Corona-Enquete-Kommission: AfD-Fraktion grillt Drosten!

2. Dezember 2025 dieter Allgemein 0

Die deutsche Politik hat in der Corona-Zeit durch überzogene Maßnahmen die Gesellschaft gespalten und das Vertrauen in den Staat massiv erschüttert.
Die Enquete-Kommission „Corona“ soll zur Aufklärung beitragen und Vertrauen zurückgewinnen. Gestern war Christian Drosten geladen. Der Auftritt des Virologen geriet jedoch zur Farce und hat diesem Anliegen einen Bärendienst erwiesen.

