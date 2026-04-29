Botschaft von Fuellmich aus dem Gefängnis: Viviane Fischers Aussage zieht dem Urteil den Boden weg

Fuellmich argumentiert, dass Viviane Fischer mit der Formulierung, die Darlehensverträge seien «ausdrücklich» als Scheingeschäfte abgeschlossen worden, einräumt, dass keine verdeckte Treuhandabrede bestand. Auf genau dieser Annahme beruhte aber das Urteil gegen den 67-Jährigen maßgeblich.

Quelle: transition-news

Reiner Fuellmich sitzt seit Oktober 2023 in U-Haft und wurde am Ende April vergangenen Jahres zu drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, 700.000 Euro veruntreut zu haben, die ihm in Form von zwei Darlehen – mit Beträgen über 500.000 und 200.000 Euro und stammend vom Corona-Ausschuss – zugeflossen sind. Das Landgericht Göttingen hielt es für erwiesen, dass er Geld veruntreut hat.

Er selbst bezeichnete das Urteil als «Fata Morgana» und sieht sich jetzt durch Aussagen von seiner ehemaligen Corona-Ausschuss-Mitstreiterin Viviane Fischer bestätigt. Die Substack-Seite «Dr. Reiner Fuellmich» hat dazu eine persönliches Schreiben von Fuellmich aus der JVA Bremervörde veröffentlich, das TN hiermit veröffentlicht. Die in dem Brief wiedergegebenen Aussagen geben die Ansichten des Autors wieder und entsprechen nicht zwingend der Position der Redaktion:

Liebe Freunde,

zusammen mit dieser neuen Stellungnahme veröffentliche ich die aktualisierte und ergänzte Fassung meiner – unzerstörbaren, da niemand sie aufhalten kann – Zivilklage auf Schadensersatz.

Der Grund dafür ist, dass zwei bedeutende Ereignisse eine Art Umwälzung in meinem Scheinverfahren ausgelöst haben.

Ereignis Nummer eins ist, dass Viviane Fischer, meine ehemalige Co-Moderatorin beim Corona-Ausschuss, ganz am Ende des Jahres 2025 einen Artikel veröffentlichte, in dem sie – sicherlich unbeabsichtigt – zugab, dass sowohl sie, als auch die beiden Berliner Anwälte/Vertreter des deutschen Inlandsgeheimdienstes, des Bundesamts für Verfassungsschutz, vor Gericht gelogen haben, als sie in meinem Schein-Verfahren befragt wurden.

Das bedeutet, dass die gesamte Grundlage für die Entscheidung von Richter Schindler weggefallen ist.

Und es gibt nun – zumindest für jedes nicht korrupte Gericht – einen hinreichenden Verdacht für eine strafrechtliche Untersuchung gegen die drei Anwälte Viviane Fischer, Justus Hoffman und Antonia Fischer wegen Falschaussage vor Gericht (in deutschen Gerichten stehen Zeugen bei ihrer Aussage in der Regel nicht unter Eid) sowie für eine strafrechtliche Untersuchung gegen Richter Schindler wegen Amtsmissbrauchs und Rechtsbeugung, einem sehr schweren Verbrechen, wie ich bereits zuvor betont habe.

Das andere bemerkenswerte Ereignis ist ein Beschluss der Göttinger Scheinjustiz, der den Verdacht bestätigte, dass diejenigen, die mich in Mexiko entführen ließen, mich in Göttingen den sadistischen/satanischen Maßnahmen der «weißen Folter» unterzogen und dann zu einer unverschämt langen Haftstrafe verurteilten, entweder direkt zur Epstein-Gemeinschaft ritueller Kinderschänder und Babyschlächter gehören oder diese Gemeinschaft schützen.

Wie die Epstein-Akten gezeigt haben, bat Bill Gates Epstein, ein Investitionsgeschäftsmodell zu entwickeln, durch das die superreichen Kultmitglieder in die Pandemie investieren und Unmengen an Geld verdienen könnten. All dies wird bis ins kleinste Detail untersucht und aufgedeckt werden. Hinter den Kulissen haben wir sehr intensiv an einem Plan gearbeitet, um dies außerhalb der korrupten Rechtssysteme der westlichen Welt zu erreichen.

