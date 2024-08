„Boah, is halt so, ne“ – Habeck zum Milliarden-Loch bei Haushalt 2025

Die Ampelregierung hat sich erneut auf einen Kompromiss zum Bundeshaushalt für das kommende Jahr geeinigt. Trotz hoher Neuverschuldung im Rahmen der Schuldenbremse klafft im Regierungsentwurf ein milliardenschweres Loch.

Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) sagte gegenüber der ARD, dass die Koalition das fehlende Geld im Laufe des Jahres noch „finden“ könne. „Aber wir haben es jetzt halt nicht gefunden, das ist so – boah, wie soll ich sagen – is halt so, ne?“

Was gibt es doch für dumme Leute – besonders in der Regierung!

