Bill Gates fordert Zensur von „Impfgegnern“ durch KI: Impfstoff-Kritik sei „Anstiftung zur Gewalt“

von Dr. Peter F. Mayer (tkp)

Der Milliardär Bill Gates fordert, dass Meinungen und fachliche Kritik durch künstliche Intelligenz (KI) zensiert werden, wenn sie die offiziellen Darstellungen zu „Impfstoffen“ in Frage stellen. Ähnlich wie auch bei der EU-Politik kann die Wahrheit nur mehr durch Zensur unterdrückt werden.

Gates, der mit Jeffrey Epstein verbundene Mitbegründer von Microsoft, machte diese Forderung kürzlich in einem Interview mit CNBC. Er sprach über die „Bedrohung“ durch „Impfgegner“ und warb für Pläne zur Bekämpfung der „Impfskepsis“ durch „Echtzeit“-Zensur, die durch KI ausgeführt werden soll.

Gates argumentiert, dass diejenigen, die Menschen dazu drängen, Impfungen zu meiden, „zu Gewalt anstiften“. Daher besteht er darauf, dass „Impfgegner“ eine „Bedrohung“ für die öffentliche Gesundheit darstellen.

Als Reaktion darauf schlägt Gates einen totalitären Ansatz vor und fordert „Sprachgrenzen“.

Er behauptet, dass KI-gestützte Computersysteme „Impfstoff-Fehlinformationen“ in Echtzeit aussortieren und beseitigen können.

Gates besitzt mehrere Organisationen, die stark in Impfstoffe investiert sind und ist einer der größten Investoren in die WHO. Er ist zu einem der prominentesten Befürworter der Massenimpfung der Öffentlichkeit geworden, von den traditionellen Antigen-basierten Biologika bis hin zu den experimentellen mRNA-„Impfstoffen“.

Gates drängt weiterhin auf Covid-mRNA-Impfungen, obwohl diese „Impfstoffe“ mit einer überhöhten Sterblichkeit weltweit in Verbindung gebracht werden.

Gates kündigte kürzlich Pläne an, alle Impfstoffe in mRNA umzuwandeln. Dieser Schritt würde den Bereich der Impfungen um Hunderte weitere Krankheiten und potenziell Tausende weitere Auffrischungsimpfungen erweitern.

L eserkommentar zu Gates Wirken in Afrika:

Unter dem Artikel Impfstoff für Menschen wird 3 Tage getestet – für Hühner aber 21 Tage findet sich folgender Kommentar, der die kriminellen Aktivitäten von Bill Gates beschreibt: Erfahrungen eines Entwicklungshelfers aus Afrika.

Bevor ich nach Uganda reiste, wusste ich alles über Bill Gates und seine milliardenschwere Impfkampagne.

Ich kannte die Tausenden Fälle von Kindern in Indien, die nach der Injektion eines Polio-Impfstoffs gelähmt waren. Ich hatte über afrikanische Kinder recherchiert, die unmittelbar nach einer Impfung an der “Kopfnicker-Krankheit“ erkrankten.

Ich habe mir Interviews angehört, in denen Bill Gates seine Impfkampagne als “Bevölkerungskontrolle“ bezeichnet.

Aber wie bei so vielen Dingen glauben wir erst dann wirklich daran, wenn wir es mit eigenen Augen sehen.

In der Zeit, die ich in Uganda verbracht habe, habe ich es gesehen. Es waren noch keine zehn Minuten vergangen, seit wir den Flughafen verlassen hatten, als ich die großen Banner hängen sah. Die Impfkampagne von Bill Gates war in der Woche zuvor durch die Stadt gezogen. Auf großen Plakaten war zu lesen:

“Jedes Kind unter fünf Jahren kann kommen und sich kostenlos gegen Polio und Masern impfen lassen“.

Gut, dachte ich. Das war letzte Woche passiert. Ich wollte es nicht miterleben.

Und dann wurde ich Zeuge davon.

