Col. Jacques Baud: Warum der Westen die Nahostkrise nicht lösen kann

„Wir leben im Zeitalter der Dummheit, besondern im Westen.“ (Zitat aus dem Video)

Ja, Herr Baud, genau das ist das große Problem. Und von den Medien-Huren bekommt das Volk die tägliche Gehirnwäsche, die darauf abzielt, die Wähler in den Glauben zu versetzen, dass ihr Feind von außen kommt. Ihre Feinde sind nämlich genau die, die sie wählen.

„Denken ist schwer, darum urteilen die meisten.“ (Carl Gustav Jung)

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