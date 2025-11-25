Chinas Megaprojekt zeigt: Wir liegen 100 Jahre zurück!

In Deutschland liegen Ordner mit Gutachten, Einsprüchen und Vergabeunterlagen säuberlich gestapelt.

In China rollen zur gleichen Zeit bereits die ersten Züge, Flugzeuge oder Wassermassen durch ein neues Großprojekt.

Das ist kein Werturteil, sondern der sichtbarste Unterschied zweier Systeme.

Hier siehst du wie weit Deutschland wirklich schon zurück liegt.

Wie schafft China diese Umsetzungsgeschwindigkeit?

Was bedeutet das für uns?

All das beantworten wir im Laufe des Videos.

… und in Europa hauen sie sich die Köppe ein. Der zwangsfinanzierte Staatsfunk unterstützt diese Vollidioten auch noch.

(Visited 106 times, 106 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …