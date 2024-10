Chinesischer Yuan überholt US-Dollar: Was ist los?

In diesem Video werfen wir einen detaillierten Blick auf die eskalierende wirtschaftliche Rivalität zwischen China und den Vereinigten Staaten. China hat seine Strategie geändert, um den US-Dollar herauszufordern und den eigenen Yuan zu stabilisieren. Mit über einhundert Milliarden Dollar in Short-Positionen und der zunehmenden Verwendung des Renminbi in internationalen Transaktionen setzen chinesische Banken auf eine Schwächung des Dollars. Wir diskutieren die weitreichenden Implikationen dieser Entwicklungen für die globale Finanzarchitektur, einschließlich Chinas Beteiligung an BRICS und den Einfluss auf den internationalen Handel.

