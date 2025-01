Chaos, Chaos, Chaos

Von Hans-Jürgen Geese (anderwelt)

Die Medien hier in Neuseeland verbreiteten vor ein paar Tagen die Meldung, dass der Preis von Butter über den Zeitraum eines Jahres um 50 % gestiegen sei. In Neuseeland, dem Land von Milch und Honig. Dabei ist Neuseeland nach wie vor der zweitgrößte Butterproduzent der Welt.

Das Land produziert weit mehr Butter als die Bürger jemals konsumieren können. Wie können da die Preise steigen? Um 50 %! Was ist da passiert? Nun, eigentlich gar nichts. Die Kühe geben nach wie vor Milch, die Molkereien produzieren nach wie vor die gleiche Menge an Butter. Und es ist nicht so, dass die Neuseeländer mehr Butter konsumiert hätten als bisher. Was also ist die Erklärung? Was ist das Problem?

Das Problem sind die deutschen Autos. Ja, tatsächlich. Frage: Was meinen Sie wie viel Butter oder wie viele Kiwifrüchte Neuseeland exportieren muss, um für einen einzigen Porsche zu bezahlen? Heute. Nicht früher. Denn vor 50 Jahren war das kein Problem. Damals konnten Sie nämlich in Neuseeland nicht einfach ein deutsches Auto kaufen. Sie mussten beweisen, dass Sie die Devisen hatten, um dafür zu bezahlen. Sie brauchten eine Genehmigung. Denn jeder Politiker, der bis zehn zählen konnte, wusste, dass, wenn jeder, der will, sich ein deutsches Auto kaufen kann, dann übersteigt das die Wirtschaftskraft dieses kleinen Landes.

Aber im Jahre 1984 wurde alle Weisheit über Bord geworfen und der sogenannten Freiheit Tür und Tor geöffnet. „Kauft Leute, kauft, kauft, kauft…“ „Kauft was und wo und wie viel ihr wollt.“ „Und wenn ihr kein Geld habt, wenn ihr euch das nicht leisten könnt, dann kauft eben auf Kredit.“

Der deutsche Autor Georg Büchner schrieb in seinem Stück „Dantons Tod“: „Ich weiß wohl, – die Revolution ist wie Saturn, sie frisst ihre eigenen Kinder.“ Heute würde er wohl „Revolution“ durch „freie Marktwirtschaft“ ersetzen. Die sogenannte freie Marktwirtschaft versklavt und tötet. Langsam, allmählich.

Neuseeland muss Butter exportieren, auf Teufel komm raus, um die Devisen zu verdienen, um die Zinsen bezahlen zu können, die Zinsen für die Auslandsschulden. Die Schulden selbst wird das Land niemals zurückzahlen können. Das Land ist faktisch pleite. Aber das sagt natürlich kein Politiker. Wahrheit nicht erlaubt. Politiker heute sind Geschichtenerzähler…, nein, die sind keine Problemlöser…, die sind alle Geschichtenerzähler, zuständig für die Kategorie Märchen.

Man könnte auch sagen, dass die Regierungen der Länder im Westen dem eigenen Volk den Krieg erklärt haben. Natürlich nicht öffentlich. Man spricht nicht darüber. Man schreibt nicht darüber. Die Politiker und ihre Helfershelfer machen einfach. Und damit das Volk sich nicht wehren kann wird das Land mit Chaos überzogen. Mit Chaos. Die Butter als Luxusprodukt ist dabei nur ein Symptom.

Wer kann, der verlässt das sinkende Schiff. Jeden Monat wandern tausende von Kiwis aus, suchen sich ein besseres Land. Dabei galt Neuseeland einst als eine Art Paradies. Es muss also schon arg schlimm sein, wenn die Menschen jetzt sogar das Paradies verlassen. Trotzdem steigt die Bevölkerungszahl. Warum? Nun, die Politiker lassen als Ersatz Menschen aus anderer Herren Länder ins Land kommen, die gerne im angeblichen Paradies leben möchten, Menschen vor allem aus Indien, China und den Philippinen. Die Bevölkerung wird also allmählich ausgetauscht. Auch darüber wird nicht geredet. Es geschieht einfach. Ergebnis: Noch mehr Chaos. Sie wollen protestieren? Vorsicht! Wollen Sie sich wirklich als Rassist beschimpfen lassen? Außerdem haben Sie keine Zeit zum Protestieren. Denn überall im Lande herrscht Chaos, das täglich über Sie herfällt und mit dem Sie sich auseinandersetzen müssen. Das Prinzip Chaos ist das neue, äußerst kreative Mittel der Wahl für den Machterhalt und den Machtausbau des modernen Politikers. Noch ein Beispiel:

Wenn Sie hier bei uns den Arzt besuchen wollen, dann müssen Sie jetzt selbst vorab bezahlen. Vorab. Und trotzdem mögen Sie Mühe haben, einen Arzt zu finden. Es herrscht Ärztemangel. Es herrscht Krankenschwestermangel. Es herrscht Lehrermangel und Mangel in vielen anderen Berufen, die wirklich wichtig sind. Mit einer Ausnahme: Es herrscht kein Mangel an Politikern. Gott sei dank.

Wie im Kleinen, so im Großen

Wenn Sie ein Land vernichten wollen, dann können Sie das natürlich militärisch tun. Wenn Sie das aber nicht tun wollen oder dazu nicht in der Lage sind, dann gibt es noch eine Reihe anderer Möglichkeiten, derer Sie sich bedienen können.

Sie müssen dabei an den „Chokepoints“ ansetzen, also an den Stellen in der Gesellschaft, an denen Sie die Menschen „erdrosseln“ können. Sie schaffen Engpässe in lebenswichtigen Bereichen. Und dann drücken Sie immer weiter zu.

Letztendlich läuft es auf eine Art von Erpressung hinaus. Sie kennen das ja von den berühmten Sanktionen, mit denen ein Land zur Kapitulation gezwungen werden soll. Ist das eine menschliche Vorgehensweise? Natürlich nicht. Im Irak zum Beispiel fielen etwa eine halbe Million Kinder den Sanktionen zum Opfer.

Wer verhängt die meisten Sanktionen? Eigentlich werden alle Sanktionen von den Vereinigten Staaten von Amerika verhängt. Die benutzen Sanktionen als Waffe. Um in dem jeweiligen Land für Chaos zu sorgen, so lange bis das Land sich ergibt und den Willen der Amerikaner tut. Im Fall Russland haben die Amis nicht nur Sanktionen verhängt, sondern auch richtig Krieg geführt, führen lassen.

Auch unsere schöne Bundesrepublik wird von den Amerikanern durch Chaos kleingemacht. Denn wer hat die Lebensader der Deutschen in die Luft gesprengt? Ohne ausreichende Menge an günstiger Energie kann keine moderne Industriegesellschaft überleben. Kann nicht. Unmöglich. Haben Sie das gewusst?

Die Flüchtlinge als Waffe

Je mehr Chaos desto besser. Langsam aber stetig. Die Salamitaktik. Scheibchen für Scheibchen wird Ihnen und dem Land der Wohlstand abgeschnitten. Dazu eignen sich vor allem die Wirtschaftsbereiche Energie, Transport, Gesundheit, Lebensmittel und Geld. Und dann natürlich Menschen. Sie fluten ein Land mit Menschen aus anderen Kulturräumen, die sich nicht in das Aufnahmeland integrieren lassen oder lassen wollen. Der Mensch als Waffe. Das ist die Aufgabe der Flüchtlinge. Ohne deren Wissen natürlich. Die Amerikaner haben den Mittleren Osten mit Kriegen überzogen, um diese Menschen in Bewegung zu setzen.

Sie müssen zugeben, Chaos ist eine wesentlich elegantere Lösung eines Problems als Krieg. Sie brauchen nur dafür zu sorgen, dass ausreichend Chaos neu geschaffen wird. Der Kreativität sind beim Thema Chaos keine Grenzen gesetzt.

