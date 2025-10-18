China hat Trump gerade den Spieß umgedreht, und laut Analyst Pepe Escobar ist es nun aus für das US-Militär und seinen Handelskrieg. Er erklärt, wie neue Exportkontrollen für wichtige chinesische Seltene Erden alles verändert haben. Unterdessen deuten neue Leaks darauf hin, dass Russland den Iran mit SU-35-Kampfjets für den nächsten Krieg mit Israel ausrüstet. Dieses Video ist ein unverzichtbarer Beitrag, um die bevorstehenden globalen Konflikte zu verstehen, während Trumps Chaos auf ihn selbst zurückfällt.
