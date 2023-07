Coronaschaum der ARD-Tagesschau (4)

Tapfer tönt es weiter aus den ARD-Redaktionen: „Wir informieren wahrheitsgemäß und objektiv“.

In einem weiteren offenen Brief an die ARD-Tagesschau-Redaktion verlangte ich von dieser Belege für die von ihr verbreiteten Behauptungen von Vertretern der Weltgesundheitsorganisation (WHO), nach denen die „Corona-Impfung“ viele Leben gerettet hätte. Das unkritische wie ausführliche Breitwalzen von Lügen aus dem Dunstkreis der WHO macht die ARD-Tagesschau zum Desinformanten, neudeutsch auch gern Fake-News-Schleuder genannt.

von Peter Frey (peds-ansichten)

Den Vorwurf der Verbreitung von Lügen durch den öffentlich-rechtlichen Sender begleitete ich in meinem Schreiben mit klar formulierten Fragen. Der geneigte Leser kann diese hier nachlesen: https://peds-ansichten.de/2023/05/coronaschaum-der-ard-tagesschau-3/.

Nun hat die zuständige Redaktion bei der ARD-Tagesschau geantwortet. Im Folgenden der Brief im Wortlaut:

„20.06.2023, 10:08 Uhr; Von: publikumsservice’at’tagesschau.de

Sehr geehrter Herr Frey,

vielen Dank für Ihre Zuschrift an den NDR-Rundfunkrat. Die Vorsitzende, Frau Goldschmidt, hat uns als zuständige Redaktion um direkte Beantwortung gebeten. Sie haben Ihre Zuschrift als „offenen Brief“ gekennzeichnet und kündigen an, unsere Antwort auf Ihrer Webseite zu veröffentlichen.

Sie kritisieren einen Artikel auf tagesschau.de vom 17. April 2023. Er hat die Überschrift: „Corona-Impfung rettete viele Leben“. In diesem Artikel informieren wir über Aussagen der Weltgesundheitsorganisation. Die Aussagen stammen von der WHO, nicht von ARD-aktuell. Wir berichten nur darüber. Das machen wir mehrfach deutlich, sowohl in der Dachzeile als auch im Text: „Bericht der WHO“, „diese Schätzung veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation“, „nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO“, „aus einem Bericht der Organisation geht hervor“, „dem Bericht zufolge“, „waren laut WHO“, „der zuständige Bereichsleiter der WHO für Europa, Richard Pebody,“, „laut einer Mitteilung“.

(1) https://www.tagesschau.de/wissen/gesundheit/corona-impfstoffe-menschenleben-101.html#:~:text=96%20Prozent%20der%20Menschen%2C%20deren,wurde%20auf%20knapp%20570.000%20gesch%C3%A4tzt.

Stand: 17.04.2023 02:04 Uhr

Wir informieren wahrheitsgemäß und objektiv. Die neue Untersuchung wurde beim European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID) in Kopenhagen vorgestellt von Dr. Margaux Meslé, einem Epidemiologen der WHO/Europe.

https://www.eccmid.org/#

Detaillierte Anfragen über die wissenschaftliche Methode richten Sie bitte an:

World Health Organization, Regional Office for Europe

UN City, Marmorvej 51, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark, Tel.: +45 45 33 70 00, Fax: +45 45 33 70 01

Ihre Annahmen, ARD-aktuell würde „lügen“ oder „Fake News“ verbreiten, weisen wir zurück. Es ist unsere öffentlich-rechtliche Aufgabe, über Aussagen wie die der WHO zu berichten. Selbstverständlich sind alle Beiträge in der Berichterstattung auf allen Ausspielwegen Ergebnisse der nachrichtlichen Arbeit unserer Redaktion.

Mit freundlichen Grüßen, Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales / ARD-aktuell“

Guten Tag, Frau Leopold,

danke für Ihre Antwort. Danke auch für die sich dadurch ergebende Möglichkeit, beim Thema weiterzukommen. Das Thema lautet: wahrheitsgemäße und objektive Information. Ein Thema das Sie, so meine ich, doch mit allzu leichter Zunge für sich zu beanspruchen glauben. Die Realität zeigt ein anderes Bild, ja, die Art und Weise Ihres Antwortschreibens zeigt es.

Genug der Vorrede, gehen wir den Inhalt Ihres Schreibens durch. Sie seien zitiert:

„Sie kritisieren einen Artikel auf tagesschau.de vom 17. April 2023. Er hat die Überschrift: „Corona-Impfung rettete viele Leben“. In diesem Artikel informieren wir über Aussagen der Weltgesundheitsorganisation. Die Aussagen stammen von der WHO, nicht von ARD-aktuell. Wir berichten nur darüber.“

Nur!? Sie berichten nur darüber? Das ist Ihr Selbstverständnis von Journalismus? Was wirft man dann eigentlich den Mitarbeitern im ehemaligen Reichspropagandaministerium bis zum heutigen Tage vor? Die haben schließlich in ihrer Mehrheit auch „nur darüber berichtet“. Sie verstehen, worauf ich hinaus will? Ihr Zitat ließe sich übrigens auch konnotativ so verstehen: „Wir berichten (fast) NUR DARÜBER“. Insbesondere stellen wir (die ARD) solcherart Informationen nicht in Frage. Ganz anders gehen wir (die ARD) bei Informationen vor, die Querdenker, „Impfgegner“, „Corona-Leugner“ und „Verschwörungsideologen“ betreffen. Das sind übrigens in ihrer überwiegenden Mehrheit Jene, die auch das tun, was man eigentlich von öffentlich-rechtlichen Sendern erwarten dürfte.

Sie berichten also „nur darüber“ und interessieren sich nicht für den Wahrheitsgehalt der Information, die Sie weiterverbreiten? Wie nennt man so etwas? Zur Verdeutlichung möchte ich Ihnen ein Bild zeigen — eines das uns etwas über die „nachrichtliche Tätigkeit Ihrer Redaktion“ erzählt (b1):

Was eint die Medien, Sie, die ARD, eingeschlossen? Einförmigkeit. Allesamt stellten diese in den Teaser der Nachricht:

„Der zuständige Bereichsleiter der WHO für Europa, Richard Pebody, rief ungeimpfte Menschen dazu auf, sich schützen zu lassen. »Wir sehen durch unsere Forschung, welch große Zahl an Leben durch […]«.“

Haben alle von Ihnen abgeschrieben oder Sie von den anderen oder doch alle von ein und derselben nicht genannten Nachrichtenquelle, zum Beispiel einer Agentur oder, oder, oder…?

Was glauben Sie, was es emotional in den Menschen bewirkt, wenn jene über alle Leitmedien hinweg „aufgerufen werden“, sich mittels Genpampe spritzen zu lassen, angeblich um sich schützen zu lassen?

Das Obige lieferte mir eine Suchmaschine, als ich nach „Richard Pebody WHO“ suchte, eine Person, die Sie in Ihrem Brief zitierten. Das Ergebnis ist ein Spiegel der Mainstream-Berichterstattung, in die Ihr Sender, die ARD, einzuordnen ist (a1). Diese Art von Berichterstattung qualifiziert sich als einseitig. Übrigens ist so etwas auch ein typisches Merkmal von Propaganda. Propaganda verbreitet massiv und stetig Nachrichten, die eine ganz bestimmte, politische Ausrichtung plus Stimmungsmache beinhalten. Das ist genau das, was Sie bei der ARD-Tagesschau auch praktizieren. Und das betrifft keinesfalls nur die Berichterstattung zur PLandemie.

In der Regel ist das Medium auch nicht der „Erfinder“ der jeweiligen Narrative, auch wenn es dort sich selbstverstärkende Effekte gibt, die aus der Vereinnahmung durch das Narrativ herrühren. Der Begriff Medium lässt sich schließlich in etwa so beschreiben:

„Massenmedien sind Kommunikationsmittel zur Verbreitung von Inhalten in der Öffentlichkeit.“ (2)

Wenn Sie das tun, Frau Leopold, heißt das noch lange nicht, dass Sie „wahrheitsgemäß und objektiv berichten“. Sie schreiben:

„Wir berichten nur darüber. Das machen wir mehrfach deutlich, sowohl in der Dachzeile als auch im Text: »Bericht der WHO«, »diese Schätzung veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation«, »nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO«, »aus einem Bericht der Organisation geht hervor«, »dem Bericht zufolge“, »waren laut WHO«, »der zuständige Bereichsleiter der WHO für Europa, Richard Pebody,«, »laut einer Mitteilung«.“

Um der Rolle eines Mediums auch die des Journalismus anheften zu können, ist viel mehr zu leisten, als „nur darüber zu berichten“. Wenn Sie „nur darüber berichten“, ist das schlicht und einfach Propaganda. Und dabei geht es noch nicht einmal um den Wahrheitsgehalt der jeweiligen Nachricht. Einfach nur die Einseitigkeit, die Dominanz einer politischen Richtung — ohne angemessen und respektvoll anderen Stimmen ausreichend (!) Raum zu geben — macht das Ganze zur Propaganda. Schon deshalb trifft Ihre Berichterstattung zur PLandemie bis zum heutigen Tage ohne jeden Zweifel eine Kerneigenschaft von Propaganda. Sie erzählen ständig das Gleiche und nutzen dabei auch wiederkehrend ganz bestimmte Quellen. Quellen, die Sie nicht in Frage stellen, denen „Experten“ vorangestellt werden. Beides zusammen, ohne Inhaltsprüfung, genügt bereits, um unkritische Zeitgenossen die von Ihnen verbreiteten Narrative glauben zu lassen. Das befördern Sie mit Ihrer Art und Weise der Berichterstattung.

Warum ist das so, Frau Leopold? Warum übernehmen Sie kritiklos Äußerungen einer bestimmten Seite, der den Informationsraum bestimmenden Seite, und verstärken durch wiederholte, ausgiebige Berichte die emotionale Wirkung dieser ungeprüften Informationen? Sie betreiben ja auch eine Redaktion „Wissen“. Und was tun Sie dort? Genau das Gleiche: kritiklos Meinungen der „guten Seite“ verbreiten (3). Vielleicht heißt ja deshalb das Ressort auch nur „Wissen“ und nicht „Wissenschaft“. Andererseits disqualifizieren sich „Wissenschaftsredakteurinnen“ wie Anja Martini bereits dadurch, dass sie gleichermaßen unkritisch Aussagen von „Experten“ einfach durchgehen lassen und so an das Publikum weiterreichen (3i).

Journalismus ist es nur dann, wenn er sachlich, skeptisch und kritisch betrieben wird. Das tun Sie nicht. Sie betreiben Hofberichterstattung, zum Beispiel für die am Tropf privater „Gönner“ hängende WHO. Allein seit 2020 wurde diese Organisation nur von der Bill & Melinda Gates Foundation mit fast einer Milliarde US-Dollar bezuschusst (4). Die Gates-Stiftung ist dabei übrigens vermögender geworden, warum wohl? Die WHO kooperiert eng mit dem ECDC, dem European Centre for Disease Prevention and Control, zu deutsch Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Die ECDC hat, als eng mit der WHO operierende Institution, aktiv zur Anordnung sinnfreier Maßnahmen in Richtung Gesundheitsschutz (neudeutsch Public Health) beigetragen (5).

Für die ECDC ist auch der von Ihnen zitierte WHO-Bereichsleiter in Europa, Richard Pebody, tätig (6). Ungeniert geben Sie seinen substanzlosen Aufruf, sich gegen COVID-19 „impfen“ zu lassen, an die Medienkonsumenten weiter. An dieser Stelle für Sie zur Kenntnisnahme zwei Studien, an denen Pebody mitgearbeitet hat (7, 8). Sie sind herzlich eingeladen, diese Studien auf deren Nichteignung zur sinnvollen Gesundheitsfürsorge beziehungsweise die dort erkennbaren, grundsätzlichen Schwächen in der Datenerhebung zu prüfen.

Ungeniert verbreiten Sie auch Pebody’s Stellungnahme, dass „die Impfung“ Leben gerettet hätte. Ob diese, seine Aussagen der Wahrheit entsprechen, zu prüfen, kommt Ihnen nicht in den Sinn. Der Glaube an den „Experten“ genügt, oder? Womit wir bei der Wahrheit sind. Wahrheit, auf deren Suche Sie sich nicht zu begeben wagen. Lieber verbreiten Sie auch weiterhin das Mantra einer lebensrettenden „Impfung“, das bis zum heutigen Tage durch nichts bewiesen wurde. Damit desinformieren Sie die Menschen, verbreiten Fake-News.

Oder waren die Maßnahmen, Maßnahmen der sogenannten Nichtpharmazeutischen Intervention, etwa doch sinnvoll? Haben Sie nach drei Jahren endlich auch einmal mit wissenschaftlichem Anspruch geprüft, ob dem tatsächlich so ist? Das haben Sie nicht! Sie haben diesen Mist tagtäglich verbreitet und behaupten ungeachtet dessen noch heute, dass Sie wahrheitsgemäß und objektiv berichten würden.

Wie sieht es mit der Beantwortung der in diesem Zusammenhang von mir gestellten Fragen aus? Gehen wir diese noch einmal kurz durch.

„Haben Sie die thematisierte Nachricht selbst, in journalistisch-redaktioneller Art und Weise und in Eigeninitiative verfasst?“

Dazu schrieben Sie:

„Selbstverständlich sind alle Beiträge in der Berichterstattung auf allen Ausspielwegen Ergebnisse der nachrichtlichen Arbeit unserer Redaktion.“ (siehe weiter oben)



Ja, das glaube ich gern. Stellt sich nur die Zusatzfrage, wie sich die „nachrichtliche Arbeit“ Ihrer Redaktion konkret darstellt. Der WHO-Bericht wurde in den großen Medien im Grunde genommen identisch ausgerollt. Besteht demnach der Inhalt Ihrer „nachrichtlichen Arbeit“ darin, einfach die bei Ihnen eingehenden Agenturmeldungen zu verwursten? So etwas in dieser Art vermutend, fragte ich:

