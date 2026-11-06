von Egon W. Kreutzer



PaD 44 /2026 – Hier auch als PDF verfügbar: PaD442026 Bis wir den Kitt aus den Fenstern kratzen

Der Furor des Finanzministers – noch angefeuert vom Kanzler – treibt immer tollere Blüten, und niemand gebietet Einhalt.

Kitt, einst unentbehrlich, um Fensterscheiben gegen den Rahmen abzudichten und ihnen Halt zu geben, besteht zu 85 Prozent aus Kreide oder fein gemahlenem Kalkstein, und zu 15 Prozent aus Leinöl. Leinöl bringt pro 100 Gramm knapp 900 Kilokalorien mit. Von daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den schlimmsten Hungersnöten tatsächlich der Kitt aus den Fenstern gekratzt und als Energielieferant verzehrt wurde, woran unsere Spruchweisheiten bis heute erinnern.

Moderne Kunststofffenster kommen ohne Kitt aus. Von da ist also keine Hilfe mehr zu erwarten.

Merz, der Kanzler der größtmöglichen Diskrepanz zwischen Wort und Tat, hatte die Einhaltung der Schuldenbremse ebenso versprochen wie den Verzicht auf Steuererhöhungen. Er hat getönt: „Links ist vorbei!“, und angekündigt, Habecks Heizungsgesetz in die Tonne zu treten.

Links ist stärker denn je und wird wohl demnächst die Hauptstadt vollständig in den Ruin regieren. Habecks Heizungshammer wurde kosmetisch verändert, bleibt jedoch wirkungsgleich. Die Schuldenbremse hat man links neben den Sondervermögen und den Bereichsausnahmen liegen lassen, aus denen jährlich hunderte Milliarden neue Schulden gezaubert werden – aber der Finanzminister ist pleite.

Da frage ich mich allen Ernstes: Wo bleibt das ganze Geld eigentlich. Wir haben uns einst erklären lassen, dass das Geld ja nicht weg sei. Es habe nur jemand anderes.

Diesen Jemand würde ich gerne kennenlernen. Dann würde ich ihn fragen, was er denn für das viele Geld geleistet habe, und wie und wo sich diese Leistung im wachsenden Wohlstand der Bevölkerung zeigen würde.

Da würde er vermutlich ganz schön dumm dastehen, der Herr Jemand.

Von wachsendem Wohlstand der Bevölkerung kann ja wohl nicht die Rede sein. Es genügt ein Blick auf die Staatsquote. 1950, als Deutschland noch weitgehend zerstört am Boden lag und mit allen Kräften am Wiederaufbau und am Wirtschaftswunder arbeitete (ganz ohne türkische Gastarbeiter, übrigens) beliefen sich die Staatsausgaben, gemessen am BIP, auf 27,4 Prozent. Noch vor Kurzem hieß es, die Staatsquote nähere sich stark der 50-Prozent-Marke. Noch Helmut Kohl war überzeugt: „Bei einer Staatsquote von 50 Prozent beginnt der Sozialismus.“ Aktuell wird die Staatsquote mit 52 Prozent angegeben. Das sollte Friedrich Merz eigentlich zu denken geben. Tut es aber offensichtlich nicht. Vielleicht denkt er, er könne das Denken seinem Finanzminister überlassen, doch Lars Klingbeil scheint den überwiegenden Teil seiner geistigen Kapazität darauf zu verwenden, immer neue Steuerquellen zu erschließen.

Davon, meine Herren Kanzler und Vizekanzler wird die Staatsquote nicht sinken und der Sozialismus nicht zurückzudrängen sein. Es drängt sich die Frage auf, ob Sie das überhaupt wollen.

Nun kommen Sie mir aber bitte nicht mit dem Argument, Sie würden ja sparen.

Würden Sie sparen, müsste man das ja am Sinken der Staatsquote und damit am wachsenden Wohlstand der Bevölkerung erkennen.

Sie sparen nicht.

