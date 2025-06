Beweis, dass Israel den Krieg verloren hat: „Ein beträchtlicher Teil der Militär-, Geheimdienst-, Energie- und Forschungseinrichtungen wurde zerstört.“

Von Mike Whitney (globalresearch)

Dem amerikanischen Volk wird nicht gesagt, warum Israel einem Waffenstillstand mit dem Iran zugestimmt hat.

Ja, Israel gingen rapide die Abfangjäger aus (was es anfälliger für iranische Angriffe machte). Aber dieser Punkt ist zweitrangig. Der wahre Grund für einen Waffenstillstand war die systematische Vernichtung Israels und die Notwendigkeit, die Blutung schnell zu stoppen. Deshalb warf Israel weniger als zwei Wochen nach der Eröffnungssalve das Handtuch , weil der Iran ein Ziel nach dem anderen zerstörte, ohne dass ein Ende in Sicht war. Also kapitulierte Israel.

Natürlich ist das nicht die Geschichte, die wir in den westlichen Medien lesen, wo die massive Zerstörung israelischer strategischer Ziele (durch iranische ballistische Raketen) mit keinem Wort erwähnt wird; diese Nachricht wurde in der Mainstream-Berichterstattung völlig ausgeblendet. Aber genau deshalb überredete Israel Trump, einen diplomatischen Ausweg zu finden; denn die Verluste begannen zu steigen, und der Iran ließ nicht locker.

Wussten Sie, dass es illegal ist, Videos oder Fotos von Gebäuden zu veröffentlichen, die in Israel von iranischen Raketen getroffen wurden? Anders ausgedrückt: Wer Fotos von rauchenden Gebäuden, Infrastruktur oder Militärstützpunkten veröffentlicht, landet im Gefängnis. So kontrolliert die Regierung die Berichterstattung und überzeugt die Öffentlichkeit, einen Krieg zu gewinnen, den sie eigentlich verliert. Aber verlassen Sie sich nicht auf mein Wort; hier ist ein Videoclip eines israelischen Nachrichtensprechers, der erklärt, wie die staatliche Zensur die Wahrnehmung der Geschehnisse beeinträchtigt:

Raviv Drucker von CH13 : Wir müssen sagen, dass die Art und Weise, wie wir über Raketenangriffe auf unserer Seite berichten, einen gewissen iranischen Aspekt hat. Ich spreche nicht vom Weizmann-Institut, aber es gab viele Raketeneinschläge auf israelische Stützpunkte, an strategischen Standorten, über die wir bis heute nicht berichten . Dafür gibt es einen klaren Grund, den jeder zu Hause versteht. Dieser klare Grund führte jedoch dazu, dass die Menschen nicht erkennen, wie präzise die Iraner vorgingen und wie viel Schaden sie vielerorts anrichteten. Wir wissen nur vom Weizmann-Institut; es gibt viele Orte, über die wir nichts wissen.

Ich wiederhole: Dadurch ist eine Situation entstanden, in der den Menschen nicht bewusst ist, wie präzise die Iraner vorgegangen sind und welchen Schaden sie vielerorts angerichtet haben.

Was können wir aus dieser Aussage ableiten?

Dass Irans neue Generation ballistischer Raketen zahlreich, präzise und tödlich ist. Man muss dem Nachrichtensprecher zugutehalten, dass er der Meinung zu sein scheint, die Bevölkerung habe ein Recht darauf, über diese hochmodernen Waffen informiert zu werden, damit sie fundierte Entscheidungen über ihre eigene Sicherheit treffen könne. Wir teilen diese Ansicht, wissen aber auch, dass die stark zensierten, staatlich kontrollierten und interessengeleiteten Medien ihre Art der Informationsverbreitung nicht ändern werden. Schließlich ist es nicht das Ziel der Medien, zu informieren, sondern die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Aber wir schweifen ab. Wir wollen zeigen, dass Israel dem Waffenstillstand nicht zugestimmt hat, weil es seine strategischen Ziele erreicht hatte, sondern weil es unter Druck stand und die Folgen lindern wollte. Wir treffen diese Einschätzung anhand einer Auswahl wichtiger Militär-, Geheimdienst-, Industrie-, Energie- und Forschungseinrichtungen, die von präzisionsgelenkten ballistischen Raketen getroffen wurden und in ganz Israel verheerende Schäden anrichteten.

