BRICS-Staaten schockieren die Welt mit einer bahnbrechenden digitalen Währung

7. Februar 2026 dieter Allgemein 0

Am 1. Januar 2026 geschah etwas, das die Weltordnung veränderte.
Nicht in Washington.
Nicht in London.
Sondern in Kazan, Russland.

Die BRICS-Allianz hat still und leise eine neue internationale Währung gestartet.
Nicht angekündigt.
Nicht getestet.
Sondern live, operativ, funktionsfähig.

Ihr Name: The Unit.

Eine digitale Abrechnungswährung für den internationalen Handel.
👉 Ohne US-Dollar.
👉 Ohne westliche Banken.
👉 Ohne amerikanische Kontrolle.