Sie treiben das Geld für diesen Herrn Jemand eben nicht nur durch Neuverschuldung auf, sondern auch darüber, dass die Leistungen des Staates für seine Bürger gekürzt werden. Was ist denn der Kern der Reformvorhaben im Bereich der Sozialersicherungen? Es geht doch überall darum, Leistungen zu kürzen. Rente mit 70 ist eine Leistungskürzung, Wegfall der Pflegestufe 1 ist eine Leistungskürzung, Einschnitte in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen und Kürzung des Bundeszuschusses, das sind doch Leistungskürzungen, unter denen die gesamte Bevölkerung leidet – abgesehen vielleicht von diesem Herrn Jemand, der das Geld ja jetzt haben muss.

Aber Kanzler und Vizekanzler machen nicht nur Schulden als gäbe es kein Morgen, sie kürzen nicht nur die Leistungen für die Bürger, sie sinnen und trachten unaufhörlich danach, neue, zusätzliche Steuern zu erheben, bisweilen so in Hektik, dass ein und dasselbe Gesetz am gleichen Tag teils gar nicht und teils viel zu früh in Kraft tritt. Aber da wird schnell drüberweg gehudelt. Da sagt man halt mal einfach so, dass das gültige Gesetz doch bitte nicht angewendet werden solle, weil die Steuermarken für die Tabaksteuer noch gar nicht gedruckt werden konnten.

Es sind übrigens alles Verbrauchssteuern.

Kinder trinken gerne süße Limonade. Da ist doch mit einer Zuckersteuer was zu holen. Merken ja nur die Haushalte mit Kindern.

Menschen, die sich dieses Land täglich schöntrinken müssen, um überhaupt noch weiter arbeiten zu können, dürfen bei Branntwein- und Schaumweinsteuer noch einmal extra abgezockt werden. Merken ja nur die, die sich Sekt und Cognac bislang noch leisten können.

Klar, die schon erwähnte Tabaksteuer wird trotz des irren Anstiegs nur die Raucher treffen, und

die Plastiksteuer trifft auch wieder eine andere Zielgruppe. Wer braucht schon Plastik?

Das ist eine Sonderform des „Teile und herrsche!“, indem mit jeder einzelnen Steuer immer nur einigermaßen isolierte Gruppen getroffen werden, wird die Solidarisierung zwischen diesen Gruppen erheblich erschwert. Ist so. Sonst würde man die Mehrwertsteuer um einen Punkt anheben – aber das träfe alle.

Viel kommt insgesamt bei diesen neuen Steuern nicht zusammen. Aber Herr Jemand wird sich freuen, und wenn sich Herr Jemand freut, dann können sich der Kanzler und der Vizekanzler in ihrem Erfolg sonnen, die Wünsche des Herrn Jemand befriedigt zu haben.

Derweil geht der Binnenmarkt mangels Kaufkraft der Konsumenten langsam aber sicher den Bach runter. Hier wirken Jobverluste durch Deindustrialisierung und immer weitere Belastungen durch den Staat in die gleiche Richtung und verstärken sich auch noch gegenseitig.

Der Sozialismus, den Helmut Kohl ab einer Staatsquote von 50 Prozent zu erkennen glaubte, kannte in seiner 40 Jahre lang auf deutschem Boden real existierenden Form den Liedtext:

Sie hat uns alles gegeben.

Sonne und Wind, Ziegel zum Bau

und den großen Plan …

Das war schon damals falsch. Außer dem großen Plan hat die Partei nichts gegeben, für den großen Plan jedoch hat sie genommen, was sie kriegen konnte. Im neuen Deutschland mit den neuen Ländern nennt sich die Partei Regierung, und ist wieder dabei, zu nehmen was nur geht. Insoweit kein Unterschied. Dass es erkennbar keinen großen Plan gibt, das ist der Unterschied, und ich bin mir nicht sicher, ob ein Plan dieser Regierung ein Segen für das Land wäre, oder doch eher die Wiederkehr des Fluchs der Planwirtschaft.