Nur um etwaige Befürchtungen auszuräumen, die Ihr vielleicht habt: Ich bin immer noch auf den Beinen – nichts, was die Monster getan haben, um mich zu brechen und zum Schweigen zu bringen (was sie selbst zerstören wird, da wir ihre Verbrechen und die Namen der Täter aufdecken konnten), hat funktioniert. Ich werde gemeinsam mit Euch allen dafür sorgen, dass kein einziges dieser Monster und keine ihrer kleinen Marionetten der Gerechtigkeit entkommt. Vielleicht ist das das einzig Gute, das aus meinen Erfahrungen in zwei verschiedenen Gefängnissen hervorgegangen ist – abgesehen von der Erkenntnis, dass wir keine Gefängnisse brauchen, nicht einmal für die Monster, da sie auf andere Weise beseitigt werden, da bin ich mir sicher.

Niemand und nichts kann mich oder irgendjemanden auf dieser Seite des Zauns brechen. Ich glaube, ich habe bereits bewiesen, dass ich unter Druck nicht zusammenbreche. Also glaubt mir, wenn ich sage, dass wir alles tun werden, was getan werden muss, damit wir in einer humanen, sauberen Welt leben, unserer Welt, ohne irgendwelche Monster.

Doch lassen Sie mich mit dem ersten der beiden oben genannten Ereignisse beginnen, die mich dazu veranlasst haben, die Zivilklage auf Schadensersatz zu aktualisieren und zu ergänzen, nämlich mit Viviane Fischers schriftlichem Geständnis (jetzt verfügen wir sogar über schriftliche Beweise, die stets besser und zuverlässiger sind als Zeugenaussagen), dass sowohl sie als auch die beiden Anwälte Antonia Fischer und Justus Hoffmann vor Gericht gelogen haben, als sie im Winter und im frühen Frühjahr 2024 befragt wurden.

Es ist der Artikel, den Viviane Fischer am 21. Dezember 2025 auf ihrer Plattform 2020News veröffentlichte, der sowohl ihr als auch Antonia Fischer und Justus Hoffmann das Grab schaufelte.

Lassen Sie mich kurz zusammenfassen, worauf die Entscheidung von Richter Schindler beruht. Der zentrale Eckpfeiler dieser Entscheidung ist, dass – nachdem die ursprünglichen Vorwürfe, ich hätte gegen das Gesellschaftsrecht verstoßen, indem ich die Spenden entgegennahm, um einen Teil der Spenden vor der Beschlagnahmung durch den Deep State zu schützen, zusammengebrochen waren – er behauptet, ich hätte gegen eine geheime Vereinbarung verstoßen, die seiner Behauptung nach zwischen Viviane Fischer und mir geschlossen worden sei, wonach die Darlehensverträge nur als Scheinvereinbarungen abgeschlossen worden seien, um eine geheime Treuhandvereinbarung zu verschleiern, gemäß der ich verpflichtet gewesen sei, das Darlehensgeld auf ein privates Bankkonto zu überweisen und dort zu belassen.*

Nur ich [soll demnach dazu verpflichtet worden sein], nicht Viviane Fischer, da sie das Darlehen nicht zurückzahlen konnte, weil sie es für ihren Lebensunterhalt verwendet hatte.

Zu Schindlers Unglück existiert keine solche Vereinbarung in schriftlicher Form. Und als er versuchte, Viviane Fischer dazu zu drängen, ihm die gewünschte Antwort auf seine Frage zu geben, ob sie zumindest jemals mit mir über eine solche Vereinbarung gesprochen habe, sagte sie einfach «nein».

Das brachte ihn in eine sehr unangenehme Lage, denn wenn eine angebliche Vereinbarung weder schriftlich vorliegt, noch Beweise dafür existieren, dass sie mündlich getroffen wurde, dann existiert sie natürlich überhaupt nicht, außer vielleicht in Viviane Fischers Kopf, aber das reicht für eine Vereinbarung einfach nicht aus, das heißt für einen Willensübereinstimmung.

Doch Richter Schindler musste den Anweisungen derer folgen, die ihn in der Hand hatten.

Nach dieser kurzen Zusammenfassung ist hier das Problem, das er nun aufgrund von Viviane Fischers Artikel vom 21. Dezember 2025 hat.

Darin schreibt sie:

«Sogenannte Darlehensverträge (…) waren AUSDRÜCKLICH [Hervorhebung durch mich] als Scheingeschäfte ausgestaltet.»

Wie kann das sein, wenn Richter Schindler in seiner Entscheidung vom 24. April 2025 – aufgrund der unzureichenden Aussage von Viviane Fischer – gezwungen war zu schreiben, dass keine ausdrückliche geheime Vereinbarung bestand, sondern dass wir eine «stillschweigend» vereinbarte Chat-Kommunikation zwischen mir und Viviane Fischer abgeschlossen hatten?**

Und wie hat er die E-Mail- und Chat-Kommunikation zwischen mir und Viviane Fischer so ausgelegt, dass daraus irgendwie hervorgeht, wir hätten uns «stillschweigend» auf seine gewünschte «geheime Vereinbarung» geeinigt?

Aufgrund dieser schriftlichen Erklärung von Viviane Fischer steht nun fest, dass Viviane Fischer gelogen hat, als sie – mehr oder weniger beiläufig, da sie wieder einmal nicht bei der Sache war – vor Gericht sagte, sie habe «geglaubt», ich würde das Darlehensgeld vom Bankkonto des Corona-Komitees auf mein eigenes privates Bankkonto überweisen (wohl wissend übrigens, dass ich zu diesem Zeitpunkt kein Bankkonto hatte, sondern nur eines für meine Anwaltskanzlei, da die Banken alle meine privaten Konten gekündigt hatten) und es dort als das aufbewahren würde, was sie als «Liquiditätsreserve» bezeichnete.

Diese widersprüchlichen Aussagen von Viviane Fischer vor Gericht und außerhalb des Gerichts bestätigen, dass Richter Schindler sich des schweren Vergehens der Rechtsbeugung schuldig gemacht hat, weil er sich weigerte, auch nur einen der von der Verteidigung geladenen Zeugen anzuhören, um seine absolut lächerliche neue Behauptung zu widerlegen.

Hätte er uns, wie es nach deutschem Strafprozessrecht vorgeschrieben ist, die Möglichkeit gegeben, Viviane Fischer und ihren Anwalt zu befragen, wäre ihm diese ganze (entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise) Scheißshow direkt ins Gesicht explodiert. Warum? Weil offensichtlich nicht einmal Viviane Fischers Anwalt ihre seltsame Geschichte glaubte, und ich der Staatsanwaltschaft und dem Gericht daher eine Eidesstattliche Erklärung von mir vorgelegt hatte, in der ich unter Strafe des Meineids erkläre, dass Viviane Fischer und ich lediglich Darlehensverträge abgeschlossen hatten und dass wir niemals irgendwelche anderen Vereinbarungen getroffen hatten, geschweige denn eine geheime oder offene Treuhandvereinbarung.

Doch es kommt noch mehr. Viviane Fischer räumt in ihrem Artikel zudem ein, dass «Justus Hoffman und Antonia Fischer in einer Eidesstattlichen Erklärung vom Juli 2025 … angaben, Reiner Fuellmich habe ihnen in einem Telefonat im August 2021 mitgeteilt, dass das Corona-Komitee Gold gekauft habe».

Diese Erklärung steht im Widerspruch zu ihrer Aussage, in der sie behaupten, nichts von dem Goldkauf gewusst zu haben.

Das bedeutet natürlich, dass Antonia Fischer und Justus Hoffman vor Gericht gelogen haben.

