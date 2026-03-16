BlackRock stoppt Auszahlungen – ist die nächste Finanzkrise schon da?

BlackRock ein Schneeballsystem? Oder antikapitalistische Propaganda?
Stell dir vor, du stehst in einem riesigen Bankgebäude, in dem plötzlich Alarmglocken läuten. Genau das passiert gerade auf den Finanzmärkten – live und in Echtzeit. BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter mit zehn Billionen Dollar unter Verwaltung, hat Rücknahmen in einem Kreditfonds begrenzt. Anleger konnten nur die Hälfte ihres Geldes abziehen – ein klares Signal, das Wellen durch den gesamten Markt schickt.
Die Hintergründe zeigen, wie verwundbar das System ist: Insolvenzen wie die von First Brands Group und Tricolor offenbarten Schwachstellen im Kreditmarkt. Fonds wie Blue Owl Capital mussten ebenfalls Rücknahmen stoppen. Die Aktien großer Finanzunternehmen reagierten sofort. Die extreme Konzentration, steigende Zinsen und der Rückzug institutioneller Investoren erhöhen die Sensibilität.
Doch anders als 2008 sind die Strukturen heute isolierter. Einzelne Fonds können leiden, ohne dass das gesamte System sofort kollabiert. Trotzdem spüren Anleger den Engpass sofort. Jede Entscheidung, jede Warnung – von George Noble, Marc Rowan oder Jane Fraser – wird zum Signal. Liquidität ist kein unendlicher Strom mehr; das System wird getestet.
Die Lehre: Die Finanzwelt ist in einem Stresstest, in dem Vorsicht, Beobachtung und schnelle Reaktionen entscheidend sind. Es gibt noch kein Feuer, nur Rauchmelder. Doch die Spannung ist spürbar, die Grenzen sichtbar. Wer jetzt genau hinschaut, versteht, wie Liquidität, Fondsstrukturen und Marktstimmung zusammenwirken.
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Man weiß nie genau, wann es einen Wirtschaftskrach gibt, bis auf die ganz oben, die den Krach vermutlich auch auslösen und sich sill und heimlich vorher in Sicherheit gebracht haben. Diese Blackrock-Geschichte wird bestimmt keine auslösen.
Ich habe einmal versucht in Wilhelm Treues, Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit, herauszufinden, wie es zum Schwarzen Freitag 1929 kam,
https://www.zvab.com/servlet/BookDetailsPL?bi=31250405941
und fand keinen stichhaltigen Grund. Da stand wohl drin, daß die Citybank die Anleger aufforderte, bestimmte Wertpapiere zu halten, während sie selbst diese über Strohmänner verkaufte. Also ein übliches Betrugsverfahren, wie es auch Steinbrück und Merkel trieben, als sie am 5. Oktobeer 2008 für die Banken Versicherungen abgab, die sie nie hätten halten können. Es hängt eben alles vom Vertrauen ab, und in diesem Fall kehrte das Vertrauen zurück.
https://www.spiegel.de/wirtschaft/merkel-und-steinbrueck-im-wortlaut-die-spareinlagen-sind-sicher-a-582305.html
Wenn so ein Vertrauensverlust eintritt, erscheint er immer irrational zu sein, weil plötzlich ein Damm bricht. Zur Zeit haben sich viele Probleme angehäuft, die alle so einen Dammbruch verursachen könnten. Die Überschuldung der meisten Staaten, auch China, der Anstieg der Zinsen von fast Null auf ca. 5 % und jetzt die Energiekrise, die mutwillig von Netanjahu verursacht wurde, weil er den Iran auf Leben und Tod herausfordert.
Interessant ist, daß in dieser echten Krise wegen Energiemangels die Edelmetallpreise gegen den Dollar und Euro sogar fallen, weil offensichtlich die realen Sorgen die hypothetischen überwiegen. Die Edelmetalle werden erst durch die Decke gehen, wenn allen klar wird, daß das Fiatgeld perdu ist. Doch dann wird man davon auch nichts haben, weil es dann nicht nur behindert wird wie jetzt, sondern regelrecht verboten sein wird.
Daß unser ganzes Geld nur auf tönernen Füßen steht, kann man daraus erkennen, daß ein Antrag der AfD unser Gold aus dem Ausland komplett abzuhoeln, von der SPD als Panikmache verurteilt wird.
https://www.mmnews.de/aktuelle-presse/247662-afd-will-goldreserven-zurueckholen-spd-kritisiert-panikmache
Dieses Gold wird in der Bundesbankbilanz als Aktivum ausgewiesen, wird jedoch für uns nie mehr zur Verfügung stehen.
Der AfD-Antrag stammt vermutlich von Peter Boehringer, der schon seit Jahrzehnten versucht unser Gold wieder zu repatriieren. Aber alles umsonst, weil unsere Regierung und Beamten uns, einfach aber wahr, verkauft haben!
https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Angebote/titel=holt+unser+gold+heim+der+kampf+um+das+deutsche