Autarkie und Unabhängigkeit als Verteidigung

Letztendlich werden die kleinen Länder von den großen Ländern erpresst. Und wenn ein kleines Land zu stark oder zu unabhängig wird, dann muss es wieder auf eine kleinere Größe zurückgestutzt werden. Und dass Deutschland und Russland gemeinsame Sache machen, das geht schon gar nicht. Also Chaos.

Deutschland hat viele dieser „Chokepoints“ an denen man es erpressen kann. Von einem freien Land zu sprechen ist geradezu absurd. Von einer Demokratie zu sprechen ist ebenfalls geradezu absurd. Und die Amerikaner haben genügend Personal in Deutschland, um nach Belieben neues Chaos zu schaffen.

Momentan, in der Krise der westlichen Welt, in der Gefahr des Zusammenbruchs der westlichen Herrschaft, lautet die Devise der Mächtigen: Maximale Schaffung von Chaos. Zerstören, zerstören, zerstören. Die Leute müssen morgens, beim Aufstehen, Ängste fühlen und abends mit Angstgefühlen wieder zu Bett gehen. Unsicherheiten aller Orten. Chaos, Chaos, Chaos.

Nur kopfschüttelnd kann man die Schweden und Finnen fragen, wieso sie diesem Club der Chaoten beigetreten sind? Was hat die gebissen? Denn das Ziel aller freiheitsliebenden Menschen muss doch sein, sich von Abhängigkeiten zu lösen und selbst sein Schicksal zu bestimmen. Wohingegen der Herrscher genau das verhindern will. Es ist doch wohl inzwischen offensichtlich geworden, dass die EU ein Herrschaftsinstrument ist. Und das gleiche gilt für die NATO. Müsste nicht daher die Devise lauten: Raus aus der EU. Raus aus der NATO.

Die Globalisierungsfalle

Alle wichtigen internationalen Organisationen werden von den U.S.A. beherrscht und kontrolliert. Aus diesem Grunde haben sich die BRICS Länder zusammengeschlossen, um eine Alternative zu dem aktuellen Weltwirtschaftssystem zu bieten. Das Ziel ist die Schöpfung einer multipolaren Welt. Und Deutschland?

Deutschland ist ein spezieller Fall, da es die stärkste Wirtschaftsmacht in Europa darstellt. Um die Deutschen bei der Stange zu halten musste und muss also Chaos geschaffen werden, um zu demonstrieren, wie wichtig die EU, wie wichtig die NATO und wie wichtig vor allem die U.S.A. für Europa und für Deutschland sind.

Die Deutschen kuschen noch. Russland jedoch hat sich inzwischen aus dieser Globalisierungsfalle befreit und hat einen Zustand erreicht, der das Land weitgehend autark macht. Russland könnte auf sich allein gestellt überleben.

Das könnte auch Neuseeland, theoretisch, aber Neuseeland ist jetzt in ein Wirtschaftssystem eingebunden, in dem es um maximalen Profit geht. Das Land wird ausgeschlachtet. Butter so teuer, dass die Menschen sie sich nicht mehr leisten können. Butter demnächst womöglich nur noch für den Export. Ist das nicht irre? Die Leute finden langsam heraus, dass ihnen Demokratie nur medial als Beruhigungspille regelmäßig verabreicht wird, um die Leute friedlich zu stellen, auf dass sie sich brav ausbeuten lassen.

Auch die U.S.A. könnten, auf sich allein gestellt, in Nordamerika blühen und gedeihen. Aber das reicht bestimmten Leuten nun einmal nicht. Die wollen mehr. Viel mehr. Immer mehr. Das sind kranke Menschen, die durch das amerikanische Wirtschaftssystem systematisch herangezüchtet und gefördert werden. Es ist eine Welt, in der der Dollar, um seiner selbst willen, einen manipulierten Wert hat und als Waffe eingesetzt wird, um sich die ganze Welt zu unterwerfen, um sie auszubeuten.

