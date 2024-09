In diesem Video werfen wir einen detaillierten Blick auf die sich vertiefende Partnerschaft zwischen Saudi-Arabien und China, die erhebliche Auswirkungen auf die geopolitische Landschaft hat. Trotz des Drucks der USA hat Saudi-Arabien seine wirtschaftlichen Beziehungen zu China intensiviert, einschließlich eines bemerkenswerten Währungsswap-Deals und Mega-Investitionen. Wir analysieren die jüngsten Entwicklungen, darunter Saudi Aramcos strategische Investitionen in China, die Rolle des Handels in lokalen Währungen und die Auswirkungen auf die globale Dominanz des US-Dollars. Erfahren Sie mehr über die Vision zweitausenddreißig Saudi-Arabiens und die Zukunft der internationalen Allianzen.

