre Sicht der Dinge darlegen. Diese Pressekonferenz ist ausschließlich für die Presse bestimmt, die sich vorab bei der Stiftung anmelden muss.

Im August letzten Jahres lehnte das Gericht Noord-Nederland (Standort Leeuwarden) Stassens Antrag ab, fünf internationale Sachverständige unter Eid zu den Covid-Impfungen anzuhören, woraufhin er Berufung einlegte. Er hatte den Antrag im Namen von drei neuen Mandanten gestellt, die durch die mRNA-Impfungen schwere körperliche und immaterielle Schäden erlitten haben. Sie erwägen selbst, ein Hauptsacheverfahren anzustrengen, wie es sieben Leidensgenossen, von denen inzwischen einer verstorben ist, ebenfalls gegen den Staat der Niederlande, Mark Rutte, Hugo de Jonge, Pfizer-Direktor Albert Bourla, Bill Gates und zwölf weitere Personen getan haben. Stassen macht sie persönlich für den erlittenen Schaden haftbar, im Auftrag seiner Mandanten, die behaupten, über die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfungen „getäuscht” worden zu sein.

Um ihre Prozesschancen besser einschätzen zu können, beantragten die drei neuen Mandanten in einem sogenannten Antragverfahren ein „vorläufiges Gutachten und eine Zeugenvernehmung” von Latypova, Austin Fitts, dem ehemaligen Pfizer-Topmanager Mike Yeadon, der Forscherin Katherine Watt und dem Psychotherapeuten Joseph Sansone. Sie sollten unter Eid über die wahre Natur der Covid-Impfstoffe befragt werden, die die Kläger im Hauptverfahren als „Biowaffen, mit denen Völkermord begangen wird” betrachten.

Inzwischen ist bekannt, dass die Berufungsverhandlung am Montag, dem 9. März (11.00 Uhr), vor dem Gerichtshof Amsterdam stattfinden wird.

Dies teilte der Gerichtsschreiber Stassen am 20. Januar schriftlich mit. Zwei Tage später bat Stassen das Gericht per E-Mail unter anderem darum, seinen Mandanten zu gestatten, die fünf Sachverständigen zur Verhandlung mitzubringen, „damit sie von Ihrem Gericht angehört werden können” und Stassen während der mündlichen Verhandlung „mit ihnen Rücksprache halten” kann. Bemerkenswert dabei ist, dass Stassen sowohl im Antragsverfahren als auch im Hauptsacheverfahren bereits Berichte von Latypova, Watt, Yeadon und Sansone an das Gericht ugeschickt hat. Stassen begründet mit diesen Berichten, dass die Covid-19-Impfungen nicht von einer Biowaffe zu unterscheiden sind.

Der Staatsanwalt Pels Rijcken widersetzte sich am 28. Januar in einer E-Mail an das Gericht dem Antrag von Stassen, die fünf Personen in der Verhandlung anzuhören. „Ob diese Personen angehört werden oder nicht, ist nämlich gerade der materielle Gegenstand dieses Verfahrens”, so der Anwalt des Staates der Niederlande. In den folgenden Tagen schloss sich unter anderem auch der Anwalt von Bourla dieser Meinung an. Der Anwalt von Gates teilte am 30. Januar mit, „dass Verhandlungen grundsätzlich öffentlich sind und es den Berufungsklägern freisteht, jeden zur Verhandlung mitzubringen” und es dem Gericht zu überlassen, ob einer der Sachverständigen angehört wird.

Am 6. Februar antwortete das Gericht per E-Mail auf Stassens Antrag, wie aus einer aktuellen Aktualisierung auf der Website Rechtoprecht.online hervorgeht. „Die Verhandlung vor dem Gericht ist öffentlich“, heißt es in der E-Mail. „Die vorgeschlagenen Zeugen/Sachverständigen dürfen dabei anwesend sein.” Das Gericht lehnt jedoch den Antrag auf Anhörung ab: Je nach Urteil können sie „zu einem späteren Zeitpunkt” angehört werden. Das hält Latypova nicht davon ab, Anfang März nach Amsterdam zu reisen.