Die soziale Marktwirtschaft

Sie müssen unbedingt erkennen, dass das momentane Chaos in der Welt von Kräften angeschürt wird, die uns beherrschen wollen. In dieser Erkenntnis allein steckt bereits ein Kern von Freiheit. Ihnen zum Trost: Chaos ist die Waffe eines Herrschers, der eigentlich schon seine Macht verloren hat, dies aber nicht einsehen will und daher wild um sich schlägt. Daher wird die Ausbreitung von Chaos wohl noch eine Weile zunehmen, bis sich eine Opposition gebildet hat, die gewillt und in der Lage ist, sich diesem alten Herrscher zu widersetzen.

Letztendlich liegt unsere eigene, stärkste Verteidigung immer darin, dass wir uns wieder auf unser Menschsein besinnen, auf den Ursprung von Leben überhaupt und auf unsere Aufgabe in dieser Welt. Räum in Deinem Leben auf! All das Geld, all die Komplizierung der Welt mit dem Ziel der maximalen Ausbeutung, mit dem Ziel der ungehemmten Bereicherung von Einzelnen, sind krankhafte Entwicklungen, die uns leicht manipulierbar machen und leicht in Abhängigkeiten bringen.

Es geht nicht nur um die Frage: Wie viel Erde braucht der Mensch, sondern auch um die Frage: Wie viel Konsum braucht der Mensch? Und um den Vorrang von Qualität über Quantität. Und um die soziale Verantwortung von Wohlstand.

Wenn der Dollar ein Gott ist, dann hat der Mensch abgedankt. Wann werden die Menschen endlich erkennen, dass unsere europäischen Kulturen mit der amerikanischen Denkweise nicht viel gemeinsam haben. Lasst doch die Amis Amis sein. Aber das gleiche Recht der Selbstbestimmung werden die Amerikaner auch uns zugestehen müssen. Wir Europäer sind keine Amerikaner. Wir Europäer sind zwar Befürworter der Marktwirtschaft, aber einer sozialen Marktwirtschaft.

Amerika wird noch Jahre um sich schlagen

Die Amerikaner halten sich nach wie vor für das auserwählte Volk auf Erden. Alternativen zu ihrem Wirtschaftssystem werden nicht erlaubt und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft. Mit Waffen oder mit Chaos.

Daher fordert Donald Trump, dass die Europäer 5 % des Bruttosozialproduktes für das Militär ausgeben, denn das würde die Europäer wirtschaftlich weiter schwächen, aber die amerikanischen Waffenhersteller noch reicher machen.

Die Ausbeutung der Welt läuft momentan auf Hochtouren, die Schulden der Länder steigen in gigantische Höhen. Die Umwandlung von Geld in Dinge beschleunigt sich, bevor der ganze Wahnsinn explodiert und es zu einer Neuordnung der Welt im Westen kommen muss. Der Osten hat sich in seiner Weisheit bereits weitestgehend von uns abgetrennt. Denn wir sind die Schlägertypen, die über hunderte von Jahren andere Länder ausbeuteten und glaubten, damit für alle Zeiten durchzukommen. Aber das Spiel ist aus.

Auch Neuseeland wird einen hohen Preis für all die Fehler zahlen. Der neue Premierminister erschien doch tatsächlich beim letzten Treffen der NATO Länder. Was hat der Mann, was hat Neuseeland da verloren?

Wie der ermordete, letzte wahre Premierminister von Neuseeland, Norman Kirk, vor seinem Tode im Alter von 51 Jahren, am 31. August im Jahre 1974, sagte: Neuseeland muss ein freies Land bleiben. Neuseeland muss das selbst herstellen, was es selbst herstellen kann. Und man kann sich nicht alles leisten. Aber jede Familie sollte ihr eigenes Haus haben und in einem bescheidenen Wohlstand leben können. So einfach. Wie kann es in einem Paradies Armut geben?

Das gilt auch für den Rest der Welt. Wenn das Chaos sich ausgetobt hat und weise Menschen sich wieder zu Wort melden dürfen, werden wir die Chance haben, es besser zu machen. Auf dass Menschen wieder wahre Menschen sein dürfen. Der Mensch lebt zwar nicht vom Brot allein. Aber ohne Brot ist auch der Geist tot. Ein bescheidener materieller Wohlstand ist ein Zeichen der Freiheit.

