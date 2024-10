Bill Gates fordert, dass „Impf-Falschinformationen“ in Echtzeit durch KI zensiert werden. Bill Gates des Betrugs, „ärztlichen Kunstfehlers“ und „Verbrechens gegen die Menschlichkeit“ beschuldigt

Von Frank Bergman und Prof. Michel Chossudovsky (globalresearch)

Bill Gates wegen „ärztlichen Kunstfehlers“ angeklagt und „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“

von Michel Chossudovsky

Kenia: 500.000 Menschen fordern eine Untersuchung

„Eine Online-Petition fordert das Weiße Haus auf, gegen Bill Gates und Melinda Gates wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ und „ärztlicher Kunstfehler“ zu ermitteln.

Die Petition hatte bis zum 11. Mai 2020 mehr als 500.000 Unterschriften erhalten.

Die Petition wirft der Bill & Melinda Gates Foundation „ärztliche Kunstfehler“ vor, da sie „kenianische Kinder durch die Verwendung eines versteckten HCG-Antigens in Tetanusimpfstoffen absichtlich sterilisiert“ habe. Die Petition zitierte auch Bill Gates, als er von seinem Interesse sprach, durch Impfungen „das Bevölkerungswachstum zu reduzieren“.

Im Jahr 2014 führte die katholische Bischofskonferenz von Kenia eine Studie über das zwei Jahre dauernde Impfprojekt mit fünf Injektionen durch, das in einem südafrikanischen Labor an kenianischen Frauen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren durchgeführt wurde. Sie kam zu dem Schluss, dass „alle sechs Proben positiv auf das HCG-Antigen getestet wurden“.

„Damit haben sich unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Es geht bei dieser WHO-Kampagne nicht um die Ausrottung von Tetanus bei Neugeborenen, sondern um eine gut koordinierte, gewaltsame Massensterilisationsaktion zur Bevölkerungskontrolle unter Verwendung eines bewährten fruchtbarkeitsregulierenden Impfstoffs“,

Das sagte Dr. Ngare, Sprecher der Kenya Catholic Doctors Association.

„Dieser Beweis wurde dem Gesundheitsministerium vor der dritten Impfrunde vorgelegt, aber ignoriert.“

Der Impfstoff, der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und UNICEF 2,3 Millionen Mädchen und Frauen kostenlos abgegeben wurde, soll von der Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) finanziert worden sein, einer von der Bill & Melinda Gates Foundation gegründet und finanziert Organisation. „(Muslim Mirror, Hervorhebung hinzugefügt)

Bill Gates: der Covid-19-Schwindel und der mRNA-Impfstoff

Es ist ausführlich dokumentiert, dass Bill Gates, der Generaldirektor der WHO, Tedros, seit Beginn der Covid-Krise darauf angewiesen ist, mehrere Wellen der Desinformation zu verbreiten.

Die Lügen und Erfindungen im Zusammenhang mit der angeblichen Covid-Pandemie, dem Lockdown und dem mRNA-Impfstoff sind unbeschreiblich.

Der Betrug von Bill Gates geht aus.

Und jetzt wird Bill Gates die Menschen daran hindern, die Kriminalität hinter der Pandemie und den „Covid-19-Impfstoff“ aufzudecken.

Die offizielle „Corona-Erzählung“ basiert auf einer „großen Lüge“, die von korrupten Politikern unterstützt wird. Bill Gates will die Wahrheit zensieren . Siehe unten den Artikel von Frank Bergman.

„Sie töten unsere Lieben“

„Sie hatten Recht, Impfstoffe töten Millionen unserer Lieben“, sagte Kazuhiro Haraguchi, Japans ehemaliger Innenminister.

Klage gegen Bill Gates in den Niederlanden

„Ein niederländischer Richter hat letzte Woche entschieden, dass Bill Gates sich in den Niederlanden vor Gericht mit sieben Menschen verantworten muss, die durch COVID-19- Impfstoffe geschädigt wurden.

Laut der niederländischen Zeitung De Telegraaf hatten die sieben „Corona-Skeptiker“ Gates im vergangenen Jahr zusammen mit dem ehemaligen niederländischen Premierminister und frisch ernannten NATO- Generalsekretär Mark Rutte sowie „mehreren Mitgliedern“ des COVID-19-„Outbreak Management Teams“ der niederländischen Regierung verklagt.

