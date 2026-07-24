Hat jemand etwas anderes erwartet?

von Robert Stevens (globalbridge)

(Red.) Nur zwei Tage nach seinem Amtsantritt als neuer Premierminister von Großbritannien hat Andy Burnham den britischen Imperialismus noch tiefer in die beiden großen geopolitischen Konflikte hineingezogen. So überraschend ist das allerdings nicht: Die Geschichte zeigt, dass Großbritannien schon immer versucht hat, Russland zu schaden und zu schwächen. Man denke nur schon an den Krimkrieg 1853 – 1856, wo Großbritannien im Krieg gegen das christliche Russland sogar mit dem Osmanischen Reich zusammenarbeitete. (cm)

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit löste Burnhams kriegerische Rhetorik gegen Moskau einen Zwischenfall mit einem russischen Kriegsschiff im Ärmelkanal aus. Innerhalb von 24 Stunden erklärte er sich dann bereit, die Zusammenarbeit mit der Trump-Regierung bei deren Angriffen gegen den Iran zu vertiefen.

Am Montag führte die Fregatte Neustrashimy der russischen Ostseeflotte im Ärmelkanal, 40 Seemeilen vor Plymouth an der englischen Südküste, eine Schießübung mit scharfer Munition durch. Die Neustrashimy feuerte zwischen 9 und 10 Uhr etwa 30 Minuten lang mit ihrer Hauptkanone – rund zwei Stunden bevor Starmer seine Abschiedsrede in der Downing Street hielt. Burnham war an jenem Nachmittag von König Charles eingeladen worden, eine Regierung zu bilden.

Am Dienstag berichtete Bloomberg, dass Burnham die Nutzung einiger britischer Stützpunkte durch die USA unter der vorgetäuschten Bedingung genehmigt habe, dass diese „defensive“ Luftangriffe auf den Iran durchführen würden. Dies war eine Fortsetzung der von seinem Vorgänger Keir Starmer eingeführten Politik. In seiner praktisch letzten Amtshandlung am vergangenen Freitag leitete Starmer eine Sitzung seiner leitenden Minister, in der vereinbart wurde, dass US-Bomber weiterhin Diego Garcia im Indischen Ozean und RAF Fairford in Gloucestershire nutzen dürfen. Bloomberg merkte an, dass Burnham, bevor er Premierminister wurde, darüber informiert worden war und zugestimmt hatte.

Am Dienstagabend berichtete der Daily Express, dass US-Bomber erneut von Fairford aus in Richtung Naher Osten starteten, während Washington die iranische Atomanlage am Pickaxe Mountain rücksichtslos bedrohte. Die Bezeichnung „defensiv“ ist eine juristische Fiktion, die Großbritanniens Komplizenschaft an einem Angriffskrieg verschleiert.

Die russische Marineübung am Montag fand gemäß dem Seerecht in internationalen Gewässern außerhalb der britischen und französischen Hoheitsgewässer statt. Die Neustrashimy informierte das Küstenpatrouillenschiff der Royal Navy, die HMS Tyne, das sie beschattet hatte, über ihre Absicht, Schießübungen durchzuführen, und forderte es auf, sich auf eine sicherere Entfernung zurückzuziehen.

Die HMS Tyne entfernte sich von etwa zwei Seemeilen auf fünf Seemeilen. Ein französisches Militärflugzeug nahm Funkkontakt auf und forderte die Neustrashimy auf, ihre Absichten zu klären. Kein Schiff wurde von der Neustrashimy beschossen, und niemand wurde verletzt.

Am Dienstag erklärte ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums (MoD), die Royal Navy habe „die Übung durchgehend überwacht, verfolge die Aktivitäten des Schiffes weiterhin genau und sei bereit, die nationale Sicherheit Großbritanniens zu schützen“.

Eine Quelle der Royal Navy erklärte gegenüber der Times: „Man könnte spekulieren, dass Russland versucht hat, uns herauszufordern. Sie wissen, wo die Grenze liegt.“

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestritt, dass eine feindselige Botschaft beabsichtigt gewesen sei, und betonte, dass „alle Übungen und Aktionen unserer Kriegsschiffe in strikter Übereinstimmung mit dem internationalen Seerecht durchgeführt werden“ und dass es „keinen Grund gibt, hier irgendwelche Andeutungen zu sehen“.

