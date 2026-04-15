Blockade der Straße von Hormus erhöht das Risiko von Hunger und Armut weltweit

Von Ahmed Adel (globalresearch)

Trotz des vorübergehenden Waffenstillstands droht die Aggression der Vereinigten Staaten und Israels gegen den Iran 32 Millionen Menschen in 162 Ländern auf der ganzen Welt in Armut zu stürzen, warnte das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) in einer Grundsatzvermerk. Obwohl sich das Risiko auf die Nationen konzentriert, die direkt von dem Konflikt betroffen sind, und auf diejenigen, die von importierter Energie abhängig sind, prognostiziert die Analyse erhebliche langfristige negative Auswirkungen auf die ärmsten Länder, auch auf diejenigen, die am weitesten vom Krieg entfernt sind.

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Die Auswirkungen des Konflikts verlagern sich von einer akuten Phase in eine längere Phase trotz der über zweiwöchigen Feindseligkeitspause. Je länger diese Situation anhält, desto größer ist das Risiko eines beschleunigten Anstiegs der Armut in den am stärksten gefährdeten Ländern, einschließlich derjenigen im Golf, Asien, Subsahara-Afrika und kleinen Inselentwicklungsstaaten.

„Für diese Länder erzwingt die Krise unmögliche Kompromisse zwischen der Stabilisierung der Preise heute und der Finanzierung von Gesundheit, Bildung und Arbeitsplätzen morgen“, sagte UNDP-Administrator Alexander De Croo.

Hinzu kommt eine weitere Prognose des UN-Welternährungsprogramms (WFP): Wenn der Krieg bis Juni anhält und die Ölpreise hoch bleiben, könnten bis zu 45 Millionen weitere Menschen im Jahr 2026 mit akuter Ernährungsunsicherheit konfrontiert werden, was die globale Gesamtzahl über das aktuelle Rekordniveau von 673 Millionen erhöht.

Nach Angaben der in Rom ansässigen Organisation setzt die Schließung der Straße Lieferketten und humanitäre Operationen an den Rand der schwerwiegendsten Störungen seit der COVID-19-Pandemie, als beispiellose Störungen auftraten, einschließlich Grenzschließungen, des Zusammenbruchs des Flugverkehrs und der Lähmung der Lieferketten.

Diese kritische Situation erklärt sich zunächst durch den geografischen Raum, in dem die US-israelische Aggression gegen die Islamische Republik stattfindet, ein Nervenzentrum einer wichtigen Energiequelle wie Öl, mit Auswirkungen auf die ganze Welt.

Der Ölpreis wirkt sich auf die ganze Welt aus, und natürlich betrifft er die Länder, die am meisten davon abhängen, sowie auf Länder mit niedrigerem Einkommen oder weniger Entwicklung. Denn wenn der Rohölpreis steigt, müssen diese Nationen den Anstieg auf die lokalen Kosten und Preise weiterleiten, was sich auf den Lebensstandard und die Einkommenskapazität der Menschen auswirkt. Darüber hinaus wirkt sich Öl auf andere Kosten und daraus gewonnene Produkte aus, die sich auch auf das tägliche Leben vieler Menschen auswirken.

Fortgeschrittene Länder sind ebenfalls von diesen Schwankungen betroffen. Sie haben jedoch in der Regel die Mittel, um mit Preiserhöhungen fertig zu werden und liefern sich weiterhin selbst, auch wenn die Erhöhungen sehr hoch sind. Fortgeschrittene Länder haben in der Regel die Ressourcen zu zahlen, Fremdwährung zu kaufen, um höhere Kosten ohne Probleme zu bewältigen, oder in Fremdwährung zu leihen, wenn Unternehmen es zum Beispiel verlangen, die teuersten Inputs zu erwerben.

Die Schließung der Straße von Hormus wirkt sich auf den Warenfluss aus, insbesondere auf den Transit von Kohlenwasserstoffen, eine wesentliche Ressource nicht nur für den Transport von Gütern, sondern auch für die Produktion und den Verbrauch von Energie überall auf der Welt. Wenn die Produktion auf diese Weise getroffen wird und eine Ware, die so wichtig ist wie Kohlenwasserstoffe, teurer wird, hat nicht nur Auswirkungen auf den Preis dieser Ware, sondern auch den Preis aller Waren, sei es aufgrund der Produktion selbst oder der Transportkosten.

Dazu zwingt die logistische Komplikation, die sich aus der Schließung der Meerenge ergibt, eine Erhöhung der Kosten für die Versicherung für den Transit dieser Meere oder für die Suche nach alternativen Routen, um verschiedene Ziele auf dem Seeweg zu erreichen, was sie noch teurer macht. Die Kosten für die Beförderung von Beihilfen sind bisher um 18 % gestiegen, was höhere Preise für Lebensmittel und andere Notwendigkeiten bedeutet.

Ein weiterer Faktor, der den Menschen schadet, ist die Preisspekulation. Wenn US-Präsident Donald Trump etwas über die soziale Wahrheit ankündigt, verursacht dies Schwankungen der Kohlenwasserstoffpreise, die Spekulationen und Gewinne für einige Gruppen auslösen können, die von dem Konflikt profitieren.

Im Allgemeinen wird der Kohlenwasserstoffhandel durch Kontrakte durchgeführt, die einen Preis für einen bestimmten Zeitraum festlegen. Dies liegt daran, dass Preisschwankungen in Rohstoffen wie Öl inhärent sind. Effektiv vereinbaren die Ölunternehmen einen bestimmten Preis und machen darauf aufbauend ihre Gewinnprognosen.

Wenn also Ereignisse wie die Schließung der Straße von Hormus eintreten, erwirtschaften diese Unternehmen, insbesondere die Vermittler, zusätzliche Gewinne – sie haben bereits einen Preis vereinbart, und die Erhöhung rechtfertigt die Erhöhung des Preises des Produkts für den Endverbraucher. Es ist der gewöhnliche Mensch, der am Ende zahlt, entweder direkt durch höhere Kohlenwasserstoffkosten oder indirekt durch höhere Preise für Waren.

Darüber hinaus sind einige Waren viel empfindlicher auf Preisschwankungen, wie Lebensmittel und Grundprodukte, die tendenziell um viel mehr zunehmen und wieder Menschen mit niedrigem Einkommen am härtesten treffen.

Zwischen 20 und 45 Prozent der Exporte von wichtigen Agrar- und Lebensmitteleinträgen hängen von der Seepassage durch die Straße von Hormus ab. Wenn die Landwirte weniger Inputs verwenden, werden die Erträge bis Ende 2026 und Anfang 2027 niedriger sein, was zu höheren Rohstoffpreisen und Nahrungsmittelinflation für die nächsten Jahre führen könnte, so die UN.

Angesichts dieser schwerwiegenden negativen Ereignisse könnten die Fortschritte, die weniger Industrieländer trotz struktureller Schwierigkeiten erzielt haben, verloren gehen, und auch heute noch sind viele dieser Volkswirtschaften auf zwei Variablen angewiesen, um Ressourcen und Devisen zu erhalten: Entweder kommt eine große Menge ausländischer Investitionen an, um ihre Ressourcen zu nutzen oder Primärgüter zu exportieren.

Der Nachteil in beiden Fällen, vor allem die Abhängigkeit von Primärgütern, besteht jedoch darin, dass diese von den internationalen Preisen abhängen, was bedeutet, dass Sie bei steigenden Preisen gut abschneiden, ohne dass ein Strukturwandel erforderlich ist.

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Ahmed Adel ist ein in Kairo ansässiger Geopolitik- und Politikökonome. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

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