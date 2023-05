Coronaschaum der ARD-Tagesschau (3)

Die PLandemie ist eben nicht vorbei. Das erkennen wir an der Berichterstattung öffentlich-rechtlicher Medien.

Die Bevölkerung wird auch nach drei Jahren Corona-Betrugs mit Desinformation versorgt. Die Absicht ist eindeutig: Der rechtsfreie Raum, den sich die Regierungen unter dem Deckmantel eines Killervirus geschaffen hatten, soll als eine jederzeit erneut abrufbare Option bei neuen „Pandemien“ erhalten werden.



von Peter Frey (peds-ansichten)

Wenn nun tendenziöse Nachrichten aus der Presseabteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den Medien verbreitet werden, ist das ein starkes Zeichen dafür, dass es nicht vorbei ist. Dabei ist die WHO weder unabhängig, noch konzentriert sie ihr Wirken tatsächlich auf den Fokus einer — was immer man darunter auch verstehen mag — globalen Gesundheit (Global Heath). Derzeit wird intensiv an einem „Internationalen Vertrag zur Pandemieprävention und -vorsorge“ bei der WHO gewerkelt, und dabei geht es um nichts anderes als um eine Verstetigung und Perfektionierung von Maßnahmen der sogenannten Nichtpharmazeutischen Intervention (NPI). Wohlgemerkt ist das ein Maßnahmekatalog, dessen Wirksamkeit auf Gesundheitsvorsorge in keiner Weise bewiesen wurde. Es geht um Kontrolle, Reglementierung, Einschränkung persönlicher Freiheiten und schließlich auch um Zwangsbehandlung.

So lesen Sie das natürlich bei der WHO nicht, man hat eine lupenreine Orwellsche Sprache entwickelt, um die wahren Absichten und Inhalte zu kaschieren (1, 2). Die Regierungssender ARD und ZDF sekundieren dabei und verunglimpfen all jene, welche auf die Gefahren hinweisen, die unseren Gesellschaften drohen, wenn die derzeit ausgeknobelten PLandemie-Mechanismen der WHO rechtsgültig und vor allem aktiv umgesetzt werden sollten (3). Es sind reine Lautsprecher, die sich unkritisch hinter die zu veröffentlichende Meinung stellen und bar jeden Skeptizismus sind, der Journalisten zu eigen sein muss, wenn sie sich als solche verstehen wollen.

Das ist der Hintergrund der recht kurz und lapidar gehaltenen Nachricht, welche im April in den Leitmedien gestreut wurde. Eine kompakte wie dreiste Auffrischung der Lügen, mit welcher die PLandemie aufrecht erhalten wurde. Es ist Zeit für einen weiteren offenen Brief.

Offener Brief an die ARD-Tagesschau

Guten Tag,

beim Recherchieren auf der Online-Plattform der ARD-Tagesschau ist mir ein Artikel, eine Nachricht, ins Auge gefallen, zu der ich von Ihrer Seite eine Erklärung fordere.

Hier der Link zum Artikel: https://www.tagesschau.de/wissen/gesundheit/corona-impfstoffe-menschenleben-101.html (4)

Sie titelten mit: „Corona-Impfung rettete viele Leben“ und nachfolgend verbreiteten Sie die Behauptung, dass die „Corona-Impfstoffe“ allein in Europa und den Ländern der früheren Sowjetunion mehr als eine Million Menschenleben gerettet hätten.

Dabei bezogen Sie sich auf eine „Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO“. Hierzu ein Zitat aus Ihrer Nachricht:

„Aus einem Bericht der Organisation geht hervor, dass auf Basis wissenschaftlicher Einschätzungen allein in Europa und Ländern der ehemaligen Sowjetunion seit Ende 2020 mehr als eine Million Menschen den Corona-Impfstoffen ihr Überleben verdanken.“ (4i)

Ist es das, was Sie mit „wissenschaftlichen Einschätzungen“ ausdrücken möchten?:

„Berechnet wurde diese Zahl auf Basis von Todeszahlen und verabreichten Impfdosen in 26 Ländern.“ (4ii)

Ist das Ihr Ernst, so etwas als „wissenschaftliche Einschätzungen“ zu verkaufen? Oder ist Ihnen möglicherweise sogar selbst bewusst, dass dies kaum mehr als eine pseudowissenschaftliche Ausgeburt von Scharlatanerei verstanden werden kann?

In einem weiteren Zitat verbreiteten Sie nicht nur Desinformation, sondern logen die Konsumenten rundweg an:

„Seit dem Ausbruch der Pandemie vor rund drei Jahren starben in der WHO-Region Europa dem Bericht zufolge mehr als zwei Millionen Menschen nachweislich an Covid-19.“ (4iii)

Nach dem nun über drei Jahre seit „Ausbruch“ der PLandemie vergangen sind, kann ich Ihnen die Lüge bedenkenlos unterstellen. Denn drei Jahre sind für Journalisten eine mehr als ausreichend lange Zeit, um zu wissen, was es mit dem „Nachweis“ von „Covid-19“ tatsächlich auf sich hatte und noch heute hat. In drei Jahren hat es keiner der Angeschriebenen von Anstalten der ARD in wissenschaftlich genügender Art und Weise geschafft, auf Fragen zum Nachweis des Virus, von Infektionen, dem Nutzen von Maßnahmen der Nichtpharmazeutischen Intervention, ganz abgesehen vom Nutzen der „Impfungen“ zu antworten. Und man möge mir bitte nicht vorwerfen, ich hätte es nicht versucht:

https://peds-ansichten.de/2020/04/ard-tagesschau-fake-news-patrick-gensing/

https://peds-ansichten.de/2020/06/mdr-medienkritik-corona-fake-news/

https://peds-ansichten.de/2020/08/mdr-corona-berichterstattung/

https://peds-ansichten.de/2021/03/ard-offener-brief-faktenfinder-sucharit-bhakdi/

https://peds-ansichten.de/2021/05/offener-brief-mdr-fake-news-coronavirus/

https://peds-ansichten.de/2021/07/mdr-offener-brief-dialog-diskurs/

https://peds-ansichten.de/2021/10/mdr-superspreader-michaela-heller-offener-brief/

https://peds-ansichten.de/2021/10/ard-tagesschau-fake-news-corona-neuinfektionen/

https://peds-ansichten.de/2021/10/corona-luegen-erkennen/

https://peds-ansichten.de/2021/11/ein-missverstaendnis-beim-mdr/

https://peds-ansichten.de/2021/12/gewohnheitsmaessiger-betrug/

https://peds-ansichten.de/2021/12/im-dickicht-der-corona-luegen/

https://peds-ansichten.de/2021/12/mdr-corona-luegen-maskenzwang-offener-brief/

https://peds-ansichten.de/2022/01/im-dickicht-der-corona-luegen-teil-3/

https://peds-ansichten.de/2022/01/auf-dem-holzweg/

https://peds-ansichten.de/2022/02/bekannte-muster/

https://peds-ansichten.de/2022/02/wahrheitsministerium-mdr/

https://peds-ansichten.de/2022/02/mdr-wissen-offener-brief-corona-luegen/

https://peds-ansichten.de/2022/05/ard-tagesschau-affenpocken-pandemie-simulation-propaganda/

https://peds-ansichten.de/2022/06/hajo-zeeb-ard-tagesschau-corona-luegen-maskenzwang/

https://peds-ansichten.de/2022/06/corona-luegner-ard-tagesschau-karl-lauterbach-plandemie/

https://peds-ansichten.de/2022/08/heinz-peter-meidinger-plandemie-ard-tagesschau-corona-luegen/

Noch ein wenig Blödsinn, den Sie noch immer, jetzt, im Frühjahr 2023 an Ihr Publikum weiterreichen:

„96 Prozent der Menschen, deren Leben durch die Impfstoffe gerettet wurde, waren laut WHO älter als 60 Jahre.“ (4iv)

Es ist ein einziges Propaganda-Bubenstück und außerdem eine Werbeveranstaltung für die „Impf“-Industrie, an dem Sie sich da mitbeteiligen — krönend mit der Aussage eines WHO-Bürokraten:

„Wir sehen durch unsere Forschung, welch große Zahl an Leben durch die Covid-19-Vakzine in ganz Europa in der Pandemie gerettet wurden.“ (4v)

Von Ihnen fordere ich deshalb an dieser Stelle einige konkrete, technisch problemlos bereitzustellende Auskünfte:

Haben Sie die thematisierte Nachricht selbst, in journalistisch-redaktioneller Art und Weise und in Eigeninitiative verfasst?

Da ich davon ausgehe, dass obige Frage mit Nein beantwortet wird: Wie heißt die Quelle der Nachricht? War es eine Nachrichtenagentur? War es das Zuspielen des faktisch fertigen Skripts aus einer Behörde heraus? Oder liest jemand aus Ihrer Redaktion ständig auf den Seiten der WHO?

Da ich davon ausgehe, dass Sie die letztgenannte Frage mit Nein beantworten: Haben Sie inzwischen die Originalquelle bei der WHO gefunden? Haben Sie überhaupt jemals danach gesucht?

Wenn weder das Eine noch das Andere geschehen sein sollte, fordere ich von Ihnen diese Originalquelle, und noch mehr.

Denn ich verlange von Ihnen die Quelle der „wissenschaftlichen Einschätzung“, und zwar auf eine Art und Weise, dass ich sie selbst prüfen kann. Ich möchte entweder von Ihnen oder über die Primärquelle herausfinden, auf welcher Basis dieser hanebüchene Unsinn, den Sie so kritiklos verbreiten, entstanden ist.

Bis dahin bleibt es wie gehabt: Sie gehören zu den Hauptverantwortlichen für die systematische Verbreitung von Corona-Lügen. Das subsummiert übrigens unter dem neudeutschen Begriff, den Sie den Anderen („Querdenkern“, „Corona-Leugnern“ etc.) so gern vorhalten: Fake News. Das, was Ihre selbsternannten Faktenprüfer so gern in den Mund nehmen. Und da Sie diese PLandemie-Propaganda im vollen Bewusstsein betreiben, könnte dies für Sie auch einmal juristisch relevant werden.

In Erwartung einer baldigen Antwort.

Peter Frey

Bitte bleiben Sie schön achtsam, liebe Leser.