Es genügt ein Blick auf die kleinen Pläne. Der größte davon ist der Rüstungsplan. Lange genug hieß es, die Bundeswehr hat Schiffe, die nicht schwimmen, Panzer, die nicht fahren, Flugzeuge, die nicht fliegen und Gewehre, die zwar schießen, aber bauartbedingt leider meist daneben. Der neue Plan soll es ändern, und schon haben wir die Malaise mit dem Digitalfunk, der nicht funktionieren will, obwohl er bereits 2 Milliarden Euro verschlungen hat. Die KI erläutert das Desaster wie folgt:

Die Kernprobleme Milliardengrab: Bis Frühjahr 2026 wurden laut Medienberichten bereits rund 2 Milliarden Euro (ca. 1,75 Milliarden Euro für das System plus knapp 300 Millionen Euro für Begleitmaßnahmen) ausgegeben, ohne dass die Technik einsatzfähig ist. [1] Hardware- und Einbau-Chaos: Die Funkgeräte des Herstellers Rohde & Schwarz lassen sich nur unter massivem Aufwand in die rund 200 verschiedenen Fahrzeugtypen der Bundeswehr integrieren. Allein der Einbau in einen Leopard 2 erfordert bis zu 400 Arbeitsstunden für zwei Techniker; bei einigen Modellen (wie dem Fennek) musste sogar das Dach aufgeschweißt werden. [1, 2, 3] Gravierende Softwaremängel: Interne Berichte stuften das System als instabil und für den Übungsbetrieb ungeeignet ein. Wichtige Funktionen wie das Friendly Force Tracking (Erkennung eigener Truppen) oder zuverlässige Befehle (z. B. Feuerstopp) funktionierten im Test teilweise nicht. [1] Gefahr für die NATO-Zusagen: Die für Ende 2027 geplante Vollausstattung der 10. Panzerdivision (als zugesagte NATO-Kampftruppe) gilt durch die massiven Verzögerungen als stark gefährdet. [1, 2] Aktueller Stand und Reaktionen Teure Beraterhilfe: Das Verteidigungsministerium unter Boris Pistorius (SPD) plante, über das IT-Haus der Bundeswehr (BWI) externe Beraterfirmen (darunter Capgemini, PwC und MSG Systems) für rund 156,7 Millionen Euro einzukaufen, um das Projekt zu beschleunigen. Streit um den Zeitplan: Während das Ministerium und die beteiligten Rüstungsunternehmen (wie KNDS) betonen, am Zeitplan für die NATO-Brigade bis 2027 festhalten zu wollen, werfen Oppositionspolitiker und der Wehrbeauftragte der Bundesregierung dem Haus massive Intransparenz und ein Versagen bei der Projektüberwachung vor.

Dann die Sache mit den Fregatten. Sechs Stück waren bestellt, die 10 Milliarden Euro kosten sollten. Nachdem schon 2,3 Milliarden bezahlt waren, aber keine einzige Fregatte dem Stapellauf nahe gekommen war, nur die veranschlagten Kosten auf 18 Milliarden gestiegen waren, wurde der Auftrag zurückgezogen, mit der Folge, dass die Werft nun 4,7 Milliarden Schadensersatz fordert. Vermutlich wird ihr dieser Betrag auch zugesprochen werden. Fantastischer Plan – 7 Milliarden für keine Fregatte, statt 6 Fregatten für 10 Milliarden.

Der neue Plan: 8 kleinere Fregatten für annähernd 12 Milliarden bauen lassen.

Auch bei den Hubschraubern wollte man sparen. Zivile Modelle sollten umgebaut und zu Kampfhubschraubern aufgerüstet werden. 2,5 Milliarden Euro kosten die ersten 12 von geplanten 72 Exemplaren. Allerdings ist es bisher nicht gelungen, diese Hubschrauber kampffähig zu machen. Die vorgesehenen Lenkflugkörper zur Panzerbekämpfung hinken im Zeitplan hinterher und konnten noch nicht erprobt, geschweige denn zugelassen werden. Die Munition der 20 mm Bordkanone kann nicht freigegeben werden, wegen „elektrostatischer Empfindlichkeit“.