Und diese Lüge lässt stark vermuten, dass sie auch gelogen haben, als sie vor Gericht angaben, nichts von den Darlehensverträgen gewusst zu haben, obwohl ich – zu Recht – erklärt hatte, dass ich ihnen von den Darlehensverträgen erzählt hatte, als ich sie im November 2020 in ihrer seltsamen Ein-Zimmer-Anwaltskanzlei besucht hatte, unmittelbar nachdem Viviane Fischer und ich gewarnt worden waren, dass die unmittelbare Gefahr bestehe, dass das Bankkonto des Corona-Komitees vom Deep State beschlagnahmt werde, das heißt durch die Arbeitgeber von Antonia Fischer und Justus Hoffman, wie wir nun wissen.

Wie dem auch sei, mit diesen beiden Lügen und dem sehr dünnen Teppich, den Richter Schindler geknüpft hatte und der nun unter seiner vorgetäuschten Entscheidung weggezogen wurde, steht diese nun da wie ein einsames Gebilde in der Luft – wie die Verfolger der Roadrunner, wenn diese buchstäblich zu weit gegangen sind, über die Klippe hinaus. Das heißt: Zum einen können Antonia Fischer und Justus Hoffman, wenn sie alles wussten, wie ihre Lüge vor Gericht stark nahelegt, keinen Schaden aufgrund meines und Viviane Fischers Darlehens erlitten haben.

Und wenn niemand einen Schaden erlitten hat, liegt keine «Verletzung einer Treuepflicht» vor, für die jemand strafrechtlich haftbar wäre.

Zweitens: Da es außer den Darlehensverträgen, die Viviane Fischer und ich abgeschlossen haben, keine (geheimen oder offenen) Vereinbarungen gibt, besteht auch keine Treuepflicht, die sich aus einer solchen nicht existierenden Vereinbarung ergibt und die ich hätte verletzen können.

Kurz gesagt: Ich habe keine Straftat begangen.

Und niemand hat durch die Darlehensverträge einen Schaden erlitten, außer mir, dessen Geld Antonia Fischer und Justus Hoffman zusammen mit ihrem dritten Komplizen (und es gibt noch mehr als nur diesen einen, das kann ich Ihnen versichern)*** gestohlen haben, um es mir unmöglich zu machen, das Darlehen zurückzuzahlen, und damit ihre Strafanzeige prima facie – also auf den ersten Blick – zumindest für jemanden, dessen Gehirn gut belüftet ist, plausibel erscheinen zu lassen.

Es gab jedoch noch einen weiteren Vorfall, der mich dazu veranlasste, meine Zivilklage zu aktualisieren und zu ergänzen.

Wie Sie wissen, kann ich mit meiner Frau nur unter Aufsicht eines Vollzugsbeamten telefonieren, der diese Gespräche überwacht, die nach 20 Minuten unterbrochen werden. Dies ist an sich völlig rechtswidrig und verstößt gegen Artikel 10 des Grundgesetzes, der besagt, dass Telefongespräche absolut geschützt sind, das heißt vor staatlicher Übergriffigkeit geschützt sind, da die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes sogenannte «defensive» Rechte gegenüber dem Staat darstellen.

Und Gespräche zwischen Ehemann und Ehefrau dürfen überhaupt nicht überwacht werden, denn dies verletzt nicht nur ihr Recht auf Privatsphäre, also ihr Recht, in Ruhe gelassen zu werden, sondern zerstört tatsächlich den Kern dieses Rechts, nämlich nicht nur private, sondern intime Gespräche zwischen Ehemann und Ehefrau.

Die einzige Ausnahme hiervon besteht, wenn es klare und überzeugende Beweise dafür gibt, dass Ehemann und Ehefrau sich entweder zu einer Straftat, und zwar zu einer schweren, verschwören oder wenn sie zu Gewalt aufrufen.

Es gibt jedoch keine solchen Beweise, ja überhaupt keine Beweise in dieser Hinsicht, was die Gespräche zwischen Inka und mir betrifft.

Aber wen interessiert das schon, wenn man Befehle hat, denen man folgen muss, wie Richter Schindler, der, wie sich herausstellt, für diese «weiße Folter im Kleinen», wenn man so will, verantwortlich ist.

