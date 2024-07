BRICS führt Intrabank-Zahlungssystem ein: Was passiert als nächstes?

In diesem Video tauchen wir tief in die bahnbrechende Verknüpfung der nationalen Zahlungssysteme von Russland und Iran ein und analysieren, was das für den globalen Finanzmarkt bedeutet. Durch die Integration von Irans SEPAM-System mit Russlands SPFS schaffen diese BRICS-Mitglieder eine neue finanzielle Landschaft, die den US-Dollar umgeht und ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit stärkt.

Wir beleuchten die strategischen Schritte, die Russland und Iran unternehmen, um den Sanktionen des Westens zu trotzen und ihre Handelsvolumina zu verdoppeln. Erfahren Sie mehr über das russische MIR-Zahlungssystem und wie es die Handelsbeziehungen zwischen diesen Nationen erleichtert.

Außerdem werfen wir einen Blick auf die zukünftige Entwicklung von BRICS Pay, einem einheitlichen interbankalen Zahlungssystem, das die Dominanz des US-Dollars herausfordert und eine multipolare finanzielle Weltordnung fördert.