Das ist ein Witz!

Patronen für Maschinenkanonen sind seit dem Ersten Weltkrieg in unzählbaren Massen eingesetzt worden – und nun schafft man es nicht mehr, das Zündhütchen so zu konstruieren, dass es nicht losgeht, ohne vom Schlagbolzen getroffen zu werden? Musste da eigens eine neue Kanone mit spezieller Munition entwickelt werden? Gibt es die 20 mm Kanonen samt zuverlässiger Munition nicht in ausreichender Menge von der Stange bei jedem Waffenschieber südlich der Alpen zu kaufen?

Überall bei diesen Beschaffungsprojekten ist Boris Pistorius irgendwie beteiligt. Natürlich ist Boris Pistorius nicht Herr Jemand. Pistorius ist SPD-Genosse, der ist charakterlich sauber. Aber dass er irgendwie doch, ungewollt, aber unumgänglich, Herrn Jemand zuarbeitet, das drängt sich geradezu auf.

Irgendwie erinnert diese Regierung weniger an einen Unternehmer, der eine kluge Expansionsstrategie fährt, seine Investitionen vorher langfristig durchrechnet, mit seinen Geschäftspartnern faire, aber wasserdichte Verträge schließt und sich in Bezug auf alle Ausgabenverpflichtungen an seiner stets aktuellen, langfristigen Liquiditätsplanung orientiert, sondern an ein kleines Kind im Trotzalter, das immer nur haben, haben, haben will, und wenn man ihm sagt, dass die Eltern dies ja alles bezahlen müssten, zur Anwort gibt, dann sollten die Eltern halt auch einmal auf etwas verzichten, nicht immer nur die Kinder.

Die Staatsfinanzen sind zerrüttet. Die Jahr für Jahr weiter fortschreitende „geplante“ Neuverschuldung, wird mit steigenden, vermutlich sogar wegen Abstrichen im Ranking überproportional steigenden Zinslasten zu weiteren Belastungen der Bürger führen – sowohl durch steigende Steuern und Abgaben, als auch in Form von Leistungskürzungen.

Die Frage ist nicht mehr, was Deutschland sich alles leisten will, und wo das Geld dafür herkommen soll, die Frage ist – nur durch extreme Verschuldung noch verdeckt – was Deutschland sich überhaupt noch leisten kann, wenn wenigstens der momentane Lebensstandard der Bevölkerung erhalten werden soll.

Hört auf zu träumen! Kommt auf den Boden der Realität zurück.

Deutschland als führende Militärmacht in Europa, kriegstauglich bis 2029?

Deutschland als führende KI-Macht in Europa bis 2030?

Das sind Hirngespinste, wie es auch die Anstrengungen waren und leider immer noch sind, Deutschland zur führenden Dekarbonisierungstechnologienation weltweit zu entwickeln. Das Ergebnis dieser Anstrengungen steht schon fest. Deutschland wird sich mittelfristig komplett aus der Riege der führenden Industrienationen verabschieden.

Das sage nicht ich alleine aus meinem hohlen Bauch heraus, das hat gerade eben auch Marc Llistosella, der Chef des Münchner Bremsenherstellers Knorr-Bremse zum Ausdruck gebracht. Ohne eine grundlegende Änderung der Wirtschaftspolitik, so Llistosella, wird es in 15 Jahren keine europäische Industrie mehr geben.

Es gibt eine sehr enge Korrelation zwischen der Wirtschaftsleistung und dem Energieverbrauch einer Volkswirtschaft. Gerade wird gemeldet, der Primärenergieverbrauch Deutschlands sei in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,6 Prozent gesunken. Wieder, muss man sagen, denn der Energieverbrauch war schon 2024 im Vergleich zu 1990 um 30 Prozent gesunken. Zu verdanken ist dies in erster Linie der rückläufigen industriellen Produktion.

Die Abwärtsspirale ist inzwischen einfach überall sichtbar geworden.

Es sei denn, man hält die Augen vor der Realität fest geschlossen.

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