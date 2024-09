Chemtrails sind Verbrechen gegen Mensch und Natur, sagen Forscher

Seit fast drei Jahrzehnten werden geheime militärische Geoengineering-Operationen durchgeführt. Zivile Fluggesellschaften in NATO-Staaten sind Teil dieser globalen Operation.

Das Ziel scheint darin zu bestehen, den Planeten zu erwärmen, um Zugang zu den riesigen Reserven an Kohlenwasserstoffen und strategisch wichtigen Mineralien unter dem arktischen Eis zu erhalten.



Um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit versteht, was vor sich geht, haben die beteiligten Regierungen, angeführt von den USA, auf weit verbreitete Desinformation zurückgegriffen.

Unter Desinformation versteht man die Vermischung von Wahrheit mit Lügen, Halbwahrheiten mit ausgelassenen Wahrheiten, so dass die Öffentlichkeit unwissend oder falsch informiert bleibt und daher nicht geneigt ist, zu protestieren oder anderweitig einzugreifen.

Zwei langjährige Beobachter, der eine ein Kritiker des Geoengineerings, der andere ein pensionierter Pilot einer kommerziellen Fluggesellschaft (und Co-Autor dieses Artikels), liefern unterschiedliche Darstellungen des Geoengineering-Holocausts.

Das Obige ist die Zusammenfassung eines Artikels mit dem Titel „ Geoengineering Desinformation: Two Opposing Testimonies and the Stakes for Humanity “, der am 25. Mai 2024 im Advances in Social Sciences Research Journal veröffentlicht wurde . Der Artikel wurde mitverfasst von:

Kapitän Mark Hagen, ein pensionierter Fluglinienpilot;

Dr. J. Marvin Herndon , Geo-Astro-Nuklearwissenschaftler;

Mark Whiteside, ein Arzt und Beamter des öffentlichen Gesundheitswesens von Florida; Und,

Ian Baldwin, ein pensionierter Verleger und Umweltschützer.

Mit seinen 13 Seiten, darunter mehr als zwei Seiten mit Referenzen, und der leicht verständlichen Sprache lohnt es sich, sich die Zeit zu nehmen, das Dokument vollständig zu lesen.

Der ENMOD-Vertrag und Geoengineering

In dem Artikel heißt es, dass der Vertrag „ Übereinkommen über das Verbot des militärischen oder anderen feindlichen Einsatzes von Techniken zur Veränderung der Umwelt “ („ENMOD“) aus dem Jahr 1978, trotz seines Titels, die Führung von Wetterkriegen nicht wirklich verbietet.

Tatsächlich gibt ENMOD mit der Anordnung von Umweltveränderungen für „friedliche Zwecke“ im Großen und Ganzen grünes Licht und schreibt sogar Geoengineering-Aktivitäten vor.

Die Autoren behaupten, dass ENMOD die pseudorechtliche Rechtfertigung der Vereinten Nationen für verdeckte Geoengineering-Aktivitäten sei, und berufen sich insbesondere auf die Möglichkeit, dass Kohleflugasche, das giftige Abfallprodukt der Kohleverbrennung, zur globalen Erwärmung und zum Schmelzen des arktischen Eises zur Gewinnung von Rohstoffen verwendet werden könne .

Chemtrail-Analyse

Der Artikel präsentiert wissenschaftliche Beweise, darunter Regenwasser- und Schneeanalysen, die erhöhte Gehalte an Elementen zeigen, die mit Kohleflugasche vereinbar sind, was darauf hindeutet, dass sie zur verdeckten atmosphärischen Zerstäubung verwendet wird. Daten aus Labortests von Regenwasser- und Schneeproben „weisen stark darauf hin, dass Kohleflugasche in globalen verdeckten Geoengineering-Operationen verwendet wird“, sagten die Autoren.

Jim Lee , Gründer von ClimateViewer , vertritt seit Jahren die Idee, dass Chemtrails die unbeabsichtigte Folge von Flugzeugabgasen seien, und verwies auf die weit verbreitete Einführung eines neuen Flugzeugtreibstoffs als Quelle chemischer Zusatzstoffe im Jahr 1998.

