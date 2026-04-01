Bilderberg 2026: Die Weltenlenker treffen sich dieses Jahr in Washington und die Teilnehmerliste ist schon geleakt

Übermorgen, am 10. April 2026, öffnet das 72. Bilderberg-Treffen seine Türen in Washington D.C. — und diesmal ist schon vorab mehr bekannt als je zuvor, wie Dan Dicks von Press For Truth berichtet. Die Teilnehmerliste kursiert bereits im Netz, bevor die Veranstalter sie offiziell publiziert haben. Ein Novum. Und ein Zeichen dafür, dass die Blase der absoluten Geheimhaltung, die Bilderberg seit 1954 umgibt, rissig wird.

Quelle: f-news

Das Treffen findet im selben Umfeld statt, in dem sich zuletzt 2022 die atlantische Machtelite versammelte — in der US-Hauptstadt, mitten im politischen Herz des Westens. Bereits am 3. April vermeldete die NATO-Pressestelle in einer kurzen, nüchternen Mitteilung, dass Generalsekretär Mark Rutte vom 10. bis 12. April am Bilderberg-Treffen teilnehmen werde — das erste Mal, dass die NATO selbst eine Bilderberg-Veranstaltung ankündigte, bevor die Organisation selbst dies tat.

Wer sitzt diesmal am Tisch?

Die geleakte Teilnehmerliste liest sich wie ein Who’s who der westlichen Machtarchitektur. Neben NATO-Chef Rutte sollen US-Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth teilnehmen. Aus der Tech-Welt werden Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (Google DeepMind) und Mustafa Suleiman (Microsoft AI) erwartet. KI ist offenkundig das Megathema des Jahres — wobei „Diskussion“ bei Bilderberg bekanntlich bedeutet: unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ohne Protokoll, ohne demokratische Kontrolle.

Trotz aller Rhetorik über einen „gespaltenen Westen“ trifft sich in Washington die gesamte westliche Elite — vertreten durch führende Köpfe aus den Bereichen Finanzen, Militär und Wissenschaft. Kein einziger ukrainischer Vertreter soll auf der Liste stehen, dafür aber Chrystia Freeland, die zuletzt als Sonderbeauftragte für den Wiederaufbau der Ukraine tätig war.

Washington, NATO und Trump — ein pikantes Dreieck

Rutte traf sich am 8. April mit Präsident Trump, Außenminister Rubio und Verteidigungsminister Hegseth — und sprach am 9. April beim Ronald Reagan Presidential Foundation Institute, einen Tag vor dem Bilderberg-Auftakt. Zufall oder Choreografie? Trump, der die NATO als „Papiertiger“ und „Einbahnstraße“ beschimpft, schickt gleichzeitig seine engsten Minister an den Bilderberg-Tisch. Trump hat bei all seinen bisherigen Amtszeiten Vertreter zu Bilderberg-Treffen entsandt, auch wenn manche spekulieren, er sei kein echtes Mitglied des Bilderberg-Netzwerks.

Das ist die eigentliche Geschichte: Nicht ob Trump eingeladen ist oder nicht — sondern dass sein gesamter außenpolitischer Apparat dort sitzt, während er öffentlich gegen das Establishment wettert.

Deutsche Teilnehmer – Bilderberg Meeting 2026 DEU – Busch, Roland – President and CEO, Siemens AG

DEU – Döpfner, Mathias – Chair and CEO, Axel Springer SE

DEU – Fürstenberg, Jeanette zu – Managing Director, General Catalyst

DEU – Guttenberg, Karl-Theodor zu – Chair, Spitzberg Partners LLC

DEU – Horstmann, Uwe – CEO, Stark

DEU – Reiche, Katherina – Minister of Economic Affairs and Energy

DEU – Scherf, Gundbert – Co-Founder and Co-CEO, Helsing GmbH

DEU – Sewing, Christian – CEO, Deutsche Bank AG

DEU – Wildberger, Karsten – Minister for Digital Transformation and Government Modernisation

DEU – Zipse, Oliver – Chair, BMW AG

Kein Protokoll. Keine Abstimmung. Keine Verantwortung.

Die Spielregeln sind seit 72 Jahren dieselben. Es gibt keine detaillierte Agenda, keine Abstimmungen, keine Beschlüsse und keine politischen Erklärungen — so die offizielle Selbstdarstellung. Was intern besprochen wird, bleibt unter der Chatham-House-Regel vergraben: Inhalte dürfen verwendet werden, Sprecher dürfen nicht namentlich zitiert werden.

Denis Healey, Mitgründer und 30 Jahre lang Mitglied des Lenkungsausschusses, sagte 2001: „Zu sagen, wir strebten eine Weltregierung an, ist übertrieben, aber nicht völlig unzutreffend.“ Wer solche Zitate heute als Verschwörungstheorie abtut, ignoriert, dass sie von einem der Hauptarchitekten selbst stammen.

