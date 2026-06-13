Chef der Bundeswehr: «Wir müssen kampfbereit sein»

Christian Freuding propagiert, dass Russland laut Geheimdiensterkenntnissen noch vor 2030 ein NATO-Partnerland angreifen könnte. Die Bundeswehr müsse deshalb ihre Fähigkeiten «für den Kampf von heute Nacht» verbessern.

Quelle: transition-news

Christian Freuding, Generalleutnant der Bundeswehr und seit Oktober 2025 Inspekteur des Heeres, hat gegenüber dem Springer-Blatt Politico erklärt, Deutschland müsse sich auf einen russischen Angriff bis 2029 oder sogar früher vorbereiten.

Laut Freuding herrscht ein breiter Konsens innerhalb der NATO, dass Russland noch vor Ende des Jahrzehnts NATO-Territorium angreifen könnte. Dabei handele es sich nicht um eine Prognose, sondern um eine von der NATO getroffene Geheimdiensterkenntnis. Der Bundeswehr-Chef propagierte:

«Wir müssen vorbereitet sein (…) Wir müssen kampfbereit sein. Alle 32 NATO-Partner sind sich einig, dass Russland im Jahr 2029 die Fähigkeit besitzen könnte, in ein NATO-Partnerland einzumarschieren.»

Freuding warnte obendrein, dass Russland auch schon vorher aktiv werden könnte, obwohl der Krieg in der Ukraine bereits im fünften Jahr andauere und Kiew von über 1,3 Millionen Toten und massiven Ausrüstungsverlusten spreche.

Laut Politico gehen auch europäische Verteidigungsbeamte davon aus, dass Russland in den nächsten Jahren trotz seiner Verluste in der Ukraine genügend militärische Stärke wiederaufbauen könnte, um eine direkte konventionelle Bedrohung für NATO-Gebiet darzustellen.

Für Verteidigungsplaner sei das Jahr 2029 zum Inbegriff des Zeitpunkts geworden, an dem Europa dringende Lücken in Bereitschaft, Produktion und militärischer Leistungsfähigkeit schließen müsse. Deshalb müsse weiter aufgerüstet werden. Diese Dringlichkeit präge auch die deutsche Debatte über Rüstungsbeschaffung und die Kapazitäten der Verteidigungsindustrie.

Diesbezüglich erklärte Freuding, dass Schnelligkeit jetzt «entscheidend» sei. Berlin habe bereits viel getan, um die Aufrüstung zu beschleunigen, die Industrie habe ihre Produktionskapazitäten deutlich erhöht. Doch Deutschland könne sich nicht allein auf langfristige Rüstungsprogramme verlassen, deren Entwicklung und Einführung Jahre dauern könne.

Für einige Systeme, die sich noch in der Entwicklung befänden, benötige Deutschland «Zwischenlösungen», um die Lücke zwischen dem aktuellen Stand der Bundeswehr und den für die Gefechtsbereitschaft erforderlichen Fähigkeiten zu schließen. Der Bundeswehr-Chef resümierte mit Blick auf die Umstrukturierung der Bundeswehr hin zu «einer hochverfügbaren Truppe»:

«Wir müssen als Bundeswehr unsere Fähigkeiten für den ‹Kampf von heute Nacht› täglich verbessern.»

Der oberste Kommandeur der NATO in Europa hat den Warnungen vor einem bevorstehenden russischen Angriff auf Mitgliedsstaaten allerdings widersprochen. «Russland sucht keinen Konflikt», erklärte US-General Alexus Grynkewich am Donnerstag auf der Luft- und Raumfahrtmesse ILA in Berlin.

Dieser Beitrag wurde am 13. Juni aktualisiert.

Quelle:

Politico: ‘We must be ready to fight’: Germany army chief warns of rising Russia threat – 11. Juni 2026

Berliner Zeitung: „Russland sucht keinen Konflikt“ Nato-Oberbefehlshaber widerspricht Alarmrufen – 11. Juni 2026

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