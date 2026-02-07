BRICS-Staaten schockieren die Welt mit einer bahnbrechenden digitalen Währung

Am 1. Januar 2026 geschah etwas, das die Weltordnung veränderte.

Nicht in Washington.

Nicht in London.

Sondern in Kazan, Russland.

Die BRICS-Allianz hat still und leise eine neue internationale Währung gestartet.

Nicht angekündigt.

Nicht getestet.

Sondern live, operativ, funktionsfähig.

Ihr Name: The Unit.

Eine digitale Abrechnungswährung für den internationalen Handel.

👉 Ohne US-Dollar.

👉 Ohne westliche Banken.

👉 Ohne amerikanische Kontrolle.