Richter Schindler ging jedoch noch einen Schritt weiter, und zwar in einem Telefongespräch zwischen Inka und mir Ende März. Der Beamte, der mein Telefongespräch mit Inka überwachte, unterbrach uns mitten im Gespräch, gerade als ich Inka zu erklären begann, dass wir die Pädophilen zur Rechenschaft ziehen würden, die für meine Entführung, die «weiße Folter» und meine Inhaftierung (verantwortlich sind).

Da wir nun sehr starke und glaubwürdige Beweise haben, dass zumindest einige von ihnen entweder direkt in den Epstein-Skandal verwickelt sind oder die Epstein-Gemeinschaft schützen, wie ich nun aus den Epstein-Akten weiß, die von Bill Gates beauftragt wurden, ein Investitionsgeschäftsmodell zu entwickeln, mit dem die superreichen Monster in die Pandemie investieren könnten.

All dies erklärte ich dem Beamten, der mich nach meinem Telefonat wieder einsperrte. Er wirkte verwirrt und wollte eigentlich nichts davon wissen.

Am nächsten Tag rief mich der für die Untersuchungshaft zuständige Beamte, Herr Heitkaemper, in sein Büro und befragte mich zu dem Vorfall. Ich erklärte ihm alles noch einmal, die Verletzung der verfassungsmäßigen Rechte von Inka und mir und die Tatsache, dass wir nun über alle oben genannten Beweise verfügen, die zumindest einige der Täter der an mir begangenen Verbrechen belasten. Und er sagte, dass dies nicht wirklich die Schuld des Vollzugsbeamten sei, sondern dass er, genau wie alle anderen im Gefängnis Bremervörde, lediglich Befehle befolgt habe. Befehle, die natürlich von der Göttinger Justiz kamen.

Nun, da haben wir es: Der Kreis hat sich geschlossen, angefangen bei meiner juristischen Tätigkeit vor mehr als 20 Jahren, als ich Überlebende rituellen Kindesmissbrauchs vor Gericht vertrat, über meine Arbeit als Vertreter von Verbrauchern und mittelständischen Unternehmen im Kampf gegen betrügerische globale Konzerne, bis hin zu meiner Arbeit zur Aufdeckung der Pandemie – und nun verbindet der Epstein-Skandal all das miteinander.

Aus diesen beiden Gründen – den neuen Beweisen, die belegen, dass die Hauptzeugen der Staatsanwaltschaft vor Gericht gelogen haben, und dem Epstein-Skandal, der hinter den gegen mich begangenen Straftaten steht – habe ich meine Zivilklage auf Schadenersatz aktualisiert und ergänzt.

Diese Zivilklage ist unzerstörbar, weil …

… es im Zivilrecht keinen Staatsanwalt gibt, dem von Politikern = dem Deep State befohlen werden kann, diesen Fall nicht voranzutreiben.

… die Täter der gegen mich begangenen Verbrechen alle Fristen für die Beantragung von einstweiligen Verfügungen gegen mich versäumt haben.

… sie nicht einmal eine Straf- oder Zivilklage wegen Verleumdung gegen mich einreichen können, da dies unweigerlich zu einer Anhörung all jener Zeugen führen würde, die Richter Schindler nicht hören wollte, und dies wiederum ebenso unweigerlich dazu führen würde, dass die ganze Wahrheit ans Licht kommt und die Lügen im hellen Tageslicht entlarvt werden – das beste Desinfektionsmittel, wie wir alle wissen.

Das Schweigen der Täter, die sich in einer ausweglosen Lage befinden, bedeutet ein stillschweigendes Eingeständnis (oder, um es mit Richter Schindlers Worten zu sagen: ein implizites Eingeständnis), dass alles, was ich in meiner Zivilklage (und damit auch in meiner wesentlich umfangreicheren Strafanzeige) schreibe, korrekt ist und der Wahrheit entspricht.

