BRICS kündigt offiziell Finanzsystem an, das SWIFT ähnelt| Was kommt als nächstes?

In diesem Video tauchen wir tief in die revolutionären Pläne der BRICS-Staaten ein, ein neues Finanzsystem einzuführen, das den US-Dollar und das westlich dominierte SWIFT-Netzwerk herausfordert. Russland führt die Bemühungen an, eine neue wirtschaftliche Realität zu schaffen, die die globale Vorherrschaft der USA infrage stellen könnte. *Was bedeutet das für die Zukunft des US-Dollars und die weltweite Finanzlandschaft?*

(Visited 1 times, 1 visits today)