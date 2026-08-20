Col. Jacques Baud: Der letzte Schachzug des Oval Office beunruhigt Israel

20. August 2026 dieter Allgemein 0

Der letzte Schachzug in einem dreidimensionalen Kriegsspiel.
Welcher König steht denn im Schach?

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