Dan Dicks kündigt an, er werde in Washington vor Ort sein und versuchen, Teilnehmer zu konfrontieren. Beim letzten Treffen in Stockholm konfrontierte er Peter Thiel mit dessen Epstein-Verbindungen — acht Monate bevor 3,5 Millionen Seiten Epstein-Dokumente publik wurden, die über 2.200 Verweise auf Thiel enthielten. Man darf gespannt sein, was diesmal aus dem Hinterzimmer nach draußen dringt.

Hier die Liste der Teilnehmer zum durchblättern:









BILDERBERG MEETING 2026 Washington, D.C., USA | 9.–12. April 2026

CO-CHAIRS

FRA – Castries, Henri de – President, Institut Montaigne

USA – Kravis, Marie-Josée – Chair, The Museum of Modern Art

PARTICIPANTS

USA – Abrams, Stacey – CEO, Sage Works Production

ITA – Alverà, Marco – Co-Founder, zhero.net; CEO, TES

USA – Applebaum, Anne – Staff Writer, The Atlantic

GBR – Auchincloss, Murray – Former CEO, BP plc

PRT – Barroso, José Manuel – Chair International Advisors, Goldman Sachs International

FRA – Baudson, Valérie – CEO, Amundi SA

SWE – Berg, Caroline – CEO, Axel Johnson

USA – Bessent, Scott – Secretary of the Treasury

INT – Birol, Fatih – Executive Director, International Energy Agency

BEL – Boël, Harold – CEO, Sofina

AUT – Bosek, Peter – CEO and Chief Retail Officer, Erste Group Bank AG

NOR – Brende, Børge – President and CEO, World Economic Forum

CHE – Budliger, Helene – State Secretary for Economic Affairs

DEU – Busch, Roland – President and CEO, Siemens AG

INT – Calviño, Nadia – President, European Investment Bank

FIN – Cantell, Aaro – Chair, Normet Group

CAN – Carney, Mark J. – Prime Minister

GBR – Cavendish, Camilla – Member House of Lords

IRL – Chambers, Jack – Minister for Public Expenditure, Infrastructure, Reform and Digitalisation

CAN – Champagne, François-Philippe – Minister of Finance and National Revenue

DNK – Christiansen, Jeppe – CEO, Maj Invest group

USA – Clark, Jack – Co-Founder and Head of Policy, Anthropic PBC

ITA – Colao, Vittorio – Vice Chair EMEA, General Atlantic Service Company LP

IRL – Collison, Patrick – CEO, Stripe

INT – Costa, António – President, European Council

DEU – Döpfner, Mathias – Chair and CEO, Axel Springer SE

USA – Driscoll, Daniel P. – Secretary of the Army

USA – Economy, Elizabeth – Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University

SWE – Ek, Daniel – Chair, Spotify SA

NOR – Eriksen, Øyvind – President and CEO, Aker ASA

ESP – Escrivá, José Luis – Governor, Bank of Spain

USA – Ferguson, Niall – Milbank Family Senior Fellow, Stanford University

DNK – Frederiksen, Mette – Prime Minister

CAN – Freeland, Chrystia – Special Representative for the Reconstruction of Ukraine

DEU – Fürstenberg, Jeanette zu – Managing Director, General Catalyst

INT – Georgieva, Kristalina – Managing Director, IMF

ESP – Gil, Pilar – CEO, PRISA Media

USA – Greer, Jamieson – United States Trade Representative

DEU – Guttenberg, Karl-Theodor zu – Chair, Spitzberg Partners LLC

USA – Harrington, Kevin – Former Senior Director for Strategic Planning, National Security Council

GBR – Hassabis, Demis – Co-Founder and CEO, Google DeepMind

IRL – Heraty, Anne – Chair, Sherry Fitzgerald and IBEC

USA – Hobson, Mellody – Co-CEO and President, Ariel Investments LLC

CHE – Hoffmann, André – Vice Chair, Roche Holding Ltd.

DEU – Horstmann, Uwe – CEO, Stark

IRL – Hunt, Colin – CEO, AIB Group plc

NLD – Jakobs, Roy – President and CEO, Royal Philips NV

NLD – Jetten, Rob – Party Leader, D66

SWE – Jonson, Pål – Minister for Defence

NLD – Kaag, Sigrid – Co-Chair Board of Directors, United Nations Foundation

INT – Kallas, Kaja – High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President, European Commission

USA – Karp, Alex – CEO, Palantir Technologies Inc.

