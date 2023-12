Biden, eine bezahlte israelische Marionette, erklärt: „Ich bin ein Zionist.“

Der jüdische US-Außenminister sagte dasselbe

Von Dr. Paul Craig Roberts (globalresearch)

Das Biden-Regime hat deutlich gemacht, dass die US-Regierung zionistisch ist. Biden ist eindeutig kein amerikanischer Patriot. Er opfert das Wohlergehen und den guten Ruf Amerikas, was davon noch übrig ist, zugunsten des Völkermords des zionistischen Israel am palästinensischen Volk.

Seit 1947 stiehlt Israel Palästina von seinen Besitzern und 2.000-jährigen Einwohnern. Seit Jahrzehnten vertreibt Israel Palästinenser aus ihren Dörfern, zwingt sie in Flüchtlingslager im Ausland und reduziert ihre Präsenz in Palästina auf fast nichts. Israel ist es gelungen, Palästina in Israel umzubenennen. Dies geschieht seit 76 Jahren mit der Unterstützung der großen, moralischen westlichen Demokratien, die Bedenken hinsichtlich der Menschenrechte immer nur dann äußern, wenn ihre Sorge sich gegen ihre auserwählten Feinde richtet.

Nachdem die Zionisten Palästina mit amerikanischer, europäischer und muslimischer Hilfe auf fast nichts geschrumpft haben, wurde in Washington und Israel die Entscheidung getroffen, Palästina ganz auszulöschen. a> Es wird kein sinnloses Gerede mehr über „Zwei-Staaten-Lösungen“ geben.

Die zionistische Marionette – Biden, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika – repräsentiert die zionistische Propaganda, dass jede Kritik am israelischen Völkermord an den Palästinensern antisemitisch sei, das heißt, die Kritik sei angeblich nur ein Produkt des Hasses auf Juden und hat keinen Bezug zu den Auswirkungen des zionistischen Massenmordes an palästinensischen Frauen und Kindern auf das moralische Gewissen, den wir alle jeden Tag beobachten können.

Zu sehen, wie ein amerikanischer Präsident so tief sinkt, zeigt uns, dass das, was einst ein stolzer Amerikaner war, jetzt ein beschämter Amerikaner ist. Der Präsident der Vereinigten Staaten bezeichnet unser Land als uneingeschränkten Befürworter des Völkermords und Ermöglicher des Massenmordes, einen Präsidenten, der hundert Milliarden Dollar unseres Geldes zur Unterstützung des Massenmordes verwendet hat , indem sie tatsächlich auf Kosten Amerikas die Bomben und Raketen schicken, die einen Völkermord bewirken.

Biden ist Israels Führer in Amerika und der westlichen Welt, aber der Kongress, insbesondere die Republikaner, stimmen ihm zu.

Es waren die Republikaner des Repräsentantenhauses, die die Präsidenten der Harvard University, der University of Pennsylvania und des Massachusetts Institute of Technology dazu aufriefen, vor den Bildungsausschuss des Repräsentantenhauses zu treten und dafür getadelt zu werden, dass es Studenten gibt, die es wagen, gegen Israel zu protestieren. Beachten Sie, dass alle drei Präsidenten unserer führenden Bildungseinrichtungen Frauen sind.

Das Ergebnis ist, dass das Repräsentantenhaus eine Resolution verabschiedet hat, dass Kritik an Israel „Antisemitismus“ darstellt. Siehe dieses.

In Deutschland und anderen europäischen Ländern kann eine Person allein deshalb verhaftet werden, weil sie die Menschenrechtsverletzungen Israels richtig kritisiert. Diese Gesetze gelten nur für Washingtons Feinde, niemals für Israel oder Washington. In Europa ist es eine Straftat, in irgendeiner Weise mit dem offiziellen zionistischen Narrativ des Holocaust nicht einverstanden zu sein. Fakten dürfen niemals in die offizielle Erklärung eingehen, selbst wenn die Fakten das Narrativ in begrenztem Umfang stützen Mit dem Verbot von Protesten gegen Israels Völkermord an den Palästinensern hat Europa einen Blankoscheck für den Völkermord ausgestellt.

Es ist vollkommen klar, dass das Böse jetzt die offizielle Außenpolitik der westlichen Welt ist. Das macht die Verteidigung der westlichen Zivilisation immer schwieriger.

Ich finde es immer schwieriger, eine Zivilisation zu verteidigen, deren „satanisches Übel“ jeden Tag zunimmt.