Man bedenke: Im Rahmen der Operation True Promise III wurden nicht weniger als 22 Salven hochmoderner ballistischer Raketen abgefeuert (viele davon zum ersten Mal), die einer Reihe schwer befestigter israelischer Standorte, die als die „am besten geschützten Militärstützpunkte der Welt“ galten, vernichtende Schläge versetzten . Irans Raketen durchbrachen Israels Verteidigungsanlagen wie an jeder Ecke und reduzierten ihre Ziele zu verbogenem Metall und zerbrochenen Schlackenblöcken. (Ein Waffenexperte schätzt, dass nur fünf Prozent der iranischen ballistischen Raketen abgefangen wurden.) Dies stammt aus einem Artikel bei Press TV:

Der Iran zerstörte das sogenannte „israelische Pentagon“, den militärisch-geheimdienstlichen Komplex Kirya im Zentrum von Tel Aviv, der auf den wenigen auf X veröffentlichten Fotos als rauchende Ruine zu sehen ist. Obwohl der Komplex zu den am stärksten befestigten Standorten in den besetzten Gebieten zählt und durch einen vielschichtigen Schutzschild israelischer und amerikanischer Verteidigungssysteme geschützt ist, war er nicht in der Lage, den iranischen Raketenangriff in den allerersten Phasen von True Promise III abzuwehren… In Haifa traf eine präzisionsgelenkte iranische Rakete ein Hochhaus, in dem Abteilungen des israelischen Innenministeriums untergebracht waren, die für die interne militärische Koordination zuständig waren . Der Angriff störte logistische Netzwerke und Notfallsysteme auf kommunaler Ebene. Press TV

Iranische Raketen zerstörten auch das Hauptquartier des militärischen Geheimdienstes Aman am Verkehrsknotenpunkt Glilot Mizrah nahe Herzliya. Aman beaufsichtigt Elite-Spionageeinheiten wie die Einheit 8200 (Signalaufklärung), die Einheit 504 (menschliche Aufklärung) und die Einheit 9900 (Geodatenaufklärung). Der Komplex beherbergt auch das operative Hauptquartier des Mossad – des berüchtigten Auslandsgeheimdienstes des israelischen Regimes.

Der Iran griff außerdem den „uneinnehmbaren“ Luftwaffenstützpunkt Nevatim in der Negev-Wüste mit über 30 ballistischen Raketen an und richtete damit erheblichen Schaden an, der (natürlich) nicht gemeldet wurde. Nevatim beherbergt die meisten israelischen F-15- und F-35-Kampfflugzeuge, obwohl wir keine Schätzungen darüber haben, wie viele dieser Kampfflugzeuge zerstört wurden. Hier mehr von Press TV:

Weitere angegriffene Luftwaffenstützpunkte waren Tel Nof und Ben Gurion in der Nähe von Tel Aviv, Ramat David in der Nähe von Haifa, Palmachim an der Mittelmeerküste und Ovda in der Nähe von Eilat.

Iranische Raketen, darunter auch solche, die zum ersten Mal eingesetzt wurden, zielten auf die Kommando- und Kontrollzentren des israelischen Militärs und des Mossad in Tel Aviv und Haifa…..

Am 16. Juni trafen iranische ballistische Raketen die Bazan-Ölraffinerie in Haifa – das größte Treibstoffverarbeitungszentrum des Regimes, das rund 60 Prozent seines Benzins, 65 Prozent seines Diesels und über 50 Prozent seines Kerosins liefert.

Die Streiks verursachten erhebliche Schäden und führten zur vollständigen Schließung der Raffinerie und ihrer Tochtergesellschaften. Der israelische Energieminister räumte später ein, dass die Anlage umfangreiche Umbauarbeiten benötigen würde. Mit einer teilweisen Wiederinbetriebnahme sei frühestens in einem Monat zu rechnen.

Auch ein nahegelegenes Kraftwerk wurde beschädigt, was zu großflächigen Stromausfällen in den zentralen Regionen der besetzten Gebiete führte.

Am 23. Juni schlugen iranische Raketen in der Nähe eines Kraftwerks in Ashdod ein und lösten eine gewaltige Explosion und lokale Stromausfälle aus. Auch in der Nähe von Hadera, wo sich Orot Rabin – Israels größtes Kraftwerk – befindet, wurden Explosionen und Stromausfälle gemeldet.

Darüber hinaus zielte der Iran gezielt auf militärisch-industrielle Standorte ab, die an der jüngsten israelischen Aggression beteiligt waren. Zu diesen Standorten zählte vor allem der Rafael Advanced Defense Systems-Komplex nördlich von Haifa , in dem sich mehrere Fabriken und Forschungs- und Entwicklungsgebäude befinden, in denen Schlüsselkomponenten der israelischen Militärausrüstung hergestellt werden.

Rafael stellt die Raketenabfangsysteme Iron Dome und David’s Sling her, die beide wiederholt beim Aufhalten palästinensischer und iranischer Raketen versagt haben. Das Unternehmen produziert außerdem Marschflugkörper und Lenkflugkörper, die bei Angriffen auf den Iran eingesetzt werden, darunter Spice-Kits sowie Raketen der Typen Popeye, Rocks, Spike und Matador.

Auch das Industriegebiet Kirjat Gat – ein wichtiges Zentrum für die Produktion von Mikroprozessoren und hochtechnologischer Rüstungsgüter – wurde getroffen. Berichten zufolge beschädigten iranische Angriffe wichtige Produktionslinien, die für Israels Drohnen- und Überwachungsprogramme von entscheidender Bedeutung sind.

Weiter südlich blieb auch der Gav-Yam Negev Advanced Technologies Park bei Beerscheba, in dem Unternehmen aus den Bereichen Cyberkrieg, KI und Militärtechnologie angesiedelt sind, nicht verschont. Viele dieser Unternehmen arbeiten eng mit dem israelischen Militär und dem Mossad zusammen.

Ein weiteres prominentes Ziel war das Weizmann-Institut für Wissenschaften in Rehovot, südlich von Tel Aviv. Bekannt für seine militärische Forschung und Entwicklung und seine Partnerschaften mit israelischen Militärbehörden , erlitt das Institut verheerende Schäden an wichtigen Laboren. Mitglieder und Professoren des Instituts bestätigten den Verlust jahrelanger Forschung. Das Weizmann-Institut spielt auch eine Rolle im geheimen israelischen Atomprogramm; viele der Atomwissenschaftler von Dimona haben dort studiert oder gelehrt. Press TV

Fassen wir zusammen: Innerhalb von etwas mehr als einer Woche hat der Iran folgendes zugeschlagen oder vernichtet:

