Blackrock kauft Deutschland — Straße für Straße

So ist es (s. Video)! Der deutsche Michel aber will von all dem nichts wissen. Deshalb wählt er auch weiterhin seine Ausbeuter (cducsuspdgruenefdp).

„Die größte Bedrohung für die Freiheit ist ein untätiges Volk.“ (Richter am Obersten Gerichtshof Louis D. Brandeis)

Schaut Euch das Video an und fragt Euch, warum die Medien-Huren darüber nicht berichten.

Friedrich Merz saß vier Jahre im Aufsichtsrat von BlackRock Deutschland — und heute entscheidet er als Bundeskanzler über die Regeln, nach denen BlackRock in Deutschland operiert. Diese Untersuchung zeigt, wie institutionelle Investoren die Mietpreisbremse systematisch umgehen, warum die Wohnungsgemeinnützigkeit vor 36 Jahren still abgeschafft wurde und was das mit Ihrer Miete zu tun hat.

In diesem zweiten Teil erfahren Sie, wie der Leverage-Mechanismus funktioniert — und warum er zusammenbricht, wenn die Zinsen steigen, aber die Mieten trotzdem weiter steigen. Sie erfahren, was im Vonovia-Geschäftsbericht auf Seite 54 steht und was das über die wahre Funktion von Mietern in diesem System sagt. Und Sie erfahren, warum Deutschland keine einzige der Maßnahmen eingeführt hat, die Irland, die Niederlande, Spanien und Kanada bereits umgesetzt haben.

Diese Untersuchung benennt keine Verschwörung. Sie beschreibt ein System: Indexmietverträge, die die Bremse aushebeln. Share Deals, die Steuern umgehen. Lobbyverbände, die Gegenstudien finanzieren. Und Verbindungen zwischen Kapital und Politik, die dokumentiert, legal und öffentlich sind — aber selten zusammen betrachtet werden.

Alle zitierten Quellen — Bundestagsanfragen, Geschäftsberichte, UN-Berichte, wissenschaftliche Gutachten — finden Sie unten in der Videobeschreibung. Keine Behauptung ohne Nachweis.

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