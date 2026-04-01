Bilderberg 2026: Die Weltenlenker treffen sich dieses Jahr in Washington und die Teilnehmerliste ist schon geleakt

Übermorgen, am 10. April 2026, öffnet das 72. Bilderberg-Treffen seine Türen in Washington D.C. — und diesmal ist schon vorab mehr bekannt als je zuvor, wie Dan Dicks von Press For Truth berichtet. Die Teilnehmerliste kursiert bereits im Netz, bevor die Veranstalter sie offiziell publiziert haben. Ein Novum. Und ein Zeichen dafür, dass die Blase der absoluten Geheimhaltung, die Bilderberg seit 1954 umgibt, rissig wird.
Quelle: f-news
Das Treffen findet im selben Umfeld statt, in dem sich zuletzt 2022 die atlantische Machtelite versammelte — in der US-Hauptstadt, mitten im politischen Herz des Westens. Bereits am 3. April vermeldete die NATO-Pressestelle in einer kurzen, nüchternen Mitteilung, dass Generalsekretär Mark Rutte vom 10. bis 12. April am Bilderberg-Treffen teilnehmen werde — das erste Mal, dass die NATO selbst eine Bilderberg-Veranstaltung ankündigte, bevor die Organisation selbst dies tat.
Wer sitzt diesmal am Tisch?
Die geleakte Teilnehmerliste liest sich wie ein Who’s who der westlichen Machtarchitektur. Neben NATO-Chef Rutte sollen US-Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth teilnehmen. Aus der Tech-Welt werden Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (Google DeepMind) und Mustafa Suleiman (Microsoft AI) erwartet. KI ist offenkundig das Megathema des Jahres — wobei „Diskussion“ bei Bilderberg bekanntlich bedeutet: unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ohne Protokoll, ohne demokratische Kontrolle.
Trotz aller Rhetorik über einen „gespaltenen Westen“ trifft sich in Washington die gesamte westliche Elite — vertreten durch führende Köpfe aus den Bereichen Finanzen, Militär und Wissenschaft. Kein einziger ukrainischer Vertreter soll auf der Liste stehen, dafür aber Chrystia Freeland, die zuletzt als Sonderbeauftragte für den Wiederaufbau der Ukraine tätig war.
Washington, NATO und Trump — ein pikantes Dreieck
Rutte traf sich am 8. April mit Präsident Trump, Außenminister Rubio und Verteidigungsminister Hegseth — und sprach am 9. April beim Ronald Reagan Presidential Foundation Institute, einen Tag vor dem Bilderberg-Auftakt. Zufall oder Choreografie? Trump, der die NATO als „Papiertiger“ und „Einbahnstraße“ beschimpft, schickt gleichzeitig seine engsten Minister an den Bilderberg-Tisch. Trump hat bei all seinen bisherigen Amtszeiten Vertreter zu Bilderberg-Treffen entsandt, auch wenn manche spekulieren, er sei kein echtes Mitglied des Bilderberg-Netzwerks.
Das ist die eigentliche Geschichte: Nicht ob Trump eingeladen ist oder nicht — sondern dass sein gesamter außenpolitischer Apparat dort sitzt, während er öffentlich gegen das Establishment wettert.
Deutsche Teilnehmer – Bilderberg Meeting 2026
- DEU – Busch, Roland – President and CEO, Siemens AG
- DEU – Döpfner, Mathias – Chair and CEO, Axel Springer SE
- DEU – Fürstenberg, Jeanette zu – Managing Director, General Catalyst
- DEU – Guttenberg, Karl-Theodor zu – Chair, Spitzberg Partners LLC
- DEU – Horstmann, Uwe – CEO, Stark
- DEU – Reiche, Katherina – Minister of Economic Affairs and Energy
- DEU – Scherf, Gundbert – Co-Founder and Co-CEO, Helsing GmbH
- DEU – Sewing, Christian – CEO, Deutsche Bank AG
- DEU – Wildberger, Karsten – Minister for Digital Transformation and Government Modernisation
- DEU – Zipse, Oliver – Chair, BMW AG
Kein Protokoll. Keine Abstimmung. Keine Verantwortung.
Die Spielregeln sind seit 72 Jahren dieselben. Es gibt keine detaillierte Agenda, keine Abstimmungen, keine Beschlüsse und keine politischen Erklärungen — so die offizielle Selbstdarstellung. Was intern besprochen wird, bleibt unter der Chatham-House-Regel vergraben: Inhalte dürfen verwendet werden, Sprecher dürfen nicht namentlich zitiert werden.
Denis Healey, Mitgründer und 30 Jahre lang Mitglied des Lenkungsausschusses, sagte 2001: „Zu sagen, wir strebten eine Weltregierung an, ist übertrieben, aber nicht völlig unzutreffend.“ Wer solche Zitate heute als Verschwörungstheorie abtut, ignoriert, dass sie von einem der Hauptarchitekten selbst stammen.
Dan Dicks kündigt an, er werde in Washington vor Ort sein und versuchen, Teilnehmer zu konfrontieren. Beim letzten Treffen in Stockholm konfrontierte er Peter Thiel mit dessen Epstein-Verbindungen — acht Monate bevor 3,5 Millionen Seiten Epstein-Dokumente publik wurden, die über 2.200 Verweise auf Thiel enthielten. Man darf gespannt sein, was diesmal aus dem Hinterzimmer nach draußen dringt.
Hier die Liste der Teilnehmer zum durchblättern:
BILDERBERG MEETING 2026 Washington, D.C., USA | 9.–12. April 2026
CO-CHAIRS
- FRA – Castries, Henri de – President, Institut Montaigne
- USA – Kravis, Marie-Josée – Chair, The Museum of Modern Art
PARTICIPANTS
- USA – Abrams, Stacey – CEO, Sage Works Production
- ITA – Alverà, Marco – Co-Founder, zhero.net; CEO, TES
- USA – Applebaum, Anne – Staff Writer, The Atlantic
- GBR – Auchincloss, Murray – Former CEO, BP plc
- PRT – Barroso, José Manuel – Chair International Advisors, Goldman Sachs International
- FRA – Baudson, Valérie – CEO, Amundi SA
- SWE – Berg, Caroline – CEO, Axel Johnson
- USA – Bessent, Scott – Secretary of the Treasury
- INT – Birol, Fatih – Executive Director, International Energy Agency
- BEL – Boël, Harold – CEO, Sofina
- AUT – Bosek, Peter – CEO and Chief Retail Officer, Erste Group Bank AG
- NOR – Brende, Børge – President and CEO, World Economic Forum
- CHE – Budliger, Helene – State Secretary for Economic Affairs
- DEU – Busch, Roland – President and CEO, Siemens AG
- INT – Calviño, Nadia – President, European Investment Bank
- FIN – Cantell, Aaro – Chair, Normet Group
- CAN – Carney, Mark J. – Prime Minister
- GBR – Cavendish, Camilla – Member House of Lords
- IRL – Chambers, Jack – Minister for Public Expenditure, Infrastructure, Reform and Digitalisation
- CAN – Champagne, François-Philippe – Minister of Finance and National Revenue
- DNK – Christiansen, Jeppe – CEO, Maj Invest group
- USA – Clark, Jack – Co-Founder and Head of Policy, Anthropic PBC
- ITA – Colao, Vittorio – Vice Chair EMEA, General Atlantic Service Company LP
- IRL – Collison, Patrick – CEO, Stripe
- INT – Costa, António – President, European Council
- DEU – Döpfner, Mathias – Chair and CEO, Axel Springer SE
- USA – Driscoll, Daniel P. – Secretary of the Army
- USA – Economy, Elizabeth – Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University
- SWE – Ek, Daniel – Chair, Spotify SA
- NOR – Eriksen, Øyvind – President and CEO, Aker ASA
- ESP – Escrivá, José Luis – Governor, Bank of Spain
- USA – Ferguson, Niall – Milbank Family Senior Fellow, Stanford University
- DNK – Frederiksen, Mette – Prime Minister
- CAN – Freeland, Chrystia – Special Representative for the Reconstruction of Ukraine
- DEU – Fürstenberg, Jeanette zu – Managing Director, General Catalyst
- INT – Georgieva, Kristalina – Managing Director, IMF
- ESP – Gil, Pilar – CEO, PRISA Media
- USA – Greer, Jamieson – United States Trade Representative
- DEU – Guttenberg, Karl-Theodor zu – Chair, Spitzberg Partners LLC
- USA – Harrington, Kevin – Former Senior Director for Strategic Planning, National Security Council
- GBR – Hassabis, Demis – Co-Founder and CEO, Google DeepMind
- IRL – Heraty, Anne – Chair, Sherry Fitzgerald and IBEC
- USA – Hobson, Mellody – Co-CEO and President, Ariel Investments LLC
- CHE – Hoffmann, André – Vice Chair, Roche Holding Ltd.
- DEU – Horstmann, Uwe – CEO, Stark
- IRL – Hunt, Colin – CEO, AIB Group plc
- NLD – Jakobs, Roy – President and CEO, Royal Philips NV
- NLD – Jetten, Rob – Party Leader, D66
- SWE – Jonson, Pål – Minister for Defence
- NLD – Kaag, Sigrid – Co-Chair Board of Directors, United Nations Foundation
- INT – Kallas, Kaja – High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President, European Commission
- USA – Karp, Alex – CEO, Palantir Technologies Inc.