Wir verbrachten einen Tag in einem Dorf in einer abgelegenen Gegend bei einer jungen Dame, die 26 Waisenkinder aufzieht. Außerdem betreut sie eine Schule mit etwa 96 Kindern.

Die Schülerinnen und Schüler begrüßten uns mit einem Sketch.

Sie hielten Plakate hoch, auf denen sie die Epidemien ihrer aktuellen Kindheit darstellten.

Gelbfieber, Malaria, HIV, Durchfall usw. Dann zeigte der Sketch, wie der Körper die Krankheit mithilfe der weißen Blutkörperchen bekämpft. Eines der Kinder war “ein weißes Blutkörperchen als Leibwächter“, das den Körper schützte. Es war ein sehr netter und interessanter Sketch.

Kein Kind hielt ein Plakat hoch, auf dem von Autismus oder Asthma oder Allergien oder Hyperaktivitätsstörungen die Rede war. Oder von irgendeiner Autoimmunerkrankung, von der derzeit eines von sechs amerikanischen Kindern betroffen ist.

Sie hielten auch keine Plakate hoch, auf denen „Keuchhusten“ oder „Masern“ oder „Kinderlähmung“ oder „Windpocken“ oder „Hepatitis B“ stand. Nein, nichts von alledem.

Die Kinder in diesen abgelegenen Dörfern sind krank und sterben an Unterernährung und unhygienischen Lebensbedingungen. Sie sterben nicht an einer „Unterimpfung…. “ Es fehlt ihnen schlichtweg an Nahrung, Wasser und Hygiene.

Sie trinken das gleiche Wasser, in dem sie sich auch waschen. Das Wasser stammt aus stehenden Schmutzwasserquellen. Sie waschen sich auf einem schmutzigen Boden.

Sie essen draußen auf demselben schmutzigen Boden. Kinder bekommen nur eine Mahlzeit pro Tag.

Und ein kleines, nacktes Mädchen litt an Masern. Ich fragte nach dem Grund.

Man sagte mir, dass jemand zwei Wochen zuvor in das Dorf gekommen sei und eine Impfung gegen Masern vorgenommen habe. Nun habe das Mädchen die Masern. Sie ließen sie in einer Schüssel mit Wasser liegen, um den Juckreiz zu bekämpfen. Es brach einem wirklich das Herz, sie dabei zu beobachten.

Es ist mir egal, wer Sie sind oder welche Philosophie Sie über Impfungen haben, es gibt keine Logik auf der Welt, die erklären kann, dass man, wenn man in ein abgelegenes Dorf mit Kindern geht, die nur eine Mahlzeit am Tag bekommen und nie richtiges Trinkwasser hatten, ihnen eine Impfung verabreicht. Im Ernst?

Denken Sie darüber nach. Können Sie sich vorstellen, zu diesem kostbaren kleinen Mädchen zu gehen und ihr zu sagen: “Ich weiß, dass du am Verhungern bist, aber hier ist stattdessen ein Impfstoff gegen Masern. Ich verspreche dir, dass du damit gesünder sein wirst als mit Essen oder Wasser.“

Wir leben in einer erschreckenden Zeit, in der einfache Logik nicht mehr existiert.

Essen und Wasser, nein. Impfungen, ja. Und unschuldige Kinder leiden unter den Folgen. Das ist absurd.

Wir haben Folgendes getan. Wir haben ihnen gezeigt, wie Hygiene wirklich aussieht. Wir haben ihnen ein System für Wasser gegeben (oben gezeigt). Und wir brachten ihnen eine Kuh und Reis und Bohnen für ein Jahr.

Ja, und wir haben ihre Nägel lackiert. Denn kleine Mädchen wollen sich geschätzt und hübsch fühlen.

Und wir haben uns in das Mädchen mit den Masern verliebt und versucht, ihren Juckreiz zu stoppen. Sie wollen erleben, dass es Menschen gibt, die sich um sie kümmern.

Sie wollen nicht hungrig um ihr verlorenes Dorf wandern und die einzigen Menschen, die auftauchen, sind Menschen, die dazu da sind, ihnen eine Nadel in den Arm zu stechen und sie krank zu machen.