Im März lud Del Bigtree Lee zu einer Diskussion über Geoengineering auf The Highwire ein. Lee sagte zu Bigtree: „Jede Chemikalie, die jemals Chemtrails zugeschrieben wird und über die sich jemals jeder beschwert hat, ist im Kerosin und seinen Zusätzen zu finden.“

Die Autoren bestreiten Lees Behauptungen und argumentieren, dass das Vorhandensein zahlreicher toxischer Elemente in Chemtrail-Proben nicht allein durch Treibstoffzusätze erklärt werden könne und auf einen absichtlichen und potenziell schädlichen Geoengineering-Vorgang hindeutet.

Den Autoren des Artikels zufolge mag Lees Verwendung des Wortes „Zusatzstoffe“ für Uninformierte harmlos erscheinen. „ Aber giftige Treibstoffzusätze wie Tetraethylblei sind mittlerweile größtenteils verboten… [Untersuchte Regenwasser- und Schneeproben] enthielten jedoch zahlreiche giftige Elemente wie Arsen, Cadmium, Chrom, Blei, Quecksilber und viele andere.

Lees Behauptung wirft die Frage auf: Was könnte die Quelle dieser vielen giftigen Elemente sein, aus denen die Chemtrails bestehen, die wir am Himmel über uns sehen? Es ist unerklärlich, dass diese neuen Kerosinzusätze nicht gesetzlich verboten sind. Warum nicht?“

Für Chemtrails werden Verkehrsflugzeuge eingesetzt

Der Artikel enthält einen Bericht von Hagen, einem pensionierten Piloten einer kommerziellen Fluggesellschaft und Mitautor des Artikels, der nach 1995 einen signifikanten Anstieg anhaltender Kondensstreifen beobachtete, was die Behauptungen der Autoren über eine Veränderung der atmosphärischen Aktivitäten weiter untermauert. Hagens Bericht finden Sie auf den Seiten 6 bis 8 des Artikels.

Hagen beobachtete und zeichnete im Jahr 2014 drei Monate lang Flugzeug-Chemtrails auf und erkannte klare Muster. Er kam zu dem Schluss, dass nicht alle Flugzeuge diese Chemtrails produzieren. „Ich begann nach einem Muster zu suchen, warum die meisten Verkehrsflugzeuge Chemtrails hinterließen, und dennoch gab es einige, bei denen das nicht der Fall war“, sagte er.

Durch Beobachtung und Nutzung von Flightradar.com kam Hagen zu dem Schluss, dass nur kommerzielle Flüge, die von großen Flughäfen in den Vereinigten Staaten und Flughäfen in NATO-Ländern abflogen, Chemtrails erzeugten. Bei Flügen von kleineren Regionalflughäfen und Flughäfen in Nicht-NATO-Ländern wurden keine Chemtrails erzeugt.

„Nach monatelanger Analyse habe ich herausgefunden, dass alle Flüge aus NATO-Ländern Chemtrails hinterließen. Auf Flügen aus Nicht-NATO-Ländern gab es keine Chemtrails. Interessanterweise hatten dieselben Fluggesellschaften, die von Los Angeles nach Norden nach Kanada und über die Arktis flogen, immer Chemtrails, weil sie in Los Angeles betankt wurden.

Dies ist natürlich eine Verallgemeinerung, die auf einigen begrenzten Daten basiert. Aber mir wurde klar, dass nicht alle Länder am Geoengineering-Programm teilnehmen“, sagte Hagen.

Hagen vermutet, dass atmosphärische Bedingungen eine Rolle bei der Sichtbarkeit dieser Spuren spielen. Aufgrund seiner Erfahrungen und Beobachtungen geht er davon aus, dass dem Kerosin in der Raffinerie eine Substanz zugesetzt wird, um diese „Chemtrails“ zu erzeugen, und dass dies ohne Wissen der kommerziellen Fluggesellschaften geschieht.

„Ich bin absolut davon überzeugt, dass das Geoengineering durch Ölraffinerien verwaltet wird, und ich vermute, dass das Management der kommerziellen Fluggesellschaften nichts davon weiß.“ Ich glaube auch, dass einige Länder an dem Programm teilnehmen und andere nicht.

Der Grund dafür, dass alle Länder Geoengineering beobachten, auch wenn sie nicht am Programm teilnehmen, liegt darin, dass sie Flüge passieren lassen, die am Programm teilnehmen“, sagte Hagen.

Die schädlichen Auswirkungen von Kohleflugasche

Die Autoren des Artikels argumentieren, dass die Verwendung von aerosolischer Kohleflugasche bei Geoengineering-Operationen weitreichende Umweltschäden verursacht und eine ernsthafte Bedrohung für das Leben auf der Erde darstellt.

Ab Seite 9 des Artikels beschreiben die Autoren die durch Chemtrail-Operationen begangenen Verbrechen gegen Mensch und Umwelt. Sie argumentieren, dass Aerosole von Kohleflugaschepartikeln, die reich an Eisenoxid-Nanopartikeln sind, eine ernsthafte Bedrohung für die menschliche Gesundheit, die Umwelt und die allgemeine Zerstörung der Umwelt darstellen.

In dem Artikel heißt es, dass in der Atmosphäre verteilte Kohleflugasche die Umwelt mit Quecksilber verschmutzt, die Ozonschicht abbaut, den Eisenhaushalt in der Natur stört und zu verschiedenen Gesundheitsproblemen beim Menschen führt, darunter Lungenerkrankungen, Funktionsstörungen des Immunsystems, Krebs und neurodegenerative Erkrankungen Krankheiten.

Die Autoren erklären weiter, dass diese Praxis ein wesentlicher Faktor bei Waldbränden ist, Pflanzen und Tieren schadet und zum Rückgang von Insekten, Vögeln und Fledermäusen beiträgt. Sie argumentieren, dass Geoengineering den gegenteiligen Effekt von dem hat, was es beabsichtigt, und die globale Erwärmung eher verschlimmert als verringert.

Fazit und Aufruf zum Handeln

Die Autoren schließen mit der Forderung, die Verantwortlichen für Geoengineering-Operationen, die „Verbrechen gegen Natur und Menschlichkeit“ darstellen, zur Rechenschaft zu ziehen.

Desinformation, die mittlerweile nicht nur in offiziellen Regierungskreisen, sondern auch in nichtstaatlichen Medien allgegenwärtig ist, und dies umso mehr seit dem Ausbruch von Covid im Jahr 2020, dient dazu, die Wahrheit zu verschleiern, indem sie sie mit Lügen, Halbwahrheiten und Wahrheiten vermischt, die absichtlich unausgesprochen bleiben.

Das anhaltende langfristige Geoengineering wird von der Wissenschaft, der Presse, Umweltorganisationen, Friedensaktivisten oder anderen Gruppen nicht anerkannt. Seit dreißig Jahren gibt es eine Freikarte. Da Geoengineering auf einer großen Mischung hochgiftiger Chemikalien und der Zusammenarbeit mit der globalen kommerziellen Luftfahrtindustrie beruht, ist es zu einer weltweiten Geißel geworden – verborgen im Verborgenen.

Wer die Öffentlichkeit wissentlich über radikal destruktive Geoengineering-Operationen in die Irre führt, verrät nicht nur die Wahrheit, sondern das Leben selbst. Sie müssen für Verbrechen gegen Natur und Menschlichkeit zur Verantwortung gezogen werden.

Geoengineering-Desinformation: Zwei gegensätzliche Aussagen und der Einsatz für die Menschheit , Captain Mark Hagen, J. Marvin Herndon, Mark Whiteside und Ian Baldwin, Advances in Social Sciences Research Journal – Bd. 11, nein. 5, 25. Mai 2024, DOI:10.14738/assrj.115.17019.