- TUR – Koç, Ali – Vice Chair, Koç Holding
- POL – Kostrzewa, Wojciech – President, Polish Business Roundtable
- USA – Kotkin, Stephen – Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University
- USA – Kratsios, Michael – Director, White House Office of Science and Technology Policy
- INT – Kubilius, Andrius – Commissioner Defence and Space, European Commission
- CHE – Kudelski, André – Chair and CEO, Kudelski Group SA
- INT – Lagarde, Christine – President, ECB
- GBR – Lammy, David – Secretary of State for Justice and Deputy Prime Minister
- INT – Leeuwen, Geoffrey van – Chief of Staff, Office of the Secretary General
- FRA – Lerner, Nicolas – Director General, DGSE
- FRA – Lescure, Roland – Minister for the Economy, Finance and Industrial, Energy and Digital Sovereignty
- INT – Leyen, Ursula von der – President, European Commission
- BEL – Leysen, Thomas – Chair, dsm-firmenich AG
- FIN – Liikanen, Erkki – Chair, IFRS Foundation Trustees
- FRA – MacGregor, Catherine – CEO, ENGIE Group
- IRL – McCoy, Danny – CEO, Ibec
- FRA – McInnes, Ross – President, Safran Group
- DNK – Meelby Jensen, Britt – CEO, Ambu A/S
- AUT – Meinl-Reisinger, Beate – Minister for European and International Affairs
- FRA – Mensch, Arthur – Co-Founder and CEO, Mistral AI
- USA – Micklethwait, John – Editor-in-Chief, Bloomberg LP
- GBR – Minton Beddoes, Zanny – Editor-in-Chief, The Economist
- GRC – Mitsotakis, Kyriakos – Prime Minister
- INT – Mladenov, Nikolay – High Representative for Gaza, Board of Peace
- PRT – Moreira, Duarte – Co-Founder and CEO, Zeno Partners
- PRT – Moura Guedes, Guta – Chair and Co-Founder, ExperimentaDesign
- USA – Murati, Mira – CEO, Thinking Machines Lab
- ESP – Nadal, Alberto – Shadow Economic Minister, Popular Party
- USA – Nadella, Satya – CEO, Microsoft Corporation
- NLD – Netherlands, H.M. the King of the
- NLD – Netherlands, H.M. the Queen of the
- POL – Olechowski, Jacek – President, Mediacap, 3 J.P.
- USA – Orszag, Peter R. – CEO and Chair, Lazard
- TUR – Özyeğin, Murat – Chair, Fiba Group
- GRC – Papalexopoulos, Dimitri – Chair, TITAN SA
- USA – Paparo, Samuel – Commander, US Indo-Pacific Command
- GRC – Pierrakakis, Kyriakos – Minister of Economy and Finance
- FRA – Pouyanné, Patrick – Chair and CEO, TotalEnergies SE
- GBR – Rachman, Gideon – Chief Foreign Affairs Commentator, Financial Times
- NLD – Rappard, Rolly van – Co-Founder and Chair, CVC Capital Partners
- DEU – Reiche, Katherina – Minister of Economic Affairs and Energy
- INT – Rutte, Mark – Secretary General, NATO
- GBR – Sawers, John – Executive Chair, Newbridge Advisory Ltd.
- GRC – Sbokou-Constantakopoulou, Costantza – Chair, Phaea
- USA – Schadlow, Nadia – Senior Fellow, Hudson Institute
- DEU – Scherf, Gundbert – Co-Founder and Co-CEO, Helsing GmbH
- USA – Schmidt, Eric E. – Executive Chair and CEO, Relativity Space Inc
- GBR – Sedwill, Mark – Chair of Trustees, IISS
- DEU – Sewing, Christian – CEO, Deutsche Bank AG
- POL – Sikorski, Radoslaw – Minister of Foreign Affairs
- TUR – Sinirlioglu, Feridun H. – Secretary General, OSCE
- USA – Smith, Jason – Member of Congress
- NOR – Stoltenberg, Jens – Minister of Finance
- FIN – Stubb, Alexander – President of the Republic
- GBR – Sunak, Rishi – Member of Parliament
- BEL – Sutter, Petra De – Rector, Ghent University
- NOR – Tangen, Nicolai – CEO, Norges Bank Investment Management
- TUR – Tara, Mehmet – President and Chair, Enka Holding
- USA – Thiel, Peter – President, Thiel Capital LLC
- GBR – Tucker, Mark – Chair, AIA Group Ltd
- FIN – Valtonen, Elina – Minister of Foreign Affairs
- FRA – Vassy, Luis – President, Sciences Po
- DNK – Vestager, Margrethe – Chair, Danish Technical University
- SWE – Wallenberg, Marcus – Chair, Skandinaviska Enskilda Banken AB
- DEU – Wildberger, Karsten – Minister for Digital Transformation and Government Modernisation
- USA – Zakaria, Fareed – Host, Fareed Zakaria GPS
- TUR – Zarakol, Ayse – Professor of International Relations, University of Cambridge
- AUT – Zeiler, Gerhard – President, Warner Bros. Discovery International
- DEU – Zipse, Oliver – Chair, BMW AG
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