Das „israelische Pentagon“, der militärisch-geheimdienstliche Komplex Kirya Das Weizmann-Institut für Wissenschaften, das eine Rolle im geheimen Atomprogramm Israels spielt Das Hauptquartier des militärischen Geheimdienstes Aman am Knotenpunkt Glilot Mizrah in der Nähe von Herzliya. Aman beaufsichtigt Elite-Spionageeinheiten wie die Einheit 8200 (Signalaufklärung), die Einheit 504 (menschliche Aufklärung) und die Einheit 9900 (georäumliche Aufklärung). Zweigstellen des israelischen Innenministeriums, die für die interne militärische Koordinierung zuständig sind Das operative Hauptquartier des Mossad Israels am besten geschützter Luftwaffenstützpunkt Nevatim (und der Luftwaffenstützpunkt Tel Nof) Ben-Gurion-Flughafen (mehrfach) sowie Ramat David, Palmachim und Ovda bei Eilat. Die Kommando- und Kontrollzentren des israelischen Militärs und des Mossad in Tel Aviv und Haifa….. Die Bazan-Ölraffinerie in Haifa – Israels größtes Kraftstoffverarbeitungszentrum Ein riesiges Kraftwerk in Ashdod löste eine gewaltige Explosion und lokale Stromausfälle aus. Der Rafael Advanced Defense Systems-Komplex nördlich von Haifa – Heimat mehrerer Fabriken und Forschungs- und Entwicklungsgebäude, in denen Schlüsselelemente der israelischen Militärausrüstung hergestellt werden Das Industriegebiet Kiryat Gat – ein wichtiges Zentrum für die Produktion von Mikroprozessoren und hochtechnologischen Militärprodukten Der Gav-Yam Negev Advanced Technologies Park in der Nähe von Beerscheba beherbergt Unternehmen, die in den Bereichen Cyberkrieg, KI und Militärtechnologie tätig sind.

Verstehen Sie? In nur zehn Tagen (vom 13. bis 23. Juni) zerstörte das iranische Militär im ganzen Land einen beträchtlichen Teil der renommiertesten israelischen Militär-, Geheimdienst-, Industrie-, Energie- und Forschungseinrichtungen.

(Haben Sie davon in den westlichen Medien gelesen?) Hätte der Krieg noch ein oder zwei Wochen weitergedauert, wäre das Heilige Land zu einer schwelenden, für Menschen unbewohnbaren Wüstenlandschaft der Dritten Welt geworden. Kurz gesagt: Dies war kein normaler Waffenstillstand. Dies war die verzweifelte Kapitulation eines unterlegenen Konkurrenten, der schnell erkannte, dass er sich „über seine Verhältnisse“ wehrte. So fasste Trump es zusammen:

„Israel wurde wirklich hart getroffen. Diese ballistischen Raketen, Junge, sie haben viele Gebäude zerstört“, sagte Trump am Mittwoch vor Reportern auf dem Nato-Gipfel in Den Haag. https://twitter.com/i/status/1937812706599252198

Ja, Israel hat eine schwere Niederlage erlitten.

Es ist zu beachten, dass zwischen dem Iran und Israel kein formelles Abkommen besteht (kein unterzeichnetes Dokument oder ausdrückliche Verpflichtungen). Der Waffenstillstand wurde über inoffizielle diplomatische Kanäle ausgehandelt, hauptsächlich unter der Vermittlung Katars. Ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses und ein über die Gespräche informierter Diplomat deuteten an, dass Israel sich bereit erklärt habe, die Angriffe einzustellen, wenn der Iran seine Angriffe einstelle. Der Iran signalisierte durch katarische Vermittlung die Einhaltung dieser Bedingungen. Trump kündigte den Waffenstillstand als „vollständigen und totalen Waffenstillstand“ an, der schrittweise innerhalb von 24 Stunden eingeführt werden soll. Seit dem ursprünglichen Abkommen vom 23. Juni kam es jedoch zu zahlreichen Verstößen beider Seiten. (Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte zunächst, es gebe „kein Abkommen“, deutete aber an, dass der Iran seine Reaktion einstellen werde, sollte Israel seinen Teil der Abmachung einhalten.)

