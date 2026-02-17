CDU-Generalsekretär Linneman: Ohne Migration kein Wirtschaftswunder

Was für ein Wirtschaftswunder, Herr Linnemann?

Wie kann einer in so kurzer Zeit nur so viel Müll absondern?

Exportweltmeister? Das war einmal und kommt nie wieder.

Deutschland steht wirtschaftlich auf dem absteigenden Ast und ein cdu-Generalsekretär faselt von Wirtschaftwunder.

Was für eine Heuchelei.

Solche Polit-Nieten braucht kein Mensch.

Am 20. und 21. Februar hat der CDU-Bundesparteitag in Stuttgart stattgefunden. Generalsekretär Carsten Linnemann wurde mit rund 90,5 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Während seiner Rede erklärte Linnemann, dass die CDU hinter Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund stehe.

„Ohne diese Menschen würde der Staat nicht funktionieren. Das Geschäft in der Gastronomie würde zusammenbrechen. Pflege, Gesundheit, die ganzen selbstständigen Handwerker. Wir hätten das Wirtschaftswunder nicht so bekommen. Wir wären kein Exportweltmeister geworden. Wir brauchen diese Menschen“, schrie er regelrecht von der Bühne und erhielt tosenden Applaus.

„Es geht uns schlechter als letztes Jahr, aber besser als im nächsten Jahr.“ (WEF-Präsident Brende)

