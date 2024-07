Bill Gates investiert „Milliarden“ in die neue Generation der Atomkraft – Warum wohl?

von (legitim)

Es kommt nicht oft vor, dass Bill „Mr. Ich-weiß-was-am-besten-für-die-ganze-Welt“-Gates mit einer Idee aufwartet, der wir nicht sofort skeptisch gegenüberstehen. Aber seine jüngste Zusage, die nächste Generation der Kernenergie zu fördern, scheint uns eine vernünftige Lösung für mehrere Probleme zu sein, mit denen wir in den kommenden Jahren konfrontiert sein werden.

Wie OilPrice.com diese Woche berichtete, verspricht Gates Milliarden von Dollar, um die Kernenergie über das Start-up TerraPower LLC zu fördern. Und es sieht so aus, als könnte diese Zahl noch steigen.

Gates sagte kürzlich gegenüber Bloomberg:

Ich habe mehr als eine Milliarde investiert und ich werde noch weitere Milliarden investieren.

OilPrice.com stellt fest, dass die Kernenergie weltweit als wichtiger Akteur in Dekarbonisierungsstrategien an Bedeutung gewinnt. Neben TerraPower konzentrieren sich auch Unternehmen, wie das von Sam Altman geführte Oklo, auf die Modernisierung der Kernenergie mit kleinen modularen Reaktoren.

Befürworter betonen das immense Potenzial für saubere Energie, die bewährte Technologie und die bestehende Infrastruktur. Obwohl sie nicht erneuerbar ist, stößt die Kernenergie keinen Kohlenstoff aus und könnte dazu beitragen, die globalen Emissionsziele zu erreichen.

Wie wir seit Monaten festgestellt haben, nimmt die Nachfrage nach Energie massiv zu, da der Technologiesektor, insbesondere die künstliche Intelligenz, enorme Mengen an Energie verbraucht. Dieser Nachfrageschub hat den Trend umgekehrt, wobei die Industrieländer jetzt ein schnelleres Wachstum der Energienachfrage verzeichnen als die Entwicklungsländer.

Laut Science Alert wird die IT-Branche im Jahr 2023 etwa 2% der weltweiten CO2-Emissionen ausmachen. Gartner prognostiziert, dass allein der KI-Sektor bis 2030 3,5% des weltweiten Stroms verbrauchen wird, wenn sich nichts ändert.

Als Reaktion darauf suchen die Tech-Giganten nach kohlenstofffreien Energiequellen, wobei sich viele der Kernkraft zuwenden. Das von Bill Gates und Warren Buffett gegründete Unternehmen TerraPower will den KI-Bedarf von Microsoft mit Kernenergie decken und entwickelt sicherere, weniger umstrittene Reaktoren, die mit flüssigem Natrium als Kühlmittel betrieben werden, wodurch weniger Wasser verbraucht wird und abgebrannte Brennelemente recycelt werden können. Dies wirkt Bedenken hinsichtlich gefährlicher Abfälle entgegen.

Anfang April haben wir in einem ausführlichen Bericht für Premium Subs erörtert, warum Rechenzentren mit künstlicher Intelligenz, die Elektrifizierung der Wirtschaft und Onshoring-Trends zu einer umfassenden Modernisierung des nationalen Stromnetzes führen werden. Wir haben diesen Bericht am Montag mit dem Titel „Everyone Is Piling Into The Next AI Trade“ (Alle stürzen sich auf den nächsten KI-Handel) fortgesetzt.

Im Mai stürzte sich Larry Fink auf diesen Handel:

Ich glaube, dass wir die KI richtig ausbauen müssen. Wir sprechen hier von Investitionen in Höhe von Billionen von Dollar. Datenzentren könnten heute bis zu 200 Megahertz groß sein – und man spricht jetzt von Datenzentren mit einem Gigawatt. Damit könnte man eine Stadt versorgen.

Kommentar von Jan Walter:

Die Frage ist, warum die Globalisten erst, bzw. ausgerechnet jetzt, wieder auf Kernenergie setzen wollen. Die sogenannten Smart Cities, in denen alles digital überwacht und ferngesteuert werden soll, werden den Menschen als eine attraktive Genialität präsentiert und sehr viel Strom benötigen. Es ist davon auszugehen, dass dieser Strom nur jenen zugutekommen wird, die sich dem globalistischen Diktat unterwerfen wollen; KI-gesteuerte Verwaltung, inkl. RFID-Chips unter der Haut, Gesichtserkennung, CBDCs und hast du nicht gesehen. Wer das nicht möchte, wird vermutlich keinen Zugang zur neuen Infrastruktur erhalten – so ähnlich wie sie es damals während der Corona-Zeit mit den Impfpässen geregelt haben.

