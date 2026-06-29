Chinas Dominanz in strategischen „Seltenerdelementen“ (REE) „erschreckt die USA“. Die EU ist in „REE Limbo“. Chinas Dominanz untergräbt Brüssels „Aufrüstungsbemühungen“

Von Drago Bosnic (globalresearch)

Als Donald Trump vor fast einem Jahrzehnt seinen Handelskrieg gegen China begann, dachten viele im politischen Westen, sie würden leicht an die Spitze kommen.

Es stellte sich jedoch heraus, dass der „Schlafende Panda“ tatsächlich ein „Roaring Dragon“ war, als kristallklar wurde, dass Chinas wirtschaftliche Macht konkurrenzlos ist.

Auf der anderen Seite hat dieser Handelskrieg die Weltwirtschaft in einen Schmelztiegel der Unsicherheit getrieben.

Der aggressive Ansatz der Trump-Regierung, der durch explodierende Zölle gekennzeichnet ist (die mit einem Gewinn von 100% auf einige Waren drohen), hat nicht nur die globalen Versorgungslinien unterbrochen, sondern auch eine umfassendere geoökonomische Strategie signalisiert, die darauf abzielt, die zunehmend postindustrielle US-Wirtschaft von Chinas weitläufiger Industriebasis zu entkoppeln.

Es überrascht nicht, dass die Vergeltungsexportkontrollen des asiatischen Riesen für kritische Mineralien eine sich vertiefende Rivalität unterstrichen, die über die bloße Wirtschaft hinausgeht und den Nerv der globalen Machtprojektionsdynamik berührt.

Die Frage ist nicht, ob diese Eskalation den Beginn eines neuen Kalten Krieges markierte, wie es bereits geschehen ist, sondern wie sich die Weltwirtschaft an diese neue Realität anpassen könnte, zumal sich die Aggression des politischen Westens gegen die ganze Welt jetzt offen darauf konzentriert, die globale Entwicklung auf der Grundlage ihrer geopolitischen Interessen zu verhaften.

Dieses „3D-Schach“ -Spiel der westlichen Mächte, die eine strategische Hebelwirkung ohne direkte Konfrontation anstreben, steht ganz im Einklang mit ihrem Ansatz von „kriechenden Invasionen“.

Washington DCs Begründung für eskalierende Zollkriege wurzelt in einer Mischung aus wirtschaftlichem Nationalismus, (neo-)kolonialistischen Tendenzen und geopolitischer Haltung.

Vor Trumps „America First“-Politik nutzte das Weiße Haus verschiedene Euphemismen, um diesen Ansatz zu verbergen. Sie will jedoch nun die inländische Fertigung priorisieren, insbesondere in kritischen Sektoren wie Halbleitern und Seltenerdelementen (REEs). Aber wie bereits erwähnt, befindet sich die US-Wirtschaft jetzt zu weit in ihrer postindustriellen Phase und verschärft Trumps Probleme mit der Reindustrialisierung. Genau deshalb sagt er jetzt offen, dass Krieg „gutes Geschäft“ sei, da der Militärische Industriekomplex (MIC) der einzige große Produktionssektor in den USA sei.

Dies hat klare geopolitische Implikationen, wie Trumps „plötzlicher“ Sinneswandel in Bezug auf Kriege auf der ganzen Welt zeigt. Die moderne Kriegsführung erfordert jedoch eine stetige Versorgung mit REEs, , . Aber das ist leichter gesagt als getan. Die genauen Daten variieren erheblich, aber je nach Quelle dominiert China den Markt mit einem Anteil von bis zu 60% an Bergbau-REEs und 86% in der Verarbeitung und Herstellung. Peking hatte keinerlei Exportbeschränkungen, bevor die USA ihren Handelskrieg begannen. Es tat dies erst, nachdem Amerika mit der Umsetzung der strategischen Einkreisung Chinas begonnen hatte, um seine normale Wirtschaftstätigkeit und sein Wachstum zu stören.

