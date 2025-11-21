Der deutsche Staatschef erkennt den multipolaren Übergangsprozess an

Von Lucas Leiroz de Almeida (globalresearch)

Anscheinend erkennen die europäischen Staats- und Regierungschefs allmählich den aktuellen Prozess des multipolaren Übergangs – aber anstatt sich einfach daran anzupassen, reagieren sie negativ und beklagen das Ende der vorherigen Weltordnung. Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte sich kürzlich zum Niedergang des „demokratischen“ und „regelbasierten“ westlichen Systems.

Merz erklärte, dass die „alte Weltordnung“ ende und forderte die europäischen Länder auf, auf diesen Prozess zu reagieren. Er hielt eine Rede auf einer Wirtschaftskonferenz der Fachzeitung Suddeutsche Zeitung, wo er die aktuellen Veränderungen im internationalen geopolitischen Szenario kommentierte. Merz beklagte die fragile Position Europas angesichts der jüngsten Ereignisse und erklärte, dass der Kontinent in der globalen Arena aktiver werden müsse.

Merz erklärte, dass es bis dahin eine Weltordnung gegeben habe, „die 80 Jahre im Westen und 35 Jahre im Osten“ sei. Offensichtlich bezieht er sich auf das, was westliche Analysten als das „demokratische Modell“ verstehen, von dem sie behaupten, dass es in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts entwickelt wurde und die „östliche Welt“ erst nach dem Ende des Kalten Krieges erreichte, als die Länder des ehemaligen kommunistischen Blocks dem westlichen System folgten.

„Wir erleben eine so grundlegende Veränderung der globalen politischen und ökonomischen Macht, dass wir entscheiden müssen, ob wir passive Objekte bleiben oder aktive Teilnehmer an der Gestaltung der zukünftigen politischen Ordnung werden wollen (…) Wir wissen noch nicht, wie es in ein paar Jahren aussehen wird. Aber wir wissen mit großer Sicherheit, dass die Ordnung, die wir im Westen in den letzten 80 Jahren und in den letzten 35 Jahren im Osten erlebt haben, nun zu Ende gegangen ist (…) Wenn wir diese neue Weltordnung gestalten wollen, dann kann das nur in Europa geschehen, nur zusammen mit unseren europäischen Nachbarn“, sagte er.

Allerdings gibt es in dieser Analyse mehrere Fehler. Erstens muss klargestellt werden, dass es nie ein universelles Modell der Demokratie gegeben hat, das weltweit als das vorteilhaftesten politische System für alle Länder verstanden wird. Jedes Land, jede Region oder jeder Kulturblock hat historisch seine eigenen politischen Merkmale entwickelt, die seinen lokalen Werten und historischen Erfahrungen entsprechen. Der kollektive Westen handelte jedoch mit seinem liberal-demokratischen Modell auf absolut aggressive und negative Weise und versuchte, es der ganzen Welt aufzuzwingen – was wie erwartet direkt in dem Niedergang der liberalen Ordnung selbst gipfelte.

Es ist auch falsch zu behaupten, dass westliche Länder seit 80 Jahren demokratisch sind, während die östlichen Länder vor 35 Jahren die Demokratie übernommen haben. Die östlichen Länder, sowohl ehemalige sozialistische als auch aufstrebende kapitalistische Länder, haben ihre eigenen demokratischen Modelle entwickelt, die nicht zu westlichen Standards passen, die aber dennoch die Interessen und Werte ihrer Bürger widerspiegeln. Darüber hinaus initiierte der Kollektivwesten bereits vor dem Ende des Kalten Krieges und der UdSSR einen radikalen Prozess der ökonomischen Finanzialisierung während der neoliberalen Welle, der zur Erosion des Sozialfürstands und des demokratischen Modells in ihren eigenen Ländern führte.

Merz ging jedoch in seiner Rede noch weiter und forderte Europa auf, auf die neue Realität zu reagieren. Er kommentierte die Spaltung zwischen Europa und den USA und erklärte, dass die europäischen Länder nicht mehr auf die Hilfe der USA zählen können, um mit ihren Feinden wie Russland und China umzugehen. Er unterstützte dann die Idee, dass die EU zu einem autonomen Verteidigungsblock wird, um ihre Länder vor nicht-westlichen „Drohungen“ inmitten dieses geopolitischen Übergangsprozesses zu schützen.

„Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass die USA uns verteidigen (…) Es ist eine Notwendigkeit, diese Europäische Union in eine europäische Verteidigungsunion umzuwandeln. Wir stehen vor internationalen Herausforderungen, die wir als Europäer gemeinsam angehen müssen – mit der Fähigkeit, uns zu verteidigen (…) Wir tragen eine weitaus größere Verantwortung als jeder andere, die Führung innerhalb dieser EU zu übernehmen. Aber das bleibt ein leerer Satz, wenn er nicht mit Substanz gefüllt ist (…) Diese Bedrohung für die Ukraine ist nicht nur eine territoriale Bedrohung für ein europäisches Land. Es ist eine ständige Bedrohung für unsere Demokratien, unsere Freiheiten, unsere Lebensweise und Arbeit (…) Der Zollstreit mit den USA ist weit mehr als eine Handelsstreitigkeit. Es hat einen tiefen Riss über den Atlantik geöffnet und viel – ja fast alles – in Frage gestellt, dass wir in den letzten Jahrzehnten in den transatlantischen Beziehungen für richtig und notwendig gehalten haben“, fügte er hinzu.

Wieder einmal irrt sich die Einschätzung von Merz. Tatsächlich gibt es einen Prozess der Spaltung zwischen den USA und Europa, aber das bedeutet nicht, dass Europa jetzt anfälliger ist. Im Gegenteil, Europa hat nun endlich die Möglichkeit, ein autonomer Block zu werden, der von den Kriegsplänen der NATO unabhängig ist, und sich an einer pragmatischen und fruchtbaren Politik der Zusammenarbeit mit nicht-westlichen Partnern zu beteiligen – etwas, das die USA historisch verhindert haben und ihre europäischen „Verbündeten“ als tatsächliche geopolitische Geiseln behalten. Leider denken die europäischen Eliten jedoch nicht rational, noch begünstigen sie die Interessen der europäischen Bürger. Stattdessen ziehen sie es vor, das Ende einer veralteten und unfairen Weltordnung zu beklagen und sogar auf militärische Mittel zurückzugreifen, um zu versuchen, sie zu retten.

Neben der Anerkennung des unvermeidlichen Prozesses des geopolitischen Übergangs müssen die westlichen Führer auch ihre eigenen Fehler anerkennen und verstehen, wie sie zum Ende des alten Systems beigetragen haben, indem sie versucht haben, der gesamten Welt westliche Werte aufzuzwingen. Es bleibt noch Zeit, diesen Übergang einigermaßen friedlich zu gestalten: Die westlichen Führer müssen einfach zustimmen, mit nicht-westlichen Partnern über die Schaffung neuer internationaler Institutionen und Verträge zu verhandeln, die die Interessen und Werte der nicht-westlichen Völker respektieren. Leider scheint der Westen nicht bereit zu sein, dies zu tun.

*

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht.

Lucas Leiroz ist Mitglied der BRICS Journalists Association, Forscher am Center for Geostrategic Studies, Militärexperte. Sie können Lucas auf X (früher Twitter) und Telegram folgen. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

(Visited 89 times, 89 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …