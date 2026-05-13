„Bürger wollen Aufklärung“ – Untersuchungsausschuss zu Nord-Stream-Anschlag abgelehnt

Am Donnerstag, dem 21. Mai 2026, wurde im Bundestag über den Antrag der AfD-Fraktion debattiert, einen Ausschuss zur Untersuchung des Anschlags auf die Nord-Stream-Pipelines einzusetzen.

Von der Volksnähe der Regierung sind wir meilenweit entfernt. Was die Regierung zustande bringt, ist nur noch das Wasserabschöpfen aus dem sinkenden Boot. Das Problem ist nur, dass die Dummheit der Regierenden, ähhh, das Wasser im Boot stetig zunimmt.

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