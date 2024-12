China führt dystopische KI-Polizei-Roboter ein: Menschliche Polizisten werden nach dem „Great Reset“ überflüssig sein

Am Montag beschrieb die US Sun einige dystopische Technologien, die bereits Realität sind: Chinesische KI-gesteuerte kugelförmige Roboter, die in der Lage sind, Menschen aufzuspüren, zu jagen und mit Hilfe von netzabwerfenden Kanonen zu fangen; ein polnischer gesichtsloser Roboter mit künstlichen Organen, künstlichen Muskeln und geäderten Armen; ein „unaufhaltsamer“ chinesischer Roboterhund auf Rädern und Elon Musks humanoider Roboter, der alles tun kann, sogar babysitten.

Der folgende Text ist eine Zusammenfassung eines Artikels, der in der US Sun mit dem Titel „Ball & Order: China unveils all-terrain SPHERICAL robocops to chase down, bludgeon & catch criminals using net-launching cannons“ („Ball & Ordnung: China stellt geländegängige, kugelförmige Roboterpolizisten vor, die Verbrecher mit netzwerfenden Kanonen jagen, verprügeln und fangen“).

China hat den RT-G vorgestellt, einen geländegängigen, kugelförmigen Roboter, der Menschen bei der Verbrechensbekämpfung unterstützen und schließlich ersetzen soll. Er wurde vom chinesischen Robotikunternehmen Logon Technology entwickelt.

Der RT-G ist ein relativ unzerbrechlicher, KI-gesteuerter Roboter, der an Land und im Wasser operieren kann, vier Tonnen Aufprallschaden aushält und trotz seines Gewichts von 125 kg eine Geschwindigkeit von 22 km/h erreicht. Er ist so konstruiert, dass er stark und langlebig ist und rauen Umgebungen und Situationen standhalten kann.

Der Roboter ist mit nicht-tödlicher Polizeiausrüstung wie Netzpistolen, Tränengassprühern und Schallwellen-Dispersionsgeräten ausgestattet, die bei der Strafverfolgung helfen. Mit seiner Gesichtserkennungssoftware kann er Störungen oder Anomalien in seiner Umgebung erkennen, was ihn zu einem wertvollen Werkzeug für die Verbrechensaufdeckung und -prävention macht.

Der RT-G kann Kriminelle identifizieren und aufhalten, Verstärkung anfordern oder Probleme selbständig lösen und wurde bereits bei Patrouillen in Städten an der Seite menschlicher Ordnungskräfte gesichtet.

Das Präsentationsvideo des Roboters zeigt seine Fähigkeit, Verdächtige zu verfolgen, sie zu Boden zu werfen und eine eingebaute Netzpistole abzufeuern. Die US Sun hat dieses Video in ihrem Artikel eingebettet. Wir haben stattdessen ein längeres Video von China Observer eingebettet, das die Technologie ein wenig näher beleuchtet und zeigt, dass nicht nur China kugelförmige Robocops entwickelt; die USA hatten bereits vor über einem Jahrzehnt etwas Ähnliches entwickelt, den GuardBot.

China Observer: Chinas Nachahmung von US-Militärtechnik: Ein kugelförmiger Roboter, der ein Witz ist und ernsthafte Schwächen offenbart, 23. Oktober 2024 (16 Min.)

Der RT-G ist Teil der Bemühungen Chinas, Robotertechnologie zur Verbrechensbekämpfung einzuführen, nachdem bereits ein mit Rädern ausgestatteter Robohund vorgestellt wurde, der durch unwegsames Gelände rasen und Kunststücke vollführen kann.

Der Robodog, ein von Deep Robotics entwickelter vierbeiniger Roboter, wird als „unaufhaltsam“ beschrieben, selbst bei extremem Wetter, und kann steile Abhänge hinunterlaufen, über Hindernisse springen und Treppen steigen. (Vgl. US Sun)

Der Einzug von Robotern in den Alltag ist auch durch die Entwicklung humanoider Roboter gekennzeichnet, wie z. B. des Clone Alpha, eines unheimlichen humanoiden Roboters mit synthetischen Organen und künstlichen Muskeln, der im Jahr 2025 von der polnischen Firma Clone Robotics auf den Markt gebracht werden soll.

Torso by Clone | Bimanueller Android mit künstlichen Muskeln, 23. Oktober 2024 (1 min)

Der humanoide Roboter Optimus von Elon Musk ist für häusliche und persönliche Zwecke wie Babysitting, Unterricht

und Unterstützung bei der Hausarbeit gedacht. Er könnte weniger als 20.000 Dollar kosten und soll 2025 auf den Markt kommen. (Vgl. US Sun)

Eine zweite Version von Optimus, genannt Optimus II, ist Berichten zufolge 30-mal schneller, 10 kg leichter und hat einen menschenähnlicheren Körperbau; die Veröffentlichung ist für 2026 geplant.