Das Gericht gestattet Stassen, in erster Instanz eine Stunde lang zu plädieren, und hat entschieden, dass alle Beklagten persönlich anwesend sein müssen. Aufgrund des möglicherweise großen Interesses wird es am 9. März einen Livestream der Verhandlung geben. Ein weiterer Termin, der bereits notiert werden kann, ist Donnerstag, der 22. Oktober. Dann findet ab 12.30 Uhr in Leeuwarden die mündliche Verhandlung des Hauptverfahrens statt, bei der Beklagte wie Gates und Bourla ebenfalls persönlich anwesend sein müssen.

—–

Soweit der Artikel aus De Andere Krant.

Potenzieller Zeuge verstirbt plötzlich und unerwartet

Ebenfalls relevant für diesen Prozess ist diese Nachricht:

Hier die Übersetzung des X-Postings bzw des Medium Artikels:

Vergessen Sie niemals…

Nur wenige Tage, nachdem Prof. Francis Boyle zugestimmt hatte, gegen Bill Gates und Albert Bourla in Bezug auf die tödlichen COVID-mRNA-Impfungen auszusagen, wurde er tot aufgefunden.

Boyle, der Verfasser des US-Biowaffengesetzes, hatte die mRNA-Impfungen als „Biowaffen” und „Frankenstein-Impfungen” bezeichnet.

Aber wo passt das Pentagon in all das hinein?

In einem wiederaufgetauchten Interview, das Sie sprachlos machen wird, erklärte Prof. Boyle, der 1989 buchstäblich das Gesetz gegen biologische Waffen und Terrorismus verfasste, dass sowohl SARS-CoV-2 als auch die mRNA-Impfungen von Anfang an von der DARPA finanzierte offensive Biowaffenprogramme waren. Laut Boyle war die Erzählung vom Funktionsgewinn nur eine Tarngeschichte. Das eigentliche Ziel war immer die Entwicklung einer „tödlichen, aber impfbaren“ Technologie zur Reduzierung der Bevölkerung. Er nannte wichtige beteiligte Personen, darunter UNC, Wuhan, Fauci, Daszak und Baric.

Boyle ging noch weiter und bezeichnete die Impfstoffe als „synthetische biologische Massenvernichtungswaffen“, da sie Autoimmunschäden, prionähnliche Fehlfaltungen und schnell fortschreitende Krebserkrankungen verursachen können.

Er reichte Klagen ein, wandte sich an den Kongress und warnte die Öffentlichkeit. Doch nur 20 Tage, nachdem er sich bereit erklärt hatte, für die Anklage auszusagen, wurde er tot aufgefunden. Diese tragische Wendung folgt einem Muster, das seit 2020 bei zahlreichen Ärzten und Whistleblowern zu beobachten ist. Ist das nur Zufall?

Wenn ein Mann, der buchstäblich das Gesetz zur Definition von Biowaffen entworfen hat, sagt, dass wir gerade den größten Biowaffenangriff der Geschichte erlebt haben, warum berichten dann nicht alle großen Nachrichtenagenturen darüber?

Der erschreckendste Aspekt? Boyle hatte bereits genau die Folgen vorhergesagt, die wir jetzt erleben: Myokarditis, Schlaganfälle, Unfruchtbarkeit und die explosionsartige Zunahme von Krebserkrankungen unter den Geimpften.

Er erklärte, dass das Spike-Protein selbst die Waffe sei und dass die Lipid-Nanopartikel so konstruiert seien, dass sie die Blut-Hirn-Schranke überwinden können. Das war kein Zufall. Es handelte sich um einen militärischen Kill-Vektor, der als Initiative zum Schutz der „öffentlichen Gesundheit” getarnt war.

Hier ist also die Frage, die mich quält: Wer hat den Befehl erteilt? Wer profitiert am meisten davon? Und wann beginnen die Prozesse nach Nürnberger Vorbild?

