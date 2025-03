Wann wird das Geldgrab EU (Europäischer Untergang) endlich abgeschafft? Der überwiegende Teil der Bevölkerung scheint sich für diese Frage leider nicht zu interessieren, denn…

„Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr, wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer.“ (Gustave Le Bon)

Die letzte Bundestagswahl war der Beweis für die zutreffende Aussage von Gustave Le Bon.

Die Entscheidung der Europäischen Kommission, Südafrika 4,4 Milliarden Euro an Steuergeldern für die Energiewende zukommen zu lassen, hat heftige Kritik von Seiten derjenigen ausgelöst, die der Regierung des Landes Korruption, Inkompetenz und eine weißfeindliche Politik vorwerfen.

Die Europäische Kommission hat finanzielle Unterstützung für Projekte zur Förderung des Übergangs zu sauberer Energie in Südafrika in Höhe von 4,4 Mrd. EUR zugesagt.

Der Schritt erfolgt zu einer Zeit zunehmender Spannungen zwischen Südafrika und dem größten Verbündeten der Europäischen Kommission, den Vereinigten Staaten, nach einer umstrittenen Gesetzgebung, die Landenteignungen ohne Entschädigung erlaubt, um historische Ungleichheiten bei den Landbesitzverhältnissen zu beseitigen, und von der Kritiker behaupten, dass sie unverhältnismäßig viele weiße Farmer trifft.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte das Global Gateway-Paket am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa an.

Dies ist eine wichtige erste Zusage im Rahmen der Kampagne „Scaling up Renewables in Africa“. Ich hoffe, es wird viele andere dazu inspirieren, ihren Beitrag zu leisten“, schrieb von der Leyen auf X.

„Europa schätzt seine Partnerschaft mit Südafrika, so wie ich meine Freundschaft mit Präsident Ramaphosa schätze. Südafrika kann auf Europa zählen. Und ich weiß, dass Europa auf Südafrika zählen kann“, sagte sie in einer Pressemitteilung im Vorfeld des Besuchs.

„Wenn es jemals eine Zeit gab, in der es absolut notwendig war, dass Partner, die dieselben Werte teilen, zusammenarbeiten, dann ist es jetzt“, sagte Präsident Ramaphosa.

„Dies ist der Zeitpunkt, um gemeinsam für das einzutreten, woran wir glauben: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, einschließlich der Achtung des Völkerrechts und des humanitären Völkerrechts“, fügte er hinzu und verwies in einem kaum verhohlenen Angriff auf US-Präsident Donald Trump auf die ‚wachsenden Herausforderungen und den Protektionismus‘ in der Welt.

Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Südafrika haben sich nach der Umsetzung des südafrikanischen Enteignungsgesetzes von 2024 verschärft. Dieses umstrittene Gesetz erlaubt es der Regierung, Land zu beschlagnahmen, ohne die Eigentümer zu entschädigen. Diese Politik, die darauf abzielt, Ackerland an schwarze Südafrikaner umzuverteilen, hat Bedenken hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf weiße Landwirte geweckt, die immer noch einen großen Teil des landwirtschaftlichen Bodens besitzen.

Die südafrikanische Regierung verteidigt das Gesetz als einen notwendigen Schritt, um historische Ungerechtigkeiten aus der Zeit der Apartheid und der Kolonialzeit zu korrigieren. Das neue Gesetz ermöglicht die Enteignung unter bestimmten Bedingungen mit dem Ziel, eine gerechtere Landbesitzstruktur zu schaffen.

Die neue Regierung in Washington D.C. hat sich jedoch vehement gegen diesen Schritt ausgesprochen. Präsident Donald Trump reagierte darauf, indem er in den ersten Tagen seiner zweiten Amtszeit Hilfen in Höhe von 440 Millionen Dollar für Südafrika aussetzte. Seine Regierung behauptet, das Gesetz stelle eine Rassendiskriminierung weißer Landbesitzer dar, und er hat sogar vorgeschlagen, südafrikanischen Landwirten, denen eine Beschlagnahmung ihres Landes droht, Asyl anzubieten.

US-Außenminister Marco Rubio kündigte daraufhin einen Boykott des G20-Gipfels in Johannesburg im vergangenen Monat an und bezeichnete die Landreformpolitik als Verletzung der Eigentumsrechte und als Verstoß gegen die amerikanischen Werte.

„Südafrika tut sehr schlimme Dinge“, schrieb Rubio auf X. “Enteignung von Privateigentum. G20 nutzen, um ‚Solidarität, Gleichheit und Nachhaltigkeit‘ zu fördern. Mit anderen Worten: DEI und Klimawandel. Meine Aufgabe ist es, die nationalen Interessen Amerikas voranzutreiben, nicht Steuergelder zu verschwenden oder Antiamerikanismus zu fördern.“

Die Europäische Kommission sieht das offensichtlich anders und hat dem afrikanischen Land Milliarden an europäischen Steuergeldern zugesagt.

Ihre Ankündigung auf X wurde von einigen Seiten sehr kritisch aufgenommen.

„Sie geben 4,4 Milliarden Euro an europäischen Steuergeldern an ein korruptes, inkompetentes, völkermordendes und weißfeindliches Regime, das nicht einmal seine derzeitige Energieinfrastruktur aufrechterhalten kann. Wahnsinn“, schrieb Dries Van Langenhove, ein belgischer Nationalaktivist in Flandern.

Die niederländische konservative Kommentatorin Eva Vlaardingerbroek fügte hinzu: „Klar, warum nicht 4,4 Milliarden Euro unserer Steuergelder an ein völkermordendes, weißfeindliches Regime für eine nutzlose ‚Energiewende‘ geben? Diese nicht gewählte Tyrannin ist die gefährlichste Person in Europa und ich werde nicht aufhören zu tun, was ich tue, bis die EU abgeschafft ist und sie im Gefängnis sitzt.“

„Milliarden für das rassistische und durch und durch korrupte Regime in Südafrika“, bemerkte der belgische Europaabgeordnete Tom Vandendriessche auf X, während Setiatia Stöteler, eine niederländische Europaabgeordnete von Geert Wilders‘ Partei für die Freiheit (PVV), hinzufügte, von der Leyen sollte sich ‚schämen‘.

