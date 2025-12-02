Corona-Enquete-Kommission: AfD-Fraktion grillt Drosten!

Die deutsche Politik hat in der Corona-Zeit durch überzogene Maßnahmen die Gesellschaft gespalten und das Vertrauen in den Staat massiv erschüttert.

Die Enquete-Kommission „Corona“ soll zur Aufklärung beitragen und Vertrauen zurückgewinnen. Gestern war Christian Drosten geladen. Der Auftritt des Virologen geriet jedoch zur Farce und hat diesem Anliegen einen Bärendienst erwiesen.