TUR – Koç, Ali – Vice Chair, Koç Holding

POL – Kostrzewa, Wojciech – President, Polish Business Roundtable

USA – Kotkin, Stephen – Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University

USA – Kratsios, Michael – Director, White House Office of Science and Technology Policy

INT – Kubilius, Andrius – Commissioner Defence and Space, European Commission

CHE – Kudelski, André – Chair and CEO, Kudelski Group SA

INT – Lagarde, Christine – President, ECB

GBR – Lammy, David – Secretary of State for Justice and Deputy Prime Minister

INT – Leeuwen, Geoffrey van – Chief of Staff, Office of the Secretary General

FRA – Lerner, Nicolas – Director General, DGSE

FRA – Lescure, Roland – Minister for the Economy, Finance and Industrial, Energy and Digital Sovereignty

INT – Leyen, Ursula von der – President, European Commission

BEL – Leysen, Thomas – Chair, dsm-firmenich AG

FIN – Liikanen, Erkki – Chair, IFRS Foundation Trustees

FRA – MacGregor, Catherine – CEO, ENGIE Group

IRL – McCoy, Danny – CEO, Ibec

FRA – McInnes, Ross – President, Safran Group

DNK – Meelby Jensen, Britt – CEO, Ambu A/S

AUT – Meinl-Reisinger, Beate – Minister for European and International Affairs

FRA – Mensch, Arthur – Co-Founder and CEO, Mistral AI

USA – Micklethwait, John – Editor-in-Chief, Bloomberg LP

GBR – Minton Beddoes, Zanny – Editor-in-Chief, The Economist

GRC – Mitsotakis, Kyriakos – Prime Minister

INT – Mladenov, Nikolay – High Representative for Gaza, Board of Peace

PRT – Moreira, Duarte – Co-Founder and CEO, Zeno Partners

PRT – Moura Guedes, Guta – Chair and Co-Founder, ExperimentaDesign

USA – Murati, Mira – CEO, Thinking Machines Lab

ESP – Nadal, Alberto – Shadow Economic Minister, Popular Party

USA – Nadella, Satya – CEO, Microsoft Corporation

NLD – Netherlands, H.M. the King of the

NLD – Netherlands, H.M. the Queen of the

POL – Olechowski, Jacek – President, Mediacap, 3 J.P.

USA – Orszag, Peter R. – CEO and Chair, Lazard

TUR – Özyeğin, Murat – Chair, Fiba Group

GRC – Papalexopoulos, Dimitri – Chair, TITAN SA

USA – Paparo, Samuel – Commander, US Indo-Pacific Command

GRC – Pierrakakis, Kyriakos – Minister of Economy and Finance

FRA – Pouyanné, Patrick – Chair and CEO, TotalEnergies SE

GBR – Rachman, Gideon – Chief Foreign Affairs Commentator, Financial Times

NLD – Rappard, Rolly van – Co-Founder and Chair, CVC Capital Partners

DEU – Reiche, Katherina – Minister of Economic Affairs and Energy

INT – Rutte, Mark – Secretary General, NATO

GBR – Sawers, John – Executive Chair, Newbridge Advisory Ltd.

GRC – Sbokou-Constantakopoulou, Costantza – Chair, Phaea

USA – Schadlow, Nadia – Senior Fellow, Hudson Institute

DEU – Scherf, Gundbert – Co-Founder and Co-CEO, Helsing GmbH

USA – Schmidt, Eric E. – Executive Chair and CEO, Relativity Space Inc

GBR – Sedwill, Mark – Chair of Trustees, IISS

DEU – Sewing, Christian – CEO, Deutsche Bank AG

POL – Sikorski, Radoslaw – Minister of Foreign Affairs

TUR – Sinirlioglu, Feridun H. – Secretary General, OSCE

USA – Smith, Jason – Member of Congress

NOR – Stoltenberg, Jens – Minister of Finance

FIN – Stubb, Alexander – President of the Republic

GBR – Sunak, Rishi – Member of Parliament

BEL – Sutter, Petra De – Rector, Ghent University

NOR – Tangen, Nicolai – CEO, Norges Bank Investment Management

TUR – Tara, Mehmet – President and Chair, Enka Holding

USA – Thiel, Peter – President, Thiel Capital LLC

GBR – Tucker, Mark – Chair, AIA Group Ltd

FIN – Valtonen, Elina – Minister of Foreign Affairs

FRA – Vassy, Luis – President, Sciences Po

DNK – Vestager, Margrethe – Chair, Danish Technical University

SWE – Wallenberg, Marcus – Chair, Skandinaviska Enskilda Banken AB

DEU – Wildberger, Karsten – Minister for Digital Transformation and Government Modernisation

USA – Zakaria, Fareed – Host, Fareed Zakaria GPS

TUR – Zarakol, Ayse – Professor of International Relations, University of Cambridge

AUT – Zeiler, Gerhard – President, Warner Bros. Discovery International

DEU – Zipse, Oliver – Chair, BMW AG

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