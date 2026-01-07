China ändert Energiepolitik: Konventionelle Kraftwerke statt Photovoltaik

21. Januar 2026

Peking setzt nun wieder auf eine „ausgewogenere“ Energiepolitik. Das heißt: Kohle, Erdgas, Wasserkraft und Atomkraft sollen das Rückgrat des Stromnetzes stellen. Demnach hat die Finanzoligarchie rund um das World Economic Forum, BlackRock und den Kartellen der Großfinanz noch Pläne für China, während Europa offensichtlich an die Wand gefahren wird? [weiterlesen bei kla.tv]

