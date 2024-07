Britische Landwirte werden für die Zerstörung von Nahrungsmitteln bezahlt

Quelle: legitim

In Anlehnung an den Holodomor in der Sowjetunion von 1932 hat die britische Regierung ein Programm eingeführt, das Landwirte dafür bezahlt, KEINE Lebensmittel anzubauen. (Vgl. The Exposé) Diese absurde Maßnahme hat Kontroversen ausgelöst und die Landwirte im gesamten Vereinigten Königreich beunruhigt. Sie erinnert an die Zeiten, in denen die Regierungen die Bevölkerung absichtlich aushungerten, um ihre eigenen politischen und territorialen Vorteile zu erzielen.

Das heutige britische Hungersystem, das als „Sustainable Farming Incentive“ (SFI) bekannt ist, ist Teil der umfassenderen Strategie der Regierung zur Förderung „ökologisch nachhaltiger“ landwirtschaftlicher Praktiken. Anstatt diese neuen landwirtschaftlichen Praktiken schrittweise einzuführen, hat die britische Regierung beschlossen, die landwirtschaftliche Produktion vollständig zu zerstören und Millionen von Menschen der Gefahr des Verhungerns und der schwindelerregenden Lebensmittelpreise auszusetzen.

Wenn dieser Plan nicht absichtlich darauf abzielt, die Menschen verhungern zu lassen, dann könnte er auf der Dummheit von Regierungsführern beruhen, die glauben, dass endloses Gelddrucken alle ihre Probleme lösen und alle ihre Visionen verwirklichen wird. Wenn diese Regierungschefs bereit sind, landwirtschaftliche Betriebe zu schließen und die Nahrungsmittelbestände zu bewirtschaften, um den Landwirten einen bestimmten Geldbetrag zukommen zu lassen, dann wird der gesamte Kontinent unter dem Kommunismus leiden.

Ernährungssicherheit im Vereinigten Königreich gefährdet, da die Regierung die totale Zerschlagung der Landwirtschaft plant

Der Landwirt Keith Andrews aus Cornwall machte vor kurzem mit einem viralen TikTok-Video auf die Abschaffung der Landwirtschaft aufmerksam. Darin enthüllte er, dass den Landwirten finanzielle Anreize geboten werden, damit sie ihre Felder bis zu DREI JAHRE lang brach liegen lassen oder sie für Tätigkeiten nutzen, die nicht der Nahrungsmittelerzeugung dienen!

Andrews verriet, dass ihm 2.500 Pfund pro Acker angeboten wurden, um nicht jedes Jahr Lebensmittel anzubauen, sondern stattdessen Bienenmischungen und Wildvogelsamen zu pflanzen – eine Praxis, für die er im Rahmen des SFI zusätzliche Zahlungen erhält.

„Ich werde ein Feld pflügen. Ich werde Sommergerste anbauen. Ich werde von der Regierung 440 Pfund pro Acker bekommen. Und wenn die Ernte da ist, lasse ich sie im Boden verrotten“, erklärt Andrews in dem Video.

Das Ministerium für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten (Defra) hat den SFI als Teil seines Plans für den Übergang in der Landwirtschaft eingeführt, der die britische Landwirtschaft mit Umweltzielen wie dem Erreichen von „Netto-Null-Emissionen“ bis 2050 in Einklang bringen soll. (Vgl. gov.uk) Ursprünglich im Jahr 2022 eingeführt, hat sich die SFI seither auf totalitärere Visionen ausgeweitet und bietet Landwirten, die „umweltfreundliche Praktiken“ anwenden, größere finanzielle Belohnungen. Die Behauptung der Nachhaltigkeit ist nichts anderes als Doppelzüngigkeit.

Jeremy Clarkson, eine prominente Persönlichkeit in der Landwirtschaft, äußerte in einem kürzlich erschienenen Artikel seine Enttäuschung über diese Politik und wies darauf hin, dass sie den Landwirten Anreize bietet, sich von der Nahrungsmittelproduktion zurückzuziehen, um sich profitablere Umweltzuschüsse zu sichern. „Ich kenne einen Landwirt, der 60 Prozent seines Betriebs aus der Lebensmittelproduktion genommen hat, und er ist nicht allein“, sagte Clarkson und äußerte Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit solcher Praktiken bei der Deckung des nationalen Nahrungsmittelbedarfs.

Gelddrucken allein kann die realen Folgen von stillgelegten Bauernhöfen und verlorenen Nahrungsmittelquellen nicht beheben

Sir Mark Spencer, Staatsminister des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Defra), verteidigte die Initiative mit dem Hinweis, dass sie einen unvergleichlichen Beitrag zur Förderung der biologischen Vielfalt und zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks der Menschheit leiste. „Es gibt keine Mindest- oder Höchstfläche oder Heckenlänge, so dass die Landwirte selbst entscheiden können, wie viel Land sie mit ihrer SFI-Vereinbarung abdecken wollen“, erklärte Spencer. Sir Mark Spencer ist bereit, die gesamte landwirtschaftliche Infrastruktur in Großbritannien zu zerstören, um die hysterische Überzeugung der Regierung zu beschwichtigen, dass die Welt wegen des Kohlenstoffs untergehen wird.

Trotz Spencers verrückter Umweltvorstellungen fordern die Bürger, dass das Programm eingestellt wird, weil es die Ernährungssicherheit untergräbt und die Landwirte, die bereits mit den steigenden Produktionskosten zu kämpfen haben, finanziell über Gebühr belastet. Die Bestechungsgelder und Auszahlungen der Regierung werden nicht ausreichen, um sie am Leben zu erhalten und sie daran zu hindern, die Früchte ihrer Arbeit zu produzieren und zu maximieren. Schlimmer noch, diese Zahlungen werden für zerstörerische Zwecke verwendet, die reale Folgen haben, die mit Geld allein nicht zu beheben sind.

Seit diesem Vorstoß hat die britische Regierung die Bedrohung durch den Kommunismus verringert, indem sie sich verpflichtet hat, 25 % der landwirtschaftlichen Flächen aus der Nahrungsmittelproduktion herauszunehmen und Auszahlungen vorzusehen, die die landwirtschaftliche Produktion zwar einschränken, aber nicht völlig zum Erliegen bringen – zumindest noch nicht.

Quelle: Natural News

(Visited 26 times, 26 visits today)