Im Anschluss an diese Zurückweisung wies Peskow jedoch auf die wiederholten Erklärungen des designierten britischen Premierministers zur „bedingungslosen Unterstützung der Ukraine“ hin und bestätigte damit „die Absicht Großbritanniens, weiterhin alles dafür zu tun, dass der Krieg andauert“. Auf die Frage, ob sich die Beziehungen zu London verbessern könnten, antwortete er, Russland hege „keine derartigen Hoffnungen“.

Obwohl die Neustrashimy kein Flaggschiff der russischen Marine ist, verfügt sie über eine beeindruckende Bewaffnung. Das 129 Meter lange Schiff mit einer Besatzung von rund 200 Mann verfügt über eine automatisierte 100-mm-Schiffskanone, die 50 Schuss pro Minute auf Entfernungen von über 20 km abfeuern kann, sowie über Schiffsabwehrraketen, Torpedos und Nahbereichswaffensysteme.

Die HMS Tyne ist ein Patrouillenschiff mit Heimathafen in Portsmouth, wo zwei Drittel der Überwasserflotte der Royal Navy stationiert sind, darunter auch die beiden britischen Flugzeugträger. Die Schüsse fielen etwa 120 bis 150 Meilen vom Stützpunkt in Portsmouth entfernt.

Kaum in der Downing Street angekommen und noch bevor er sein Kabinett überhaupt zusammengestellt hatte, stellte Burnham seine militaristische Agenda zur Schau. Sein erster Anruf bei einem Staatschef ging an Donald Trump; im Mittelpunkt der Gespräche standen das Öl in der Nordsee, der Handel, das Militärbündnis zwischen den USA und Großbritannien sowie die Minenräumung in der Straße von Hormus. Anschließend sprach Burnham mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj; in einer Mitteilung aus der Downing Street hieß es, Burnham habe „zunächst sein entschlossenes Engagement und das des Vereinigten Königreichs für das ukrainische Volk bekräftigt und betont, dass es absolut keine Änderung in der Haltung des Vereinigten Königreichs geben werde, auch nicht, wenn es darum gehe, Druck auf Russland auszuüben.“ (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Der Krieg gegen Russland ist das einzige außenpolitische Bekenntnis, das Burnham ohne Vorbehalt abgegeben hat. Zunächst unter einer konservativen Regierung und dann unter der Labour-Regierung unter Starmer wurden fast 22 Milliarden Pfund (knapp 26 Milliarden EUR) für den von der NATO unterstützten Krieg gegen Russland verschwendet. Seit Februar 2022 besteht zudem eine feste Zusage über 3 Milliarden Pfund (3,5 Milliarden EUR) an Militärhilfe pro Jahr bis mindestens 2030/31 und „so lange wie nötig“.

Burnham schrieb am 9. Juli in der Times – fast zwei Wochen vor seinem Amtsantritt am 20. Juli –, dass „meine Priorität darin bestehen wird, das Vereinigte Königreich durch eine Aufstockung der Verteidigungsausgaben zu schützen … Unser Engagement für die NATO und die nukleare Abschreckung des Vereinigten Königreichs wird absolut bleiben. Unsere Beziehung zu den USA wird weiterhin von entscheidender Bedeutung sein … Und Großbritanniens Unterstützung für die Ukraine wird nicht nachlassen.“ (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Am 27. Mai, nur eine Woche nachdem er als Kandidat der Labour-Partei für die Nachwahl in Makerfield bestätigt worden war – wo ein Sieg seine Rückkehr ins Parlament sicherte, um die Nachfolge von Starmer als Premierminister anzutreten –, schrieb Burnham auf X „deshalb der Klarheit halber“, dass er sich 2014 gegen die Annexion der Krim durch Russland ausgesprochen, die FIFA aufgefordert habe, Russland die Fußball-WM 2018 zu entziehen, „die Ukraine und die ukrainischen Bürgermeister seit 2022 entschlossen unterstützt“ und die Ansicht vertreten habe, dass „die Nähe der britischen Rechten zu Putin ein Risiko für unsere nationale Sicherheit darstellt“.

Diese Meldung auf X zeigt, dass der neue britische Premierminister Andy Burnham die Geschichte nur schlecht kennt oder sie absichtlich verdreht. Von einer russischen „Invasion“ auf die Krim im Jahr 2014 kann keine Rede sein. Die Bevölkerung hat abgestimmt und mit einer überwältigenden Mehrheit der Wiedervereinigung mit Russland zugestimmt. Es fiel dabei kein einziger Schuss! (cm)

Burnhams neu ernannter Außenminister, Ed Miliband, nutzte seine erste Stellungnahme, um „Russlands illegalen Krieg in der Ukraine“ anzuprangern, versprach, „unser starkes, dauerhaftes und unverzichtbares Bündnis mit den USA zu pflegen“, und sicherte britische Unterstützung bei der Wiederöffnung der Straße von Hormus zu. Verteidigungsminister Wes Streeting erklärte im Anschluss an die russische Marineübung: „Russland sollte keinen Zweifel an der Entschlossenheit dieser Regierung und dieses Premierministers haben.“

Die Übung am Montag folgt auf monatelange Eskalationen zwischen London und Moskau, wobei die Starmer-Regierung den Einsatz erhöht hat, indem Großbritannien gemeinsam mit Frankreich die „Koalition der Willigen“ anführt, die den Krieg in der Ukraine unterstützt. Im März ermächtigte Starmer britische Streitkräfte, russische Tanker der Schattenflotte zu entern und zu beschlagnahmen – eine Entscheidung, vor der die World Socialist Web Site warnte, da sie „Schießereien“ zwischen britischen und russischen Soldaten zur Folge haben könnte. Im selben Monat half Großbritannien der französischen Marine dabei, den unter mosambikanischer Flagge fahrenden Deyna im Mittelmeer zu beschlagnahmen, gegen den wegen des Transports von russischem Öl Sanktionen verhängt worden waren.

Im Juni fingen französische Streitkräfte mit Unterstützung britischer Einheiten einen weiteren sanktionierten Tanker ab. Tage später landeten Kommandos der Royal Marines und Beamte der National Crime Agency mit Chinook-Hubschraubern und beschlagnahmten den Tanker Smyrtos im Ärmelkanal, 25 Meilen südlich der Isle of Wight; dessen Kapitän wurde wegen Verstoßes gegen die Sanktionen angeklagt. Zwei Tage später gab die Admiral Grigorovich – die Vorgängerin der Neustrashimy bei Einsätzen im Ärmelkanal –Warnschüsse in der Nähe eines britischen Rentnerpaares ab, das mit einer Yacht unterwegs war.

Eine Stellungnahme der World Socialist Web Site warnte: „Unabhängig vom genauen Hergang sind zwei Tatsachen entscheidend und unbestreitbar. Es wären keine Schüsse abgefeuert worden, wenn die Spannungen zwischen Russland und Großbritannien nicht auf einen Höhepunkt getrieben worden wären. Diese Spannungen sind das Ergebnis eines de facto bestehenden Kriegszustands zwischen den europäischen Mächten und Russland, der droht, die bereits in der Ukraine andauernde Katastrophe auf den gesamten Kontinent auszuweiten.“

Diese Warnung hat sich bestätigt, ebenso wie unsere Feststellung am Tag von Burnhams Amtsantritt, dass er „eingesetzt wurde, um das zu tun, was Starmer nicht geschafft hat. Er wird die Beteiligung Großbritanniens am von den USA geführten NATO-Krieg gegen Russland in der Ukraine sowie die umfassenderen globalen Vorbereitungen auf einen direkten militärischen Konflikt mit Russland und China fortsetzen und intensivieren – ungeachtet der Kosten für die Arbeiterklasse“ (für die er als Politiker der Labour-Partei eigentlich sorgen müsste – Red.)

(Red.) Zum Originalbeitrag auf WSWS.org

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