Zu den weiteren Angeklagten gehören Dr. Albert Bourla , CEO von Pfizer, und der niederländische Staat.

„Weil sich die Stiftung von Bill Gates im Kampf gegen die Corona-Pandemie engagierte, wurde auch er vorgeladen“, berichtete De Telegraaf. ( M. Nevradakis )

Das Gericht entschied, dass Gates Anwaltshonorare und weitere Prozesskosten in Höhe von insgesamt 1.406 Euro (ca. 1.520 Dollar) zahlen muss . Eine Anhörung ist für den 27. November 2024 angesetzt. Eine bescheidene Summe Geld für Bill Gates.

„Auch wenn … Sie Bill Gates heißen, müssen Sie trotzdem vor Gericht gehen“

Vater eines durch Impfung geschädigten Klägers legte dem Gericht ein „emotionales Plädoyer“ vor

„Bei der Anhörung am 18. September gaben auch die Kläger Erklärungen ab. Laut Zebra Inspiratie „ hatte auch eines der Opfer, das sehr krank ist, die Möglichkeit, ein Plädoyer abzugeben. Sie konnte nicht mehr sprechen und wurde von ihrem Vater vertreten. Es war ein emotionales Plädoyer .“

Krikke sagte, der Vater des Klägers habe dem Gericht mitgeteilt, dass seine zuvor gesunde Tochter nach der COVID-19-Impfung erkrankt sei und nicht mehr sprechen könne. Er habe dem Richter mitgeteilt, dass er „wirklich gern direkt mit Bill Gates sprechen“ würde, um ihn zu fragen, was mit seiner Tochter passiert sei.

„Danach war der Richter ganz still“, sagte Krikke.

Das Urteil vom 18. Oktober befasste sich auch mit den Behauptungen der Kläger über Gates‘ Rolle im „ Great Reset “-Projekt des WEF.“

Siehe auch:

Richter entscheidet, dass Bill Gates sich vor niederländischem Gericht wegen Impfschäden verantworten muss

Von Michael Nevradakis , 25. Oktober 2024

Wer ist für „Fehlinformationen“ verantwortlich?

„Die Hölle ist leer und die Teufel sind alle hier .“ William Shakespeare , „Der Sturm“, 1623

Meine Antwort auf Shakespeare : „Schickt die Teufel dorthin zurück, wo sie hingehören“ „Wenn die Lüge zur Wahrheit wird, gibt es kein Zurück mehr“

Michel Chossudovsky , Global Research, 17. September 2024, 30. Oktober 2024

****

Bill Gates fordert „Fehlinformationen zu Impfstoffen“ in Echtzeit durch KI zensiert werden

Frank Bergman

Der Milliardär Bill Gates fordert, dass sämtliche Fragen und Bedenken zu Impfstoffen in Echtzeit durch künstliche Intelligenz (KI) zensiert werden, um angeblich gegen sogenannte „Fehlinformationen“ vorzugehen.

Laut dem Microsoft-Mitbegründer besteht eine der wichtigsten Aufgaben seiner Gates-Stiftung darin, die Verbreitung von „Impfstoff-Fehlinformationen“ im Internet zu stoppen.

Gates argumentiert, dass Kritiker der offiziellen Darstellung von Impfstoffen zum Schweigen gebracht werden müssten, um skeptische oder unwillige Bürger davon zu überzeugen, dass experimentelle Injektionen „sicher und wirksam“ seien.

Um der „Impf-Falschinformation“ ein Ende zu setzen, fordert Gates, Meinungen, die der offiziellen Darstellung widersprechen, mit Hilfe künstlicher Intelligenz zum Schweigen zu bringen.

Gates legte seine Vision in einem Interview mit CNBC dar .

Laut Gates stellt die freie Meinungsäußerung der Öffentlichkeit ein großes Hindernis für seinen Plan dar.

Er beklagte, dass die amerikanische Verfassung und ihr Schutz der Redefreiheit der künstlichen Intelligenz im Wege stünden und sie neue „Grenzen“ für den Informationsfluss im Internet setzen würde.

