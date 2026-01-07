China ändert Energiepolitik: Konventionelle Kraftwerke statt Photovoltaik

Peking setzt nun wieder auf eine „ausgewogenere“ Energiepolitik. Das heißt: Kohle, Erdgas, Wasserkraft und Atomkraft sollen das Rückgrat des Stromnetzes stellen. Demnach hat die Finanzoligarchie rund um das World Economic Forum, BlackRock und den Kartellen der Großfinanz noch Pläne für China, während Europa offensichtlich an die Wand gefahren wird? [weiterlesen bei kla.tv]

(Visited 13 times, 5 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …