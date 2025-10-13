Noch so ein Dummschwätzer ohne auch nur einen Hauch an Beweisen. Welche europäischen Demokratien soll Russland destabilisieren? Das macht Berlin und Brüssel mit ihren Lobby-Agenten von ganz alleine. Dafür braucht es kein Russland. Vielleicht sollte dieser Dummkopf, der Volksverhetzung betreibt, einfach mal ein paar Geschichtsbücher lesen. Im Auftrag der Regierung aber ist alles erlaubt.

Der neue Präsident des Bundesnachrichtendienstes Martin Jäger hat am Montag in einer öffentlichen Anhörung gefordert, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. Moskau wolle „seine Einflusszone nach Westen ausdehnen und Europa wirtschaftlich in Abhängigkeit bringen“. Um dieses Ziel zu erreichen, würde Russland „eine direkte militärische Auseinandersetzung mit der NATO nicht scheuen“. Deutschland müsse sich auf „weitere Lageverschärfungen“ vorbereiten.

(Visited 65 times, 45 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …