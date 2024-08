Quelle: legitim

Im Zuge der fortgesetzten Bemühungen der Allianz eine SWIFT-Alternative zu schaffen, hat das Wirtschaftsbündnis versucht, sein eigenes BRICS-Zahlungssystem zu bereit zu stellen. Es wird eine wichtige Rolle bei den Handelsgeschäften der Allianz spielen. Insbesondere wird es eine unilaterale Abrechnung ermöglichen, ohne dass der US-Dollar benötigt wird.

Dieser Schritt wird für den Wirtschaftsblock und die teilnehmenden Länder von entscheidender Bedeutung sein. Und wie es scheint, wird es viele davon geben. Einem russischen Beamten zufolge gibt es derzeit bereits 159 Länder, die das System übernehmen wollen. Mit einer möglichen Einführung im Oktober könnte es massive Auswirkungen auf den Weltmarkt haben.

Die Länder strömen zum BRICS-Zahlungssystem, da SWIFT in Opposition steht

In den vergangenen Jahren hat sich das BRICS-Bündnis zu verstärkten Bemühungen um eine Entdollarisierung verpflichtet. Angesichts der Auswirkungen der westlichen Sanktionen gegen Russland ist dieser Schritt ein klares Bekenntnis zu lokalen Währungen und alternativen Abrechnungsmethoden. Obwohl viele skeptisch waren, lässt sich die Popularität dieser Maßnahme nicht leugnen.

Nach Angaben der russischen Zentralbankgouverneurin Elvira Nabiullina sind 159 Länder bereit, das BRICS-Zahlungssystem zu übernehmen, wenn es in Kraft tritt. (vgl. english.news.cn) Diese ausländischen Teilnehmer wollen eine Erweiterung der russischen Plattform SPFS (System for Transmitting Financial Messages) prüfen. Nabiullina sagte, das System sei eine „Alternative zu SWIFT“. Außerdem fügte sie hinzu:

In einigen anderen Ländern gibt es bereits eine ähnliche Infrastruktur. Wir führen Gespräche über das Zusammenspiel solcher Plattformen, aber hier sind das Interesse und die technische Bereitschaft unserer Partner wichtig.

Viktoria Panove, Leiterin des russischen BRICS-Ratvorsitzes erklärte:

Das Zahlungssystem hat für das Bündnis zunehmend an Bedeutung gewonnen. Der Zahlungsmechanismus ist eine Priorität des bevorstehenden BRICS-Gipfels 2024.

Es wird aktiv daran gearbeitet, einen finanziellen Zahlungsmechanismus zu schaffen, der die Zusammenarbeit zwischen den BRICS-Ländern erleichtern und ihren souveränen Handel und wirtschaftlichen Austausch gewährleistet. Dieses Thema steht ganz oben auf der Tagesordnung, weil jedes Mitglied der Gruppe es als wichtig erachtet. (Vgl. moderndiplomacy.eu)

Das Debüt des Systems sollte mit sofortiger Aktivität einhergehen. Darüber hinaus könnte es die Tür zu erweiterten Handelsbeziehungen für die Allianz öffnen. Da eine Vielzahl von Ländern eine Mitgliedschaft anstrebt, könnten sie sich dafür entscheiden, das System zu übernehmen, wenn es eingeführt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht die Chance, dass es bis zum entscheidenden Gipfel im Oktober einsatzbereit ist.

