BIOTERRORISMUS

von Ethan Huff (dirtyworld1)

Es sieht so aus, als könnte H5N1, auch als „Vogelgrippe“ bekannt, die nächste „Pandemie“ sein, die die Globalisten auslösen wollen.

Was unter anderem einer 9,5 Millionen Dollar schweren Spende der Gates-Stiftung an die University of Wisconsin-Madison zu verdanken ist, um H5N1 auf Menschen und andere Säugetiere übertragbar zu machen.

Die McCullough Foundation, ein Projekt von Dr. Peter McCullough, twitterte, dass die Gates Foundation der UW-Madison und dem leitenden Forscher Yoshihiro Kawaoka 9,5 Millionen Dollar gespendet habe, um H5N1 – möglicherweise durch Gain-of-Function-Manipulation – so zu modifizieren, dass es „bevorzugt Rezeptoren menschlichen Typs erkennt und sich effizient auf Säugetiere überträgt“.

Ähnlich wie Fledermaus-Coronaviren, von denen wir jetzt wissen, dass sie im Labor so verändert wurden, dass sie von Fledermäusen auf Menschen überspringen können, infiziert H5N1 in seinem natürlichen Zustand Vögel.

Aufbauend auf der Forschung von Ron Fouchier, der H5N1 zuvor so verändert hat, dass es auf Frettchen übertragbar ist, liefert die Forschung von UW-Madison und Kawaoka zwei zusätzliche Mutationen, die erforderlich sind, damit das ägyptische H5N1 „Varianten“ produziert, die „Übertragbarkeitsmerkmale“ für Säugetiere aufweisen.

„Dies deutet darauf hin, dass die @gatesfoundation bioterroristische Aktivitäten im Zusammenhang mit H5N1 finanziert und Blaupausen für andere böse Akteure bereitgestellt hat, die möglicherweise eine Biowaffe entwickeln wollen“, twitterte die McCullough Foundation zu diesen beunruhigenden neuen Enthüllungen.“

Die H5N1-„Pandemie“ von 2006 ist nie eingetreten, also versuchen sie es jetzt erneut

Bereits 2006 veröffentlichten Kawaoka und sein Kollege Taisuke Horimoto eine Studie, die auf die Entwicklung neuer „Impfstoffe“ gegen das Influenza-A-Virus H5N1 abzielte.

Wie Sie sich vielleicht erinnern, wenn Sie damals dabei waren, gab es eine konstruierte Panikmache vor dem H5N1-Virus, die im Vergleich zu dem, was bei COVID geschah, zu nichts führte.

Berichten zufolge infizierten sich damals sowohl Geflügel als auch Menschen mit dem Virus H5N1, was laut Kawaoka und Horimoto „Befürchtungen auslöste, dass es in naher Zukunft zu einer neuen Grippepandemie kommen könnte“.

„Wirksame Impfstoffe gegen das H5N1-Virus werden daher dringend benötigt“, fügten sie hinzu.

Natürlich ist es nie zu einer H5N1-Pandemie gekommen, also wird jetzt alles noch einmal versucht.

Millionen angeblich infizierter Vögel wurden im ganzen Land abgeschlachtet, und jetzt pumpt die Gates-Stiftung Geld in die weitere Forschung zu H5N1, die praktischerweise darauf abzielt, die Krankheit leichter auf den Menschen übertragbar zu machen.

Laut UW-Madison geht es bei dem auf fünf Jahre angelegten Stipendium von Gates darum, bestimmte Virus-„Mutationen“ zu identifizieren, von denen Gates nach eigenen Angaben wissen möchte, dass sie „als Frühwarnung vor möglichen Pandemien der Grippe dienen könnten“.

„Ein frühzeitiges Eingreifen ist für die Eindämmung von Grippeausbrüchen von entscheidender Bedeutung“, so Kawaoka.

„Um jedoch eingreifen zu können, müssen wir das Pandemiepotenzial neu auftretender Grippeviren frühzeitig erkennen.“

In einem Nachrichtenupdate zu dieser Forschung heißt es, dass Vogelviren im Allgemeinen weder Menschen noch andere Säugetiere infizieren.

Weiter heißt es, dass es hin und wieder zu „Mutationen“ komme, die alles verändern und eine Pandemie auslösen.

Wie diese „Mutation zustande kommt“, wird in dem Artikel nicht erklärt, aber Berichten zufolge werden Kawaoka und Horimoto von Gates dafür bezahlt, ein Frühwarnsystem zu entwickeln, sobald eine Mutation eintritt, die zu einem globalen Ausbruch und einer Pandemie führen könnte.

„Die verbesserte Fähigkeit, vorherzusagen, ob ein Virus das Potenzial einer Pandemie hat, wäre für die Weltgemeinschaft von unschätzbarem Wert“, fügte Kawaoka in einer Erklärung zur Forschung hinzu.

„Millionen von Leben könnten gerettet werden, wenn Interventionsmethoden – wie soziale Distanzierung, Verteilung antiviraler Präparate und Entwicklung/Produktion von Impfstoffen – frühzeitig umgesetzt werden könnten.“

Wenn eine Vogelgrippe-„Pandemie“ ausgerufen wird, können Sie sicher sein, dass Bill Gates direkt daran beteiligt war. Weitere Informationen finden Sie auf Plague.info.

Droht jetzt eine Vogelgrippe-Krise?