„Wie heißt die Quelle der Nachricht? War es eine Nachrichtenagentur? War es das Zuspielen des faktisch fertigen Skripts aus einer Behörde heraus? Oder liest jemand aus Ihrer Redaktion ständig auf den Seiten der WHO?“

Sind Sie in der Lage, auf diese konkreten Fragen auch konkret zu antworten? Noch einmal:

„[…] ich verlange von Ihnen die Quelle der „wissenschaftlichen Einschätzung“, und zwar auf eine Art und Weise, dass ich sie selbst prüfen kann. Ich möchte entweder von Ihnen oder über die Primärquelle herausfinden, auf welcher Basis dieser hanebüchene Unsinn, den Sie so kritiklos verbreiten, entstanden ist.“

Denn das, womit Sie mich abzuspeisen versuchen, ist keine Lieferung der Quelle, sondern lediglich die Notiz, wer wo die von mir angeforderte wissenschaftliche (?) Untersuchung vorgestellt hat.

„Wir informieren wahrheitsgemäß und objektiv. Die neue Untersuchung wurde beim European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID) in Kopenhagen vorgestellt von Dr. Margaux Meslé, einem Epidemiologen der WHO/Europe.“

Das interessiert mich nicht. Mich interessieren die Inhalte. Den Vogel haben Sie aber hiermit abgeschossen:

„Detaillierte Anfragen über die wissenschaftliche Methode richten Sie bitte an: World Health Organization, Regional Office for Europe […].“

Sie sind nicht in der Lage, vielleicht auch Unwillens, eine der Ihrerseits verbreiteten Meldung zugrunde liegenden wissenschaftlichen (?) Arbeit oder wenigstens die exakte, einsehbare Quelle derselben zu liefern, und empfehlen mir dann allen Ernstes, mich selbst an die WHO zu wenden, um „Anfragen über die wissenschaftliche Methode“ zu stellen? Kann man journalistisch tiefer sinken?

„Der Witz“ an der Sache besteht darin, dass mir die „wissenschaftlichen Methoden“, mittels derer unter anderem bei der WHO Daten erhoben werden, geläufig sind. Daher hatte ich Sie auch nicht nach wissenschaftlichen Methoden gefragt, sondern nach einer exakten Primärquelle. Können Sie so etwas nicht?

Mit den von den „Experten“ an die Öffentlichkeit vermittelten „wissenschaftlichen Methoden“ habe ich mich ausgiebig befasst. Man muss weder Virologe noch Epidemiologe noch Statistiker und schon gar nicht „Gesundheitsökonom“ sein, um diese „wissenschaftlichen Methoden“ zu verstehen. Der Nachweis des „neuartigen Virus“ ist genauso unwissenschaftlich wie der Nachweis von „Corona-Infektionen“ oder gar COVID-19. Brauchbare statistische Erhebungen über die Fläche, zum Beispiel Kohortenstudien, hat es nie gegeben. Es hat diese nicht einmal auf Basis der unwissenschaftlichen Nachweismethoden für das „neuartige Virus“ gegeben. Obwohl das ein Muss ist und zum Standardwerkzeug eines jeden Epidemiologen gehört und „das Virus“ ganz doll gefährlich sein soll(te). Schließlich sind die auf diesen unwissenschaftlichen Methoden argumentierten Grundrechtseinschränkungen, also die Methoden der Nichtpharmazeutischen Intervention, gleichermaßen unwissenschaftlich. Nichts anderes gilt für den bis heute ausstehenden Nachweis eines Nutzens der „neuartigen Impfung„.

Abschließend habe ich noch etwas gegen das möglicherweise interne Ausblenden der Vergangenheit in den ARD-Redaktionsstuben. Erinnern Sie sich, Frau Leopold, noch an diesen Volksverhetzer, gleichzeitig höchster Funktionär des Weltärztebundes und hofierter Gast in Talkshows? Mal ganz ironisch: Sie, die ARD-Verantwortlichen, haben ja nichts Falsches gesagt, Sie haben auch nicht gehetzt. Sie haben Hetzern und opportunistischen Funktionären lediglich die Bühne für deren Hetze gegeben, oder?

„Wir erleben zur Zeit eine Tyrannei der Ungeimpften.“ (Frank Ulrich Montgomery, 9)

Zu all den oben von mir aufgestellten Behauptungen können wir gern in die Diskussion gehen, Frau Leopold. Zuvor erwarte ich die Antwort auf die nochmals von mir gestellten Fragen.

Danke und freundliche Grüße,

Peter Frey

Bitte bleiben Sie schön aufmerksam, liebe Leser.