Das Problem ist natürlich, dass der Waffenstillstand nicht halten wird, weil Israel und die USA ihn lediglich als Mittel betrachten, um Zeit zu gewinnen, sich neu zu formieren und auf die nächste Kampfrunde vorzubereiten. (Genau wie Minsk.) Man denke nur an die Äußerungen des israelischen Verteidigungsministers Israel Katz, der am Samstag Folgendes sagte:

Das klingt nicht nach einem Mann, der einen „dauerhaften Frieden“ oder auch nur ein vorübergehendes Ende der Kämpfe anstrebt. Es klingt nach jemandem, der bereits eine Strategie für die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten ausgearbeitet hat und nur noch auf grünes Licht (von Bibi) wartet, um diesen Plan in die Tat umzusetzen.

Doch wie könnte dieser Plan aussehen? Schließlich hatte Israel bereits seine modernsten militärischen Waffen und modernsten Luftabwehrsysteme im Einsatz. Welche anderen Mittel stehen Israel zur Verfügung, um ein anderes Ergebnis zu erzielen als das, das es nach nur zwölf Tagen Konflikt erlebt hat?

Hier wird es beängstigend, denn Israel hat nur zwei Möglichkeiten: Entweder es zieht die USA tiefer in den Konflikt hinein (einschließlich der Stationierung von Bodentruppen) oder es setzt auf Atomwaffen. Eine dritte Option gibt es nicht . Was auch immer Bibi und seine Generäle also im Schilde führen, es wird eine andere Wucht und Größenordnung haben als das, was wir bei der letzten Auseinandersetzung erlebt haben. Lesen Sie diesen verblüffenden Artikel in der Samstagsausgabe der Times of Israel :

Nach dem US-Angriff auf den Iran Anfang dieser Woche einigten sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und US-Präsident Donald Trump auf ein schnelles Ende des Krieges im Gazastreifen und eine Ausweitung der Abraham-Abkommen, berichtet Israel Hayom unter Berufung auf „eine mit dem Gespräch vertraute Quelle“. Dem Sender zufolge vereinbarten Trump und Netanjahu in einem Telefonat, den Krieg im Gazastreifen innerhalb von zwei Wochen zu beenden. Vier arabische Staaten, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten, würden den Gazastreifen gemeinsam anstelle der Hamas regieren. Die Führung der Terrorgruppe würde ins Exil geschickt und alle Geiseln freigelassen. Allerdings haben die arabischen Verbündeten wiederholt erklärt, dass sie sich nicht an der Nachkriegssanierung des Gazastreifens beteiligen werden, sofern Israel nicht damit einverstanden ist, dass die Palästinensische Autonomiebehörde im Gazastreifen Fuß fasst, um eine künftige Zweistaatenlösung herbeizuführen. Netanjahu hat jedoch jegliche Rolle der Palästinensischen Autonomiebehörde im Gazastreifen rundweg abgelehnt. Trump und Netanjahu schlossen sich dem „euphorischen“ Telefonat am späten Montagabend auch US-Außenminister Marco Rubio und Israels Minister für strategische Angelegenheiten Ron Dermer an, so Israel Hayom.

Saudi-Arabien und Syrien würden diplomatische Beziehungen zu Israel aufnehmen, und andere arabische und muslimische Länder würden diesem Beispiel folgen. Israel wiederum würde seine Unterstützung für eine zukünftige Zweistaatenlösung bekunden, die von Reformen der Palästinensischen Autonomiebehörde abhängig sei. Gleichzeitig einigten sich die Staats- und Regierungschefs darauf, dass Washington die israelische Souveränität in einigen Teilen des Westjordanlands anerkennen werde. Times of Israel

Wer die Ereignisse im Nahen Osten aufmerksam verfolgt, weiß, dass nichts in diesem Artikel wahr ist. Der Krieg in Gaza wird nicht schnell enden, die Abraham-Abkommen werden nicht schnell ausgeweitet, und Israel wird ganz sicher keine Zweistaatenlösung unterstützen.

Also, was ist hier los, was ist der Sinn dieser unsinnigen Propaganda, die niemand, der bei klarem Verstand ist, glauben wird??