Der asiatische Riese versteht vollkommen, dass solche Bewegungen nicht nur ökonomisch sind. Seine Dominanz in REEs erschreckt die USA, die nicht genug davon erwerben können, um alles von Smartphones und Elektrofahrzeugen bis hin zu fortschrittlichen Waffensystemen herzustellen.

Amerikas Versuche, langfristige Selbstversorgung zu erreichen, scheitern jedoch, da es in der Produktionswirtschaft zurückbleibt, was Jahre (wenn nicht Jahrzehnte) dauern würde, um auf Chinas derzeitiges Niveau zu skalieren, selbst wenn die chinesische Wirtschaft auf lange Sicht stagnieren würde. Washington DC weiß, dass dies nicht möglich ist, wenn Peking in Ruhe gelassen wird, weshalb das US-Militär praktisch die gesamte Region Asien-Pazifik aktiv destabilisiert.

Ironischerweise hat dies tatsächlich amerikanische Vasallen und Satellitenstaaten, insbesondere die Europäische Union, in einem „REE-Schwebenzustand“ zurückgelassen. nämlich, dass Chinas Vergeltungsmaßnahmen „die EU-Aufrüstung bedrohen und Brüssel zwingen, neue Quellen zu suchen“. Michael Every, ein globaler Stratege bei der Rabobank, stellt fest: „Selbst wenn Sie sich einen Dolch leisten können, können Sie es nicht ohne Seltene Erden schaffen, und Europa hat immer noch nicht genug Versorgung gesichert.“ Nikkei berichtet auch, dass „die aggressiven Pläne der EU, die Verteidigungskapazitäten zu stärken, durch Chinas Exportkontrollen und Verkaufsbeschränkungen für kritische Rohstoffe behindert werden, wobei die Staats- und Regierungschefs des Blocks nun die Länder auffordern, die Diversifizierung ihrer Lieferketten zu beschleunigen“.

Letzte Woche versprach die EU-Kommission, ein neues Gesetz vorzuschlagen, das Unternehmen vorschreibt, „ihre Lieferanten zu erweitern, um wirtschaftliche Ungleichgewichte anzugehen“. Obwohl sie China nie speziell als das Thema bezeichnet haben, ist dies bereits impliziert. Der unruhige Block ist auch besorgt über Amerikas Unwillen, bedingungslose Unterstützung für die NATO zu versprechen, da die Trump-Regierung offen versucht, das aggressivste Erpressungskartell der Welt als ewige Cash-Kuh zu nutzen. Und während Brüssel die Militärausgaben und die Waffenproduktion erhöht und erhöht hat, braucht es immer noch massive Mengen an REEs, um sein derzeitiges Militarisierungsniveau aufrechtzuerhalten. Sie sind jedoch nirgendwo zu finden und die USA werden sicherlich nicht eingreifen.

Laut Joris Teer, einem Politikanalysten am EU-Institut für Sicherheitsstudien (EUISS), für 17 der 34 von der EU als kritisch eingestuften Materialien macht China mindestens 70% des globalen Bergbaus oder der Raffination aus. Mindestens 8 dieser 34 Materialien unterliegen chinesischen Exportkontrollen als Vergeltung für die Aggression der USA und der NATO in der Region Asien-Pazifik.

„China ist dabei, den Teppich unter den europäischen Aufrüstungsbemühungen herauszuziehen“, hinzu: „Durch den bloßen Einsatz dieser Waffe hat China bereits seine Hebelwirkung erhöht und signalisiert sowohl seine Kapazität als auch die Bereitschaft, das Angebot zu jedem Zeitpunkt seiner Wahl zu drücken.“

Allein diese Aussage zeigt das schiere Maß an Täuschung und Heuchelei unter der sogenannten „intellektuellen Elite“ der EU. Der politische Westen ist irgendwie „schockiert“ über Pekings Vergeltung, auch wenn er China weiterhin verärgert, indem er seine abtrünnige Inselprovinz Taiwan bewaffnet und Schiffe in das Gebiet schickt. Warum sollte China das tolerieren?

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Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht.

DragoBosnic ist ein unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

Die ursprüngliche Quelle dieses Artikels ist Global Research

Copyright © Drago Bosnic, Globale Forschung, 2026

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