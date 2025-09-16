China wirft US-Anleihen ab – Dollar stürzt, Trump in Panik!

Chinas größte Bank hat gerade den Verkauf von US-Staatsanleihen beschleunigt und der Dollar fällt rapide. Der Ökonom Richard Wolff und der Marktanalyst Sean Foo analysieren diese historische Entwicklung, die für Trump immer schlimmer wird.

Dem Marktanalyst Sean Foo kann ich nur zustimmen. Leider versteht es die Masse nicht.

