Carlos A. Gebauer: Libertarismus ist ein anderes Wort für Nächstenliebe. Afuera Fest 2025

Der stellvertretende Vorsitzende der deutschen Hayek-Gesellschaft, Carlos A. Gebauer, spricht als Gast auf dem „Afuera-Fest“ der Partei „Die Libertären“ in Regensburg über Liberalismus als Gegenstück zu Totalitarismus, Absolutismus und allen anderen menschenfeindlichen Ideologien. Nur in einem funktionierenden Rechtsstaat können alle Menschen – individuell wie gesellschaftlich – vor den Gefahren eines übergriffigen Staates geschützt werden. Gebauer regt an, über eine zivilrechtliche Haftung von Politikern für ihre Arbeit nachzudenken.

Ja, genau, Herr Gebauer. Weniger Staat!

Übrigens, Afuera heißt soviel wie draußen.

Zeigt euren Unmut und geht raus auf die Straßen. Ihr habt das Recht dazu. Nur so könnt Ihr das Unrecht besiegen und Eure Freiheit zurückerobern.

Art. 20 GG