Gates behauptet, er unterstütze die freie Meinungsäußerung, besteht jedoch darauf, dass der erste Zusatzartikel zur Verfassung „Regeln“ für den Fall enthalten sollte, dass jemand eine Meinung äußert, die „dazu führt, dass sich Menschen nicht impfen lassen“.

„Wir sollten Redefreiheit haben, aber wenn man zu Gewalt aufruft, wenn man Menschen davon abhält, sich impfen zu lassen, wo sind dann die Grenzen, die selbst in den USA gelten sollten?“, sagte Gates.

„Und wenn Sie dann Regeln haben, wie lauten diese?“

Gates äußerte sich allerdings weniger offen dazu, wer seiner Meinung nach die Autorität haben sollte, über diese Regeln zu entscheiden.

Dennoch besteht er darauf, dass Zensur notwendig sei und unverzüglich eingeführt werden müsse.

Gates argumentiert, es sei „Schaden“, wenn man den Menschen erlaube, ihre Meinung zu äußern, ohne dass es zu einer unmittelbaren Zensur käme.

Um dieses angebliche Problem anzugehen, fordert Gates, dass jeder Online-Kommentar mithilfe KI-gesteuerter Maschinen in Echtzeit auf seinen Wahrheitsgehalt überprüft und zensiert wird.

„Gibt es eine KI, die diese Regeln kodiert, denn es gibt Milliarden von Aktivitäten, und wenn man sie einen Tag später bemerkt, ist der Schaden angerichtet“, sagte er.

Dies geschieht, während Gates in den letzten Wochen einen Kreuzzug gegen die freie Meinungsäußerung gestartet hat.

Wie Slay News kürzlich berichtete , forderte Gates erst letzte Woche, digitale Ausweise verpflichtend einzuführen, um angeblich gegen sogenannte „Desinformationen“ vorzugehen.

In einem neuen Interview kritisierte der Microsoft-Mitbegründer außerdem scharf den ersten Zusatzartikel zur Verfassung, der das Recht auf freie Meinungsäußerung des amerikanischen Volkes schütze.

Gates argumentiert, dass der erste Zusatzartikel zur US-Verfassung der Zensur von „Fehlinformationen“ im Internet im Wege stehe.

In einem Interview mit CNET forderte er digitale Ausweise als Möglichkeit, den Ersten Verfassungszusatz zu umgehen und „Fehlinformationen“ einzudämmen. In seinem Interview sprach er auch über künstliche Intelligenz (KI) und den „Klimawandel“.

Gates behauptet, er kämpfe mit der seiner Meinung nach bestehenden Bedrohung durch „Fehlinformationen“ und dem technologischen Phänomen der Deepfakes.

Gates warnt vor dieser angeblichen Bedrohung und argumentiert, dass digitale Ausweise dabei helfen würden, dieser „Fehlinformation“ Einhalt zu gebieten, indem sie die Menschen zwingen, ihre Identität online zu bestätigen.

Gates sagte gegenüber CNET, dass es Einschränkungen der freien Meinungsäußerung geben müsse oder dass ein hartes Vorgehen gegen „Fehlinformationen“ angeordnet werden müsse.

Er beklagt, dass es für die Amerikaner „schwierig“ sei, Online-Inhalte zu zensieren, weil ihnen der erste Zusatzartikel zur US-Verfassung Schutz bietet.

„Die USA sind ein schwieriges Thema, denn wir kennen den ersten Verfassungszusatz und wissen, welche Ausnahmen es davon gibt, wie zum Beispiel das Rufen von ‚Feuer‘ in einem Theater“, erklärte Gates.

„Ich denke, mit der Zeit, bei Dingen wie Deepfakes, werden Sie die meiste Zeit, die Sie online verbringen, mgebung sein wollen, in der die Leute wirklich identifiziert werden können, das heißt, sie sind mit einer realen Identität verbunden, der Sie vertrauen, und nicht nur mit Leuten, die sagen, was sie wollen“, fügte Gates hinzu.

Die Originalquelle dieses Artikels ist Slay News und Global Research