Wenn ich mir nun alles anschaue, was ich euch gerade erzählt habe, sogar das scheinbare Chaos im Nahen Osten, sehe ich jetzt allen Grund, mich an die 1970er-Jahre-Band Kool and the Gang und ihre Hits «Celebrate» und «Fresh» zu erinnern, aber auch an einige der großartigen Hits von Fleetwood Mac, darunter «Dreams», «Go your own way» und «You Make Loving Fun».

Was mich betrifft, ist es fast schon Partyzeit, meine Freunde.

Wir sehen uns alle sehr bald.

Schreiben Sie einen Brief und/oder eine Postkarte an Dr. Reiner Fuellmich:

JVA Bremervörde

Dr. Reiner Fuellmich

Am Steinberg 75

D – 27432 Bremervörde

Deutschland

Hinweis: Nur Briefe und Postkarten werden an Reiner weitergeleitet. Reiner kann keine Pakete und Bücher erhalten.

Wenn Sie direkt mit Inka Fuellmich kommunizieren und Unterstützung für Reiners Freiheit senden möchten, senden Sie Ihren Brief und/oder Scheck bitte an folgende Adresse:

Inka Fuellmich

c/o Daisy Papp Mindset Evolution Foundation

13300 S Cleveland Ave

Suite 56

Fort Myers, FL 33907 USA

Bitte geben Sie unbedingt «Suite 56» in der Adresse an, um die Zustellung sicherzustellen. Ihr Brief wird an Inka Fuellmich weitergeleitet und Ihre Unterstützung wird auf das Sonderkonto der Mindset Evolution Foundation für Reiners Freiheit eingezahlt.

Hinweis: Schecks können erfolgreich bearbeitet werden, wenn Sie auf dem Scheck „Pay in the order of:“ (Zahlbar an) «Daisy Papp Mindset Evolution Foundation» angeben.

Tragen Sie im Verwendungszweck «Inka und Reiner» ein. Vielen Dank

Siehe dazu auch das Interview von TN mit Fuellmichs Anwältin Katja Wörmer: «Durch seine Verurteilung wird ‹die politische Färbung des Prozesses mehr als deutlich›».

** Fuellmichs Kernargument ist folgendes: Richter Schindler hat sein Urteil maßgeblich darauf gestützt, dass die Darlehensverträge nur scheinbar Darlehen waren, in Wahrheit aber eine geheime Absprache (stillschweigende Treuhand) zwischen Fuellmich und Viviane Fischer bestand. Viviane Fischer schreibt nun in ihrem Artikel vom 21. Dezember 2025: «Die sogenannten Darlehensverträge waren ausdrücklich als Scheingeschäfte ausgestaltet.» Fuellmich interpretiert diesen Satz so: Das Wort «ausdrücklich» beweist, dass es keine geheime Absprache gab, sondern dass allen Beteiligten offen und klar war, dass es sich um reine Scheingeschäfte handelte. Damit bricht die zentrale Konstruktion des Richters («geheime Treuhand-Absprache») zusammen.

Zusätzlich sieht Fuellmich darin ein indirektes Geständnis von Viviane, dass sie und vor allem Justus Hoffmann und Antonia Fischer vor Gericht falsch ausgesagt haben – da die drei vor Gericht den Eindruck erweckt hätten, es habe sich um echte, ernstgemeinte Rechtsgeschäfte gehandelt, obwohl sie wussten, dass es nur Schein war. Zugleich gebe es keinerlei stichhaltige Belege für eine (geheime oder offene) Vereinbarung, dass Fuellmich das Geld als Liquiditätsreserve hätte vorhalten müssen.

*** Gemeint ist Marcel Templin.

Quelle:

Substack Dr. Reiner Fuellmich: New Statement from Dr. Reiner Fuellmich – 19. April 2026

2020 News: Wer oder was blockiert den Corona-Ausschuss? – 21. Dezember 2025

Transition News: EXKLUSIV: Fuellmichs Anwältin Wörmer: Durch seine Verurteilung wird «die politische Färbung des Prozesses mehr als deutlich» – 27. April 2025

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