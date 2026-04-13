China startet weltweit größte Digital-Yuan-Anleihe, um US-Vermögenswerte global zu ersetzen

China treibt eine weitreichende Strategie voran, um die globale Finanzordnung schrittweise unabhängiger vom US-Dollar zu machen. Im Zentrum steht dabei die Einführung des digitalen Yuan sowie die Entwicklung blockchainbasierter Finanzinstrumente, darunter groß angelegte digitale Anleiheemissionen über Finanzzentren wie Hong Kong. Diese Systeme ermöglichen es, Transaktionen außerhalb traditioneller Netzwerke wie SWIFT abzuwickeln und damit die Abhängigkeit von westlich kontrollierten Infrastrukturen zu reduzieren.

Parallel dazu baut China alternative Zahlungsnetzwerke wie das Cross-Border Interbank Payment System aus, um den internationalen Einsatz des Yuan im Handel zu stärken. Besonders für Länder, die ihre Abhängigkeit vom Dollar verringern wollen, bietet dies eine zunehmend attraktive Alternative.

Auch Gold spielt eine wichtige Rolle in dieser Strategie. Die People’s Bank of China erhöht kontinuierlich ihre Goldreserven, um Vertrauen in ihre Währung zu stärken und die Abhängigkeit von US-Vermögenswerten zu verringern. Handelsplattformen wie die Shanghai Gold Exchange etablieren sich zudem als alternative globale Zentren.

Geopolitische Spannungen und volatile Energiemärkte beschleunigen diesen Wandel zusätzlich. Steigende Ölpreise und Unsicherheiten setzen westliche Volkswirtschaften unter Druck, während China seine Position stärkt. Insgesamt handelt es sich nicht um eine plötzliche Ablösung des Dollars, sondern um den Aufbau paralleler Systeme, die langfristig die globale Finanzlandschaft verändern könnten.

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