Betrug & Korruption ohne Ende: Trumps Gaza-„Friedensrat“ entzieht sich jeglicher Rechtsstaatlichkeit, wird aber mit Milliarden von Steuergeldern zwangsfinanziert

Du hast die Bibel nicht gekauft. Du hast die Münze nicht geprägt. Du hast dich nicht an der Trump University eingeschrieben, nicht auf die NFTs geboten und kein Zimmer in Mar-a-Lago gebucht. Du hast dich aus jedem Betrug, jedem Schwindel, jeder Abzocke herausgehalten, und es hat nichts genützt. Denn während du zugesehen hast, wie ein illegaler Krieg täglich eine Milliarde USD verschlang und TSA-Mitarbeiter litten, weil der Kongress kein Geld fand, um sie zu bezahlen, tat Trump etwas Unauffälligeres. Er nahm dir dein Geld weg.

Quelle: legitim

Trump hat sein ganzes Leben lang betrogen. Jetzt nimmt er es sich einfach.

Das Außenministerium hat 1,25 Milliarden USD an Entwicklungshilfe an Trumps „Board of Peace“ überwiesen, wobei eine Milliarde USD aus der internationalen Katastrophenhilfe, 200 Millionen USD aus friedenserhaltenden Einsätzen und 50 Millionen USD von internationalen Organisationen abgezogen wurden. Gelder, die der Kongress für Hurrikane und Flüchtlinge bewilligt hatte, wurden ohne Abstimmung im Kongress in einen Fonds umgeleitet, den Trump per Durchführungsverordnung eingerichtet hat und persönlich kontrolliert. Als Reporter das Außenministerium dazu befragten, erklärte ein Sprecher, man habe derzeit nichts zu verkünden.

Der „Board of Peace“ hat ein entscheidendes Merkmal: Trump kontrolliert ihn auf Dauer. Er hat sich selbst zum Vorsitzenden auf Lebenszeit ernannt. Keine Prüfungen. Keine Transparenzanforderungen. Keine Regeln zu Interessenkonflikten. Länder zahlen eine Milliarde USD in einen von ihm verwalteten Fonds ein, um einen Platz am Tisch zu erhalten. Der Fonds hat nichts an Gaza überwiesen, nichts über seine Ausgaben offengelegt und 1,25 Milliarden USD Ihrer Katastrophenhilfegelder erhalten, ohne ein Wort der Erklärung.

Wenn er das Weiße Haus verlässt, behält er den Fonds. Das ist keine Gesetzeslücke. Das ist so gewollt.

Natürlich ist das nicht die einzige Maßnahme, die Trump in letzter Zeit ergriffen hat, um sich direkt aus den Steuern zu bereichern, die die Amerikaner an die Bundesregierung zahlen. Trump hat eine Klage in Höhe von 10 Milliarden USD gegen die Steuerbehörde IRS eingereicht, weil ein Auftragnehmer seine Steuerunterlagen weitergegeben hatte.

Das Problem dabei ist – abgesehen von der Absurdität der Summe – dass Trump die Regierung kontrolliert, gegen die er klagt. Er hat es selbst bestätigt:

Ich soll einen Vergleich mit mir selbst aushandeln.

Die Anwälte des Justizministeriums, die diese Klage abwehren sollen, sind ihm unterstellt. Bondi ist buchstäblich das Einzige, was das amerikanische Volk vor Trumps Versuch schützt, Milliarden unseres hart verdienten Geldes zu stehlen. Das bedeutet:

Am Tisch der Verteidigung sitzt ein ineffektiver Anwalt für das amerikanische Volk, Trump auf der anderen Seite des Verhandlungstisches und Finanzminister Scott Bessent, bereit, den Scheck zu unterschreiben. Er ist davon abgekommen, den Menschen etwas Wertloses zu verkaufen, und hat die Transaktion nun komplett übersprungen.

Katastrophenhilfe-Gelder in einem Fonds, den er für immer kontrolliert. Eine 10-Milliarden-USD-Klage gegen sich selbst, bei der Ihr Geld der Gewinn ist. Eine Milliarde USD pro Tag für einen nicht genehmigten Krieg, während TSA-Mitarbeiter ohne Bezahlung blieben und die amerikanischen Gesundheitsgutschriften gekürzt wurden.

Es gab immer Geld. Es ging nur nicht an Sie.

Der Betrug verlangte etwas von dir. Einen Kauf. Einen Klick. Die bereitwillige Aussetzung der Skepsis. Du konntest die Bibel ablehnen. Du kannst dich nicht aus der Steuerpflicht herausreden. Du hast bereits bezahlt. Die Frage ist, ob genug Menschen verstehen, was mit diesem Geld geschieht, um genug Aufsehen zu erregen, dass jemand dafür Rechenschaft ablegen muss.

Amerikaner mögen keine Betrüger. Der Grund, warum der Betrug der Trump University überall so viel Aufsehen erregte, war, dass die Geschichte einfach war. Er nahm Geld von Menschen, die ihm vertrauten, und gab ihnen nichts dafür zurück. Das ist diese Geschichte. Größere Zahlen. Höheres Amt. Keine Broschüre erforderlich. Erzähl es jemandem, der es nicht weiß. Der Aufschrei ist die einzige Reibung, die noch übrig ist.

Quelle: Meidas+

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