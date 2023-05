China lehnt ab: Kein Treffen mit dem Verteidigungsminister der USA

Die USA haben China ein Treffen der Verteidigungsminister Lloyd Austin und Li Shangfu vorgeschlagen. Wie das Pentagon gegenüber dem Wall Street Journal am Montag erklärte, lehnte Peking die Initiative ab. Außerdem soll China den USA Unaufrichtigkeit vorgeworfen haben.

Quelle: rtdeutsch

Am Montag hat das US-Verteidigungsministerium einen Versuch bestätigt, ein Treffen des Ministers Lloyd Austin mit seinem chinesischen Amtskollegen Li Shangfu zu organisieren. Mit einer entsprechenden Initiative wandten sich die USA bereits Anfang Mai an China. Aus einer Erklärung im Wall Street Journal geht hervor, dass die Einladung des Pentagons abgelehnt worden sei. Trotz der Absage hoffe Washington auf weitere Kooperation mit Peking.

„Das Ministerium ist der festen Überzeugung, dass es wichtig ist, eine offene Kommunikation zwischen den Militärs in Washington und Peking aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass Wettbewerb in Feindseligkeit nicht ausartet.“

Ein mögliches Treffen könnte laut US-Plänen am Rande des Shangri-La-Dialogs, der jährlichen Sicherheitskonferenz in Singapur, stattgefunden haben. Der Verteidigungsminister Li wird an der Konferenz im Rahmen seines offiziellen Besuchs im asiatischen Stadtstaat vom 31. Mai bis zum 4. Juni teilnehmen. Seine Weigerung, sich mit Lloyd zu treffen, werde als „eine ungewöhnlich unverblümte Botschaft“ wahrgenommen, betonte das WSJ unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Pentagon-Beamten.

Die Financial Times hatte zuvor berichtet, dass es kaum eine Chance auf ein Treffen zwischen Lloyd und Li geben könnte. Ein Grund dafür könnten laut der Zeitung die US-Sanktionen gegen den chinesischen Verteidigungsminister wegen seiner vermeintlichen Rolle im Kauf russischer Waffen sein. In der vergangenen Woche hatte das chinesische Verteidigungsministerium Washingtons Aufrichtigkeit in Zweifel gezogen. Laut der Behörde wollen die USA zu einem Dialog bereit sein, versuchen aber gleichzeitig, China zu unterdrücken. Dabei sollen alle möglichen Mittel, wie Beschränkungen gegen chinesische Bürger und Organisationen zum Einsatz